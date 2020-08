Bázis intézmény lett a Móricz,tavasztól átadják a tudásukat

A dunaújvárosi Móricz Zsigmond Általános Iskola az Oktatási Hivatal bázisintézménye lett. Az elismerő címet a Pedagógiai Oktatási Központ (POK) szervezésében ünnepélyes keretek között Székesfehérvárott vehette át az intézmény a napokban.

Az Oktatási Hivatal az elmúlt tanév során kialakította bázisintézményi hálózatát. Célja, hogy a címet elnyert intézmények tevékenységükkel hozzájáruljanak a pedagógiai szakmai közélet fejlődéséhez, segítsék elő a POK által biztosított pedagógiai-szakmai szolgáltatásokhoz való méltányos hozzáférést, valamint támogassák a hálózatos tudásmegosztást.

Hogy miért tartották fontosnak, hogy elinduljanak az Oktatási Hivatal pályázatán, Horváthné Ottinger Hajnalka, a dunaújvárosi Móricz Zsigmond Általános Iskola igazgatója elmondta, a Móricz mindig is arról volt híres, hogy olyan pedagógusok dolgoznak náluk, akiknek mindig is igényük volt arra, hogy szakmailag megújuljanak, innovációs tevékenységet folytassanak, és ez a mai napig így van. A tanítók, tanárok eljárnak továbbképzésekre, a tanítók konferenciájára, a budapesti Fazekas Mihály gyakorlóiskolába, és a továbbképzéseken megszerzett tapasztalatokat beépítették az óráikba. Az intézményvezető szerint ez a megújulás hozta az ötletet, hogy éljenek a lehetőséggel, és Fazekas Andrea igazgatóhelyettes közreműködésével induljanak a pályázaton.

Azzal, hogy elnyerték ezt a megtisztelő címet, most fordul a helyzet, most hozzájuk mennek újat tanulni mások. Mivel nem minden iskolában van arra lehetőség, hogy kimozduljanak a pedagógusok, és egyfajta ösztönzést is szeretnének nyújtani a kollégáiknak, hogy a többiek is lássák, érezzék, hogy a pedagógiai szakmában igenis van megújulási lehetőség. Most ezzel a címmel tulajdonképpen helybe hozzák ezeket a lehetőségeket. Ugyanis bázisintézményként majd bemutatóórákat, workshopokat, műhelymunkákat fognak majd tartani vélhetően a tavasz folyamán, ahová várják a tankerület iskoláiban tanító pedagógusokat. Előre egyeztetett módon, délutáni időpontban gondolkodnak, hogy kollégáiknak lehetőségük legyen részt venni ezeken.

Igényük volt arra, hogy szakmailag megújuljanak

Mindemellett a Móriczban a pedagógusminősítő eljárás során többen is szereztek mesterpedagógusi minősítést, és arra is gondoltak, hogy a mesterpedagógusi programot akár be is mutathatnák, és inspirálhatnák a többi kollégát, hogy meglépjék a minősítő eljárásban a különböző fokozatokat. A pályázat benyújtása előtt minden mesterpedagógusuk véleményét kikérték, leültek velük, hogy vállalják-e az ezzel járó pluszterhelést, és mindannyian vállalták.