Borászok, vadászok és halászok móri találkozója

2008-ban Adonyban rendezték meg az első Fejér megyei borász-, vadász-, halásztalálkozót. Azóta rendszeres az összejövetel. Idén, múlt hét szombaton (július 13-án) találkoztak a különböző borrendek és vadásztársaságok, ezúttal a halászok nem képviseltették magukat. A helyszín a móri Lamberg-kastély volt, amíg a házigazda a móri Brindisi Szent Lőrinc Borrend. Jövőre Velencén lesz a találkozó.

A meghívást valamennyi borrend elfogadta, így jelen volt a csókakői, a móri (a Móri Borbarát Hölgyek is), a székesfehérvári, a velencei, az adonyi, a perkátai, az enyingi borrend, és amolyan kakukktojásként részt vettek a Tolna megyei Dunaföldvár borászai is, akik nagyon jó kapcsolatot ápolnak a Fejér megyei társaikkal, különösen az adonyi Duna menti Szent Orbán Borrenddel.

A borászok mellett képviseltette magát a Móri Vajal, a Perkátai Pénzügyőr Vadásztársaság és a Lívia Környéke Vadásztársaság is. A megjelenteket Gábor Csaba, a móri borrend elnök-nagymestere köszöntötte. Ez a találkozó – bár az ember elsőre azt gondolná – nemcsak az evésről és az ivásról szól, hanem nagyon komoly szakmai előadásokon is részt vehetnek az érdeklődők.

Schmidt Attila, az adonyi Duna menti Szent Orbán Borrend nagymestere számolt be lapunknak a tapasztalatokról. – Nyolcan képviseltük a borrendünket, és mindhárom előadáson részt vettünk. Sajnos ezúttal halászok nem voltak. A móri származású Svélik Csaba, aki egyébként az autóiparban jártas professzor, Mór helytörténetébe avatott be minket, sokat megtudhattunk Mór híres szülöttjéről, Wekerle Sándorról. Volenter Sándor séf a gasztronómiáról beszélt, Sáfrán András csákberényi borász pedig a móri borvidék értékeiről, és bemutatta a csákberényi borokat. Minden borrend magának főz ezeken a találkozókon. Ezért külön szeretném megköszönni a líviai vadásztársaság tagjainak, a Leicht testvéreknek az általuk elkészített remek vaddisznópörköltet.