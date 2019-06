Egészséges, divatos, gyönyörű: lila dalra keltek a levendulások

A levendula az egyik legsokoldalúbban felhasználható gyógy- és fűszernövényünk, ráadásul illata és gyönyörű színe miatt nagyon divatos dísznövényként is.

Bár nálunk csak az 1920-as évek óta ismert növény, a mediterrán flórához szokott levendula nagyon jól érzi magát Magyarországon is. A napsütést és a meleget igényli, de a talajra egyáltalán nem finnyás: szikes, agyagos talajban is nagyon jól érzi magát. Alacsony bokrainak minimális nyírása mellett akár 20–25 évig is él, ráadásul még kártevője sincs. A méhek és a pillangók viszont kedvelik illatos virágzatát.

A nyugalom növénye

A levendulát már az ókorban alkalmazták idegi eredetű nyugtalanság, álmatlanság kezelésére, és a mai napig használják természetes nyugtatóként. Illóanyagokban rendkívül gazdag, így kellemes, pihentető és lazító hatását forrázatként fogyasztva vagy fürdővízbe szórva is kifejti. A növény száraz virágát a párnánk alá téve, a belőle készített olajjal halántékunkat bekenve biztosak lehetünk abban, hogy nyugodt éjszakánk lesz.

Rovarok elleni küzdelem

Minden nyáron (az áradás miatt a mostanin pedig különösen) meggyűlik a bajunk a szúnyogokkal. Azok, akik nem szeretnék a vérszívók csípéseinek helyét kemikáliákkal kezelni, választhatják a levendulát is a viszketés enyhítésére. Egy deciliter felforralt és lehűtött, vagy desztilált vízben oldjunk fel 10–15 csepp illóolajat, és szórófejes flakonból spricceljük az érzékeny felületre.

A növény abban is segít, hogy bizonyos nem kívánt kár­tevőket távol tartson: a szárított levendula illatától a molyok és a legyek is irtóznak. A száraz csokrot az ablakra lógatva távol tarthatjuk a legyeket, és szintén csokrot, vagy száraz növénnyel töltött illatpárnát a szekrénybe rejtve pedig megvédhetjük ruháinkat a molyoktól.

Gyógyszer minden bajra

Szinte nincs olyan része az emberi szervezetnek, aminek bajára ne lenne orvosság a levendula. Már az ókorban is úgy tartották, hogy meg­szépíti az asszonyok bőrét, amiben van is némi igazság, ma is a kozmetikumok kedvelt hatóanyaga. A pattanásos, gyulladásos bőrt bekenve nyugtatja. Érvényes pikkelysömörre és ekcémára is. Enyhíti a napozás okozta leégést. Teáját fogyasztva oldja a görcsöket, csökkenti a szervezet gyulladásos folyamatait. Forrázatát inhalálva könnyebben kilábalunk a náthából, hiszen tisztítja a légutakat is. Levendulás borogatással enyhíthetőek az izom- és ízületi panaszok, valamint fertőtlenítő, baktériumölő hatása miatt kisebb sebek, horzsolások kezelésére is megfelelő.

Gasztronómiai jelentősége

Nemcsak hasznos, hanem finom is. Szörpként népszerű nyári hűsítő és nagyon könnyen elkészíthető. Egy csészényi levendulavirág, víz, cukor, citrom segítségével (az arányok ízlés szerinti betartása mellett) egy délután alatt elkészül a mennyei szörp, amit mentalevéllel tovább fokozhatunk. Viszont ha már isszuk, legyünk nyitottak, és adjunk egy esélyt a fenséges levendulasörnek! A színe kissé sápatag, az íze viszont azokat is megszelídíti, akik alapvetően nem sörrajongók. Ráadásul szerencsére már palackozott formában is egyre több helyen találkozhatunk az itallal. Mivel a levendula jól mézelő növény, a belőle készült méz különleges zamata mellett ötvözi a levendulanövény jótékony tulajdonságait és a méz általános természetét: így gyakorlatilag megkapjuk a természet gyógyszerét.