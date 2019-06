Ciki a cigi – így szokj le a dohányzásról, az EFI segít

A helyi Egészségfejlesztési Irodában (továbbiakban csak „EFI”) számos szakkör, klub, tanácsadás működik. Ezek egyike a Dohányzásról leszoktató tréning, amely a bagózásról történő leszokást segíti.

Nagy valószínűséggel, minden embernek van valamilyen szokása, „heppje” „rigolyája” ami nélkül elképzelhetetlennek tartja a mindennapjait. Hétköznapi szóhasználatban a függőséget a ragaszkodás, szükséglet értelemben használjuk.

Ennek „súlyosabb” válfaja amikor az érintett egyén szenvedélybeteggé, addiktá válik. Ebben az esetben, az érintett(ek) hátrányos helyzetbe hozhatják önmagukat, a környezetüket is, hiszen a szenvedély vagy viselkedési a forma irányítása sikertelen.

A tréningről

A dunaújvárosi Egészségfejlesztési Iroda pénteken (05.31.) a dohányzásmentes világnapon indította útjára hathetes, Dohányzásról való leszokást támogató tréningjét. Erre jelentkezni lehet az 06-25/550-164-es telefonszámon, vagy az Egészségfejlesztési Irodában. Az ingyenes foglalkozás alkalmanként 1,5 órát vesz igénybe és meghatározott programot követ, ezért előnyös, ha olyanok jelentkeznek, akik a teljes sorozatban részt tudnak venni. – a második alkalomtól is be lehet csatlakozni. A terápiát Pápai Zoltán klinikai szakpszichológus vezeti.

Időpontjai:

2019.06.07. péntek 14:00-15:30 óráig

2019.06.14. péntek 14:00-15:30 óráig

2019.06.21. péntek 14:00-15:30 óráig

2019.07.05. péntek 14:00-15:30 óráig

2019.07.12. péntek 14:00-15:30 óráig

– Fontos megjegyezni, hogy ide már olyan kliensek jönnek akikben megfogalmazódott a szándék, hogy abbahagyják, leszokjanak a dohányzásról. Ez nem jelenti azt, hogy ne maradhatnának ambivalensek a leszokással kapcsolatban, ez a bizonytalanság megnehezíti a döntés gyakorlatba ültetését. A motivációs interjú technikáit alkalmazva lehet az ilyen egyéneket a szándéktól a cselekvésig segíteni.

Ez már nem az első alkalom, hogy az EFI-ben tréninget indítanak. Az előző alkalommal hét fő vett részt a programban harminc évestől egészen a hetvenéves korosztályig. A kliensek közül szinte mindenki felmerülő egészségügyi panaszai miatt jelentkezett a foglalkozásra. A tréning akkor is, és msot is meghatározott tematika szerint zajlik.

– A foglalkozásokon olyan bizonyítottan hatékony technikákat, módszereket sajátítottak el a kliensek, amelyek birtokában már elérhető közelségbe került a leszokás, tudták, hogy segítségükkel tudnak magukon segíteni. A csoportos részvételből származott az az előny, hogy a szkeptikusabbakat a csoporttársak példája, elért eredménye is átsegíthette a kételyeiken. Ez számomra is jó lecke volt, hiszen ekkor tapasztaltam meg én is, hogy műküdik az a módszer, amellyel dolgozom.

A dohányzásnak nincs egészséges mértéke

A hathetes tréning tematikáját Pápai Zoltán szakpszichológus így mutatja be:

– Az első alkalommal a dohányzásról leszokás keretei, motiváció erősítése, az egészségi kockázatok hangsúlyozásán van a hangsúly. Itt arra törekszem, hogy megismertessem a résztvevőkkel nemcsak a dohányzásról való leszokás előnyeit, hanem annak a hátrányait is, hogy mi történik akkor, ha ebbe benne maradnak. Fontos hangsúlyozni, hogy a dohányzásnak nincs egy egészségre biztonságos mértéke,mint például az alkoholnak, az egyéni sérülékenységtől függ, hogy kinek milyen mennyiség árt meg és hogyan az egészségének. A passzív dohányzásnak ugyancsak megvannak az egészségkárosító hatásai, ezek természetesen az aktív dohányosokat is érintik.

Néhány tesztet is elvégzünk a résztvevőkön, hogy mennyire erős a fizikai vagy pszichés függőségük. A kliensek felismerhetik a dohányzást fenntartó vagy leszokás akadályozó hiedelmeiket, törekszünk ezek kijavítására. Stresszcsökkentő és problémamegoldó módszereket is elsajátítanak, melyekkel hatékonyabban tudnak megküzdeni a felmerülő akadályokkal.

A függetlenség napja

Még mielőtt minden olvasó feltenné magának a kérdést, hogy miként kapcsolódik a kilencvenes évekbeli filmklasszikus a dohányzáshoz, illetve a leszokáshoz, nos sehogyan. A „függetlenség napja” azonban a tréningben is nagy hangsúlyt kap.

-A tréning közepére van kitűzve a „függetlenség napja”. Ez a „stop”, az abbahagyás napja. Fontos, hogy a kliens addigra tisztában legyen a saját korlátaival, az addikciójával, annak mértékével. Ekkorra már megtapasztalhatták az önkontroll technikák hatékonyságát, melyek segítették a cigaretták számának csökkentésében. Különbséget teszünk az önkontroll és akaraterő között, Bár akaraterőre is szükség van, csupán erre támaszkodni úgy, hogy nincs mögötte józan és végrehajtható terv, stratégia, megnövelheti a kudarc esélyét.

A függetlenség napját követően egyre nagyobb hangsúly helyeződik az egyéni problémákra, elakadásokra, külön foglalkozunk a megvonási tünetekkel való megküzdéssel. Ilyenkor jelentős segítséget nyújthatnak a csoporttársak, elért eredményeik is erősítik a motivációt. Ezt követően az elért eredmények fenntartására, életviteli változások bevezetésére és új, nemdohányzó identitás kialakítására törekszünk.

A nikotin egyébként, az egyik legerősebb függőséget kiváltó szer. A leszokás elvonási tünetekkel jár, ennek ellenére a WHO felmérései szerint körülbelül a világ lakosságának egyharmada dohányzik.