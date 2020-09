Csupán egy könnyed kocogás, amit velük és értük teszünk

„Fuss velünk, fuss értünk!” – ezzel az elnevezéssel, egy szép és hasznos akcióra, jótékonysági futásra várják a szervezők a sportos és segítőkész embereket a mozi előtti térre szombaton reggel fél kilencre.

Bár megvan a jártasságuk az események szervezésében és a lebonyolításában, mégis jelentős kihívás előtt áll az Esőemberek Szüleinek Dunaújvárosi Egyesülete. A titkárukkal, Kálmánné Tóth Máriával beszélgettünk.

– A már negyedik éve megrendezésre kerülő „Fuss velünk, fuss értünk!” jótékonysági futóeseményre készülünk, ami jóval több egy egyszerű sportos délelőttnél. Az autizmussal és egyéb más fogyatékossággal élők és családjuk helyzetére szeretnénk felhívni a figyelmet. Emellett jótékonyságra is kérjük a résztvevőket. Szerencsére az idén nagyon sok támogató érezte úgy, hogy ez egy olyan cél, amiért érdemes áldozni. Ezzel az egyesületünk és a rendezvényeink működését segítik.

Hétköznapi feladatok

– Segítünk az érintettek képzésében. Különösen fontos ez a fiatal szülők esetében. Az idősebbeknél pedig a közösségük fenntartásában és szabad­idős programok létrehozásában. A szervezetünk (amely már 22 éves) gerincét az alapító tagjaink alkotják. Miután nem vagyunk túl nagy létszámúak, a kapcsolatunk szoros lett és jól ismerjük egymás gondjait is. A mi gyerekeink kimondottan súlyos fogyatékossággal élnek, az ellátásuk komoly kihívást jelent, és csak nagyon kevesen engedhetik meg maguknak, hogy mellette munkát vállaljanak – mondja Kálmánné Tóth Mária.

Hogyan viselkedünk mi, a társadalom szerencsésebb része, akik e gondokon kívül élnek, amikor a tőle szenvedőkkel találkozunk? – kérdeztük.

– Én azt érzékelem, hogy a város és a lakossága is befogadó. Büszkék lehetünk az itt található oktatási és szociális intézményekre, mert fölvállalják a fogyatékkal élők képzését és ellátását is. E kedvező fogadtatáshoz mi is hozzájárultunk, hiszen a fennállásunk óta mindig fölhívtuk az autizmussal élők problémájára a figyelmet.

– Várhatóan több sportegyesület fiataljai is részt vesznek az eseményen. Ez miért számít segítségnek? – faggattuk a titkárt.

– Mert már az elfogadás is az, és talán életük folyamán ez lesz az első lépcső ez irányban.

Karitatív teendők

A rendezvény együttműködő partnere a jótékonysági események létrehozásában és lebonyolításában is élenjáró Carissa Sportegyesület. Ezúttal az alapítója, Petrás Gábor főtitkár tájékoztatott bennünket a készülődésükről.

– Az egyesületünk megalapításakor, 2007-ben nem csak a kispályás foci lebegett a szemünk előtt, hanem a jótékonykodás és a mozgáskorlátozottak számára a sporttevékenység biztosítása is. Az egyik nagy eredményünk volt, hogy a fogyatékossággal élőknek kínált szórakozási és sportolási lehetőséget beilleszthettük a Parázs varázs rendezvénysorozat harmadik napjára.

Már tavaly is sikeresen dolgoztunk együtt ezen a „Fuss velünk, fuss értünk!” elnevezésű rendezvényen az Esőemberek Szüleinek Dunaújvárosi Egyesületével. Az idén is ezt tesszük, mivel az idei tavasz után látható módon nagy szükség van az ilyen közös sporteseményekre, amit jól tudunk összekötni a jótékonykodással. Fontos a számunkra, hogy felhívjuk a város figyelmét az autizmussal és más fogyatékossággal élők gondjaira, és egyúttal segítséget is tudjunk nekik nyújtani. A regisztrációs díj, amit arra fordítunk, a felnőttek részére ezer forint lesz.

– Hogy kik lesznek az indulók? Szeretnénk összefogni a város sportolóit erre az alkalomra. Minden egyesület küldöttsége részt vesz rajta. Számukra ez nyilván nem jelent sportértéket, de a közös megmozdulás egy jó cél érdekében büszkeséget és örömöt ad a számukra.

A rajt előtt

– A gyülekező szombaton reggel nyolckor lesz a mozi előtti téren. Az indulóknak a vírushelyzet miatt ki kell tölteniük egy adatlapot, amellyel nyilatkoznak a tünetmentességéről és a közelmúltban esetlegesen megtett külföldi útjairól. Ezután kapják meg a rajtszámukat. Ez után egy rövid, hivatalos ceremóniát tartunk, amelyet a bemelegítés, majd a galambok felröptetése követ. Fél tízkor indulnak a futók. A táv mindössze két kilométer, pálya a belvároson át vezet, és a futók egy kör után térnek vissza kiindulási pontjukhoz. Ez egy családi program, ezért örömmel bátorítunk mindenkit arra, hogy vegyen részt rajta, hiszen a megteendő táv (mindössze két kilométer) a gyerekeknek és a legtöbb felnőttnek nem jelenthet gondot. A sport mellett az említett nagyon szép közösségi célért is érdemes kimozdulni. A beérkezőket a korcsoportjuktól függően lufikkal, frissítővel és csokoládéval várjuk.