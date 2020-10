Bekapcsolódott a település az országos természetjárásba

A község egy nagyszerű technikai és egyben karitatív sportnak is helyszínéül szolgál. Egyelőre még csak érintési, illetve igazolópont a település tájháza, de ki tudja, legközelebb talán bővülhet is a repertoár. A különlegesen hangzó cím ezúttal annak köszönhető, hogy a hétvégén, szombaton zajló LegendRally érintette Mezőfalvát. Miként került a nemes futam Mezőfalvára, arról Molnárné Troppert Mária tájékoztatta lapunkat.

– Nagyvenyimről kaptam a telefonos felkérést, hogy talán lehetne a LegendRally egyik állomása a mezőfalvi tájház. A tájház gondnokát megkeresve arra az elhatározásra jutottunk, hogy miért is ne kapcsolódnánk be a programba, hiszen minden reklám jól jön a községnek. Egyben pedig jó eséllyel népszerűsíthetnénk a tájházunkban bemutatható helyi kultúrát, régi, paraszti életet. A mai nap során kora délutánig már közel hetvenen jártak itt. Tudni kell a LegendRallyról, hogy ez a technikai sport a térképes, GPS pontkereső versenyek közé tartozik. A futamok alkalmával az ország egész területéről érkeznek csapatok. Minden futamhoz tartozik egy központi téma, amely köré feladatok épülnek. A versenyhez tartozik még egy karitatív tevékenység is, ahol szervezeteket, családokat, menhelyeket támogatnak a résztvevőkkel közösen. Tehát kulturális, turisztikai és jótékony célt is szolgál a sokrétű program, ezért is mondtunk igent a közreműködésre – mondta el ismertetőjében Molnárné Troppert Mária, a Mezőfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, települési önkormányzati képviselő és elhivatott falutörténeti kutató a közelmúltban.

„Jaj, de jó, ilyen volt a nagymamám háza, emlékeztet a gyermekkoromra”

A folytatásban pedig megtudhattuk Fodor Erzsikétől, a mezőfalvi tájház gondnokától:

– A nap során a megérkezéskor nagyon sokaknak tetszett a tájház. Amikor bejönnek, mondják, hogy jaj de jó, ilyen volt a nagymamám háza, vagy emlékeztet a gyerekkoromra és így tovább, csak úgy sorjáznak az érintési pontra érkezőkben ébredő emlékek. Jöttek Nyíregyházáról, Szombathelyről, Százhalombattáról, Erdőkertesről és még Erdélyből is megtalált minket egy versenyző.

– Többen mondták, hogy eljönnek máskor is – vette vissza szót Molnárné Marika. – Sajnos sokan siettek, hiszen időre teljesítették a távot, de akadtak, akik jobban is körülnéztek. Az itteni feladat pedig az volt, hogy el kellett találni, ki aludt itt az éjszaka a házban. Ehhez a tájház szobájában találtak segítséget. Az ágyon találtak hozzá leírást. Az egyik festményt elneveztük Jánosnak, és ő volt a megfejtés. Volt itt egy ötfős rocker motoros csapat, azt mondták, őket nem is igazán a verseny érdekli, hanem a látnivalók, a különböző kultúrák, a helyi történelem. Nagyon örültünk a felkérésnek, mert ez egy nagyon jó dolog és remek lehetőség, hogy községünket bekapcsolhassuk az országos természetjárás vérkeringésébe. Ráadásul ilyen különleges módon – zárta az ismertetőjét Marika.

Mezőfalva tehát újabb nagyszerű eseménynek adott otthont, amelyből a község egészen biztosan profitálhat majd. Nem elképzelhetetlen, hogy lesz folytatás.