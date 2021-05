Egész Rácalmás tavaszi virágpompában ragyog

Nem elsősorban önkormányzati feladat, hanem a helyi polgárok többségének szívügye a virágosítás. Ezért Rác­almás szépítése egyben közösségépítő mozgalom is.

Rácalmás – A településen működő egyik civil szervezet, a Városvédő és Szépítő Egyesület fogja össze minden évben a virágosítást.

A közterületeken kijelölt több mint harminc virág­ágyást helyi közösségek, mint például iskolai osztályok, baráti körök, egyesületek, családok, munkahelyi társaságok fogadják örökbe és ápolják, takarítják. Csak a beültetett egynyári és kétnyári virágok beszerzésében segédkezik az önkormányzat.

A rácalmási városszépítők álláspontja szerint az utca­frontokra is nagy figyelmet kell szentelni, hiszen az esztétikus településképet a lakóházak előtti részek is jelentősen befolyásolják. Ezért minden évben meghirdetik a „Virágos Rácalmásért” versenyt. Ezzel arra szeretnék ösztönözni a lakókat, hogy az utcafrontjukra is fordítsanak annyi figyelmet, mint a belső kertekre.

A rácalmási virágosítás és a verseny részleteiről a városvédőktől Majerné Perusza Andreát kérdeztük meg.

– Idén a kijelölt közterületeken a virágágyások szépítésében nagy szerepet vállaltak a település intézményeinek dolgozói is. Így például a Jankovich-kúria vagy a művelődési ház és könyvtár munkatársai. A temetőgondnokok Rácalmás buszmegállóinak virágtartóiba ültetettek növényeket. Ha a környezetben gyönyörködhetünk, sokkal kellemesebb a várakozás is – mondta el Andrea, majd folytatta.

– Ugyanakkor meghirdettük a szokásos virágosítási versenyünket is, ami a múlt évihez hasonlóan alakul: korábbi formájában a „Szép Porta” versenyt nem hirdetjük meg, de aki az utcafronttal nevez, és egyúttal a kertjét is szeretné megmutatni, együtt megteheti. Itt a fő szempont a külső és belső kert harmóniája, virágos, ápolt porta. A legszebbeket különdíjjal jutalmazzuk, mint ahogy az első alkalommal nevezők is bónusz ajándékot kapnak majd. A jelentkezést névvel, címmel, elérhetőséggel a régi városháza melletti VIPI büfé épületén található postaládába dobhatják be vagy a [email protected]­gmail.com e-mail-címre juttathatják el. A bírálók évszakonként értékelik az utcafrontokat, és fényképekkel dokumentálják a látottakat. Majd az év végi értékelő ünnepségen bemutatjuk a legszebb kerteket.

Jelentkezni május végéig lehet, az eredményhirdetésre várhatóan novemberben kerül sor – tudtuk meg Majerné Perusza Andreától.