Defibrillátor-térkép: városunk több pontján is elérhető készülékek

Ha életmentő készülékről, defibrillátorról beszélünk, akkor gyakran nagy bajt sejtünk e mögött. Pedig sok esetben közel a segítség is. Dunaújváros defibrillátor-térképe nagyjából három éve készült el.

A legfrissebb adatok szerint két és fél év alatt csaknem duplájára emelkedett a sikeres újraélesztések száma az Országos Mentőszolgálatnál az évek azonos időszakát figyelembe véve. Amíg 2016 első félévében 575 esetben sikerült visszaadni a beteg életét gyors helyszíni beavatkozással, addig 2019 első félévében már 1009 ilyen esetet regisztráltak.

A mentőszolgálatnál úgy vélik, az elmúlt két év feltűnő eredményeinek hátterében a mentők új szakmai és kommunikációs stratégiája állhat, amelynek része a telefonos újraélesztési protokoll kötelező alkalmazása, új szakmai eljárásrendek bevezetése, a Szív City közösségi életmentő applikáció elindítása, az országos defibrillátor-térkép megalkotása és a szemléletformálás hatása.

Ebben Dunaújváros is élen jár, hiszen már harmadik éve elérhetőek a város különböző forgalmas pontjain az életmentő defibrillátorkészülékek. Ezek között ott van a nagyvállalatok mellett nyitvatartási időben Dunaújváros MJV polgármesteri hivatala, a sportlétesítmények, az egyetem, a Loránttfy iskola, valamint 0–24 óráig a mentőállomás és az OMV belvárosi benzinkútja is. A város különböző pontain elérhető készülékek megvásárlásáért sokat tett a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség a Carissa Sportegyesülettel karöltve és a helyi vöröskeresztes szervezet is. A kezdeményezés mögé szinte egy emberként álltak oda a sportolók, vállalkozók és várost vezető politikusok mellett magánszemélyek is.

Közöttük van Kuhinkó Attila is, aki a két, dunaújvárosi OMV-benzinkút üzemeltetője. Elmondta, hogy a társadalmi szerepvállalásuk részeként fontosnak tartotta, hogy egy defibrillátorkészülék megvásárlásával és a belvárosi benzinkúton való elhelyezésével 24 órás elérhetőséggel segítse ezt a folyamatot. Itt a készülék mellett a benzinkúton dolgozó kollégák is szakszerű kiképzést kapnak a dunaújvárosi mentőállomás kollégáinak közreműködésével.

Kuhinkó Attila szerint fontos a szemléletformálás. Szerencsére az életmentő készülék használatára eddig nem volt szükség, de a „kiképzett” kollégák segítségére igen, hiszen több esetben is szakszerű elsősegélyt tudtak nyújtani a mentő és az orvosi segítség megérkezéséig.