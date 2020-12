Biztonságos vásárlás, gazdag termékkínálat

A kis- és középvállalkozási (kkv) szektor meghatározó szereplője a dunaújvárosi MOMERT Zrt., amely reagálva a jelen lehetőségeire és kihívásaira a közelmúltban indította el online értékesítési felületét. Lapunknak Urbán László vezérigazgató beszélt az aktuális fejlesztési tervekről, valamint a vállalkozás új webáruházáról.

Dunaújváros – Háztartási kisgépek gyártójaként a koronavírus-járvánnyal együtt járó keresletcsökkenés a MOMERT-et is elérte. A pandémia második hullámában a rendelésállomány csökkenése és a visszaeső termelés miatt a költségeink visszaszorításán és új partnerkapcsolatok, új értékesítési lehetőségek bevezetésén dolgozunk folyamatosan. Célunk, hogy továbbra is megőrizzük a cég hosszú távú működőképességét, s a lehető legtöbb munkahelyet megtartva várhassuk a gazdaság jövő évi újraindítását. Cégünknél már korábban megfogalmazódott az igény arra, hogy saját webáruházat indítsunk. A járványhelyzetre tekintettel mielőbb meg kellett valósítani a közvetlen online értékesítés lehetőségét. A távolságtartásnak és a személyes kontaktusok visszaszorításának legkézenfekvőbb módja ez, így mindenki otthon, vagy irodája kényelméből és biztonságából intézheti bevásárlásait.

Új partnerkapcsolatok, új értékesítési lehetőségek bevezetésén dolgozunk folyamatosan

Eddig csupán néhány termékünkkel, más vállalkozások webáruházainak választékát bővítve voltunk elérhetők a világhálón. E fejlesztésünknek köszönhetően a teljes MOMERT-termékválaszték egyetlen helyről elérhetővé és megrendelhetővé vált a vásárlók számára – fejtette ki a Hírlapnak adott interjújában a MOMERT vezérigazgatója, aki a webáruház eddigi fejlődéséről elmondta:

– Az első megrendelések még szeptemberben futottak be az új felületről. Kezdetben főként inkább csak magánszemélyek éltek ezen új lehetőséggel. Mára az aktív rádiós megjelenésnek, a kapcsolódó, a közösségi médiában megjelenő hirdetéseknek és persze a közelgő karácsonyi ajándékozásoknak is köszönhetően egyre többen vásárolnak a webáruházban, egyre nagyobb értékben. Örömmel tapasztaljuk, hogy több kiskereskedő, műszaki üzletek és más vállalkozások is adnak le rendelést ezen a csatornán. A webáruház elindítása természetesen számos újdonságot is hozott a cég életébe.

Maga a MOMERTSHOP kialakítása, tartalommal való megtöltése is új feladatnak számított, emellett kibővült az ügyfélszolgálat szerepköre, s a korábbiakhoz képest jelentősen megnövekedett csomagszám is, ami új kihívások elé állította munkatársaimat. Fontosnak tartjuk a rendelés-kezelési és kiszállítási folyamat további gyorsítását, továbbá a munkafolyamatok automatizálását. Az előreutalás és az utánvétes szállítás lehetősége is biztosított, de a tapasztalatok azt mutatják, hogy legkedveltebb mód nálunk is a bankkártyás fizetés, amelyet a székhelyünkön található márkaboltban és a webáruházban is elindítottunk. Az online értékesítési felületünkön megtalálhatók személy- és konyhamérlegeink, konyhai és háztartási kisgépeink, kávéfőzők, vízforralók, fűtőtestek, vasalók, hajformázó termékek, valamint babagondoskodáshoz és egészségmegőrzéshez kapcsolódó készülékek, ételmelegítők, hőmérők, vérnyomásmérők, infralámpák is. Az internetes áruházunk természetesen mindenki számára elérhető, de főként a dunaújvárosiaknak tud meglepetést okozni, milyen széles a termékkínálatunk. Az új felület bemutatkozására és az adventi időszakra tekintettel számos akciót találhat, aki felkeresi az interneten az áruházunkat – felelte megkeresésünkre a cégvezető.