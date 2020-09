Csapatként dolgozva

Králik Gyula, a dunaújvárosi iparkamara újraválasztott elnöke szerint a szervezet tisztségviselői, akiknek döntő többségét egyhangú szavazással választották újra, egy csapatként dolgoznak a helyi gazdaság fejlődésén.

Az elmúlt három ciklusban szerencséjük is volt, fogalmaz a helyi kamara elnöke, a gazdaság megfelelő, hatékony fejlődésnek indult, és ezt a gazdasági szereplők is így érzékelték. Amikor első ciklusát kezdte, kezdődött a 2008-as gazdasági válság. Utána olyan fejlődés indult be, amit hamar megéreztek a legkisebb gazdasági szereplők is. A mai teljesen más jellegű válság, amelyben számos szektor került nehéz helyzetbe, az újraindulás, felívelés lassabb lesz, mint a 2008-as esetében. Most két számjegyű a visszaesés hazánkban. Minden területen érződik a válság, és mindenki meg fogja érezni. Lehet, hogy négy évig is el fog húzódni, tehát akár a most kezdődött ciklusuk végéig. Nagyon nehéz időszak elé néz a térség gazdasága és a kamara is.

A tizenkét év alatt az együttgondolkodás, a sikerre törekvés jellemezte egyre inkább a kamara tisztségviselőit. Munkát vállalnak kamarai tisztségviselőként, segítik a kamara tevékenységét, társadalmi funkciót töltenek be, és a szabadidejükből, nagyon drága menedzsment idejükből a kamarára áldoznak, pusztán csak azért, hogy ennek a térségnek a gazdasága erős legyen, tovább növekedjen. Ha valakik tudnak tenni a térségben a bizalmatlanság ellen, az összefogásért, az együtt gondolkodásért, akkor ezek a kamarai tisztségviselők – fogalmazott Králik Gyula. Amikor a választás volt, meglepő volt számára, hogy a tisztségviselőkre egyhangú szavazások történtek. Utólag végiggondolva megítélése szerint ez egy jó dolog, hiszen azt igazolja, csapatként tudnak együtt dolgozni, és ez fontos sikertényező. Ebben a gazdasági válságban különösen fontos az ilyen jellegű együttműködés.

A városi kamara is szerepet játszott a vírushelyzetre nagyon gyorsan reagáló országos kamara felméréseiben, az elküldött adatokról visszajelzést is kaptak, így meg tudták ítélni, hogy ezek az adatok jól fedték valóságot. A válságban különösen felértékelődött a területi kamarák azon szerepe, hogy közvetítsék a döntéshozók felé a helyi gazdasággal kapcsolatos jelzéseket. És az is beigazolódott, hogy ezt a szerepüket jól látják el.

Számos feladat értékelődött fel ebben a helyzetben a kamaránál, hatalmas az érdeklődés a Széchenyi Kártya Program támogatott új hiteltermékei iránt, megújul a szakképzés rendszere, a válságban vélhetően a kamaráknál elérhető vitarendezési megoldások iránt is nőhet az igény. És emellett is még számos új kihívás vár a kamarára a következő nehéz időszakban, hangsúlyozta a városi kamara elnöke.