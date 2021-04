DUDIK idén sem lesz, a Rockmaraton pedig rajongóit kérdezi

DUDIK már biztosan nem lesz, a Rockmaraton pedig még küzd, és számos kérdést intézett rajongóihoz. Oltás, védettség, maszk és fesztivál...

DH-összeállítás – A múlt héten szombaton nyitottak a teraszok. Amint az átoltottság eléri a négymillió főt, akkor újabb nyitás következik – mindezek részleteiről számos írásunkban olvashattak. A 2020-as fesztiválszezont szinte teljes egészében kiradírozták a naptárból, így nem jelentkezett a korábban népszerű, az utóbbi években inkább a popzene irányvonala felé elmozduló DUDIK Fesztivál, valamint a térség legnagyobb rock-metál-punk fesztiválja, a Rockmaraton sem.

A rajongók részéről hatalmas a várakozás

A DUDIK honlapja és hivatalos közösségi oldala sem frissült már egy ideje, így feltételezhető, hogy a korábban aktívan működő szervezőcsapat nem számol az idei jelenléttel. Az utóbbi években a térség legnagyobb keményzenei fesztiváljának, a Rockmaratonnak neve szinte összeforrt Dunaújvárossal. A szervezők tavaly és idén is jelezték, ha lehetőségük lesz rá, megrendezik a fesztivált. A Rockmaraton hivatalos Facebook-oldala az utóbbi napokban számos kérdést intézett a rajongókhoz. A szervezők például arra (is) kíváncsiak voltak, hogy a közönség elfogadná-e az oltási igazolványt, mint a belépés egyik feltételét.

A Rockmaraton stábja hétfőn a hivatalos közösségi oldalán jelezte, továbbra is azon dolgoznak, hogy újra jelentkezzen a fesztivál, ám ismét a rajongókhoz fordultak válaszért az időpontot illetően: jelenleg két lehetőség van, vagy július 5. és 10., vagy július 26. és 31. között rendezik meg a Rockmaratont.

Lapunk munkatársai több koncertszervezőt is megkerestek az elmúlt napokban. A szervezők jelezték, ők készen állnak, a zenekarok is már nagyon várják a fellépési lehetőségeket, ám kérdés, hogy a korábbi szabadtéri vagy beltéri helyek, klubok – amelyek a válság ellenére még megmaradtak – mikor nyithatnak majd. Egy biztos, az érdeklődés és a várakozás hatalmas, hiszen az élőzenés koncerteket kedvelők már hosszú hónapok óta nélkülöznek. Ami az országos fesztiválokat illeti. A szervezők egy része még kivár, ám például a soproni VOLT már márciusban közölte: „Ahogyan ti is látjátok, a vírushelyzet sok más mellett a tömegrendezvényeket és a teljes fesztiválipart is kiszámíthatatlan terepre sodorta szerte a világon. Miközben a tavalyi év után reméltük, hogy idén végre találkozhatunk, az idei Telekom VOLT Fesztivál programját még meghirdetni se tudtuk. A VOLT szervezőiként hisszük, hogy közös felelősségünk együttműködően, mindenki biztonságára törekedve átvészelni ezt a megterhelő időszakot, ezért a fellépőink, szervező és megvalósító csapatunk, valamint a Ti biztonságotok érdekében az idei fesztivált sajnos le kell mondanunk. A Telekom VOLT 2022 nyarán tér vissza…”