Bluesmuzsika és humor szólt a csodás tó partján

Csak a csendrendelet tudott véget vetni a Garda–Benkő Duó blueskoncertjének Rácalmáson szombaton este, a közönség még maradt volna hallgatni az összeszokott párost.

A Millenniumi Parkban lévő tónál a park avatásának estéjén elmaradt zenei programot pótolták a kora esti órákban. A dátum és az időpont metszése viszont azt adta ki, hogy amíg a közönség az árnyas fák hűvösében élvezte a humorral alaposan átitatott koncertet, a két muzsikus, Garda Zsuzsa (ének) és Benkő Zsolt (gitár) a napon aszalódva igyekezett szórakoztatni őket, és elkerülni a hőgutát. Ám ők hősiesen kitartottak, szorgosan hidratálva szervezetüket, és amikor a napkorong már a zenitre ért, Benkő Zsolt tett egy kísérletet, hogy átírja az Animals slágerét, A felkelő nap házát lemenő napra. Ebből az apró momentumból is jól kiszűrhető, milyen könnyed hangulatú estével ajándékozták meg közönségüket.

Aki nem ismerné őket, annak elárulhatjuk, hogy a duó 2007 óta játszik rendszeresen különféle helyeken. Zsolt több zenekarban is játszott az eltelt 30 évben, mint például a Ferenczy György és a Herfli Davidson, Claptones, Stuff. Zsuzsa 13 éve a magyar blues és rock állandó szereplője. Jelenleg is több formáció tagja, leginkább a Janis Joplin Emlékzenekar énekeseként vagy a Keep Floyding Bandból ismerhető.

Szombaton a saját szerzemények mellett Otis Reedingtől Joan Osborne-on át Buddy Guy-ig terjedt a repertoár.