Barátságos színek, kényelmes bútorok és meghitt sarkok...

Ez nem torkosság, hanem kíváncsiság volt! Az elsők között akartam látni a ragyogóan felújított dunaföldvári Tóth cukrászdát. Barátságos színek, kényelmes bútorok, meghitt sarkok. A kínálat? Az nem változott. Ma is az elsők között van az országban!

A bejáratnál egy szakmai trófeagyűjtemény jelzi az érkezőknek, hogy a jó hír igaz, itt három rendkívüli mester egyedi készítményei csábítják a vendégeket.

A közösségi oldalon elhelyezett szűkszavú bemutatkozásuk divatosan mondva „nagyot ment”. A több ezer elért ember jó része az elismerés mellett viszont azt is jelezte, hogy reméli a készítmények változatlan színvonalát. Nagy volt a kihívás, de az eltelt időszakban alaposan ellenőrizve azt, megnyugtathatok mindenkit.

Itt volt az ideje

Tóth Istvántól, a sikertörténet megalapozójától, a tulajdonostól ezt is hallottuk.

– Köszönjük a gratulációkat. Éppen ideje volt belevágnunk ebbe a felújításba. Az előzőt is – tizenöt éve – a most velünk dolgozó belsőépítésszel, Axmann Katalinnal végeztük. Hála a földvári mestereknek, a munka január harmadikán kezdődött, és két hét alatt minden időre és kiváló színvonalon elkészült. Lehet, hogy sok vendégnek hiányozni fog a régi arculat, de haladni kell a korral. Nem elég a termékekkel megújulni, a külsőségekben is nagyot léptünk előre. Természetesen a szakmai munkánkat az eddigiek szerint folytatjuk. A „nagymamás” süteményeket is megtartjuk. Minél több vendégünk igényeit szeretnénk kielégíteni. Ez egy nagy kihívás, hiszen a napi körülbelül ötvenféle sütemény mellett is vannak olyanok, amikre még lenne igény.

A fivérek

Mindketten cukrászmesterek. Rangos, meghatározó tagjai a családi vállalkozásnak. A hozzáértésüket naponta vizsgálják a vendégeik. Általában előttük is jelesre vizsgáznak. Beülve nagyon ritkán tudják élvezni az új adottságokat.

Tóth Norbert a tavalyi nagy sikere a Boldogasszony csipkéje elnevezésű cukrászremekmű alkotója.

Nem elég a termékekben megújulni, a külsőségekben is nagyot léptek előre

– Nagyon örülök ennek az újjászületésnek. Kedves volt a régi környezet is, de ezt az újat hamar megszerettem. Ebben is szükség volt a váltásra. Úgy érzem, hogy a szépsége mellett praktikusabb is lett a hely kihasználhatósága. A vendégektől is jó visszajelzéseket kapunk, ami igazolja a döntésünket. A legnépszerűbb készítményeinket megtartottuk és természetesen folyamatosan dolgozunk az újakon is. Reméljük, hogy azokat is hamar megkedvelik a vendégeink.

Az ifjabbik Tóth István az itteni fagyicsodák megálmodója és készítője: – Én is büszke vagyok erre a kellemes építészeti változásra, ami az üzletünkben történt. Nem beszéltem bele, mert ahhoz nem értek. Annak viszont örülök, hogy a vendégek a régi készítményeinket is viszont akarják látni. Például nálunk télen is volt, és ma is van fagyi. Természetesen rendre jövünk az újabb finomságokkal. Folyamatosan dolgozunk rajtuk.

Az első vendégek voltak

Az ideális vendégek közé kell sorolnunk őket. Kedves emberek, akik jó hangulatban érkeztek, és egy kis gasztro­kényeztetéssel akarták magukat jutalmazni. Kertész Csaba és Kertészné Bobá Ilona ritkán, de rendszeresen betérnek.

– A férjem az édesszájú a családban, én viszont nem vagyok az, szinte egyáltalán nem fogyasztok édességet. Nem tudtuk, hogy most nyitottak, egészen véletlenül „beestünk”, és most látva a csodát, nagyon örülünk. Az új környezet annyira hatásos, hogy nehéz felidézni a korábbi emlékeket. Előbb a teraszuk változott meg a burkolattal, bútorokkal és a fedésével, most pedig itt belül. Ez a hátsó helyiség is olyan, mintha átépítették volna. Pedig csak a bútorzat és a világítás új.

– Mintha nagyobb lenne, mint korábban. A bútorok is mást látnivalót kínálnak. Mi szeretünk egymás mellett ülni az ilyen kanapészerű bútorokon, és így beszélgetni. Ugyanaz kerül a szemünk elé. A kínálat nem változott? Az nem baj, sőt… Az a sokféle fagyi és a sütik is mindig finomak voltak, ebben nagyon jó az állandóságuk!

Örökbefogadók lennének

Mindjárt az első körben egy kritikus szakmai grémiumra köszöntem rá. Róka Sándor Dunaújvárosból és Balázs Árpád, aki Budapestről érkezett, így együtt mindenképpen annak mondható. Kemény férfiak révén bátran nyúltak az aznapi sütemények után.

– Rendszeres vendégek vagyunk itt, főleg fagyizni járunk ide Dunaújvárosból. A hét elején már eljöttünk a kislányommal egy sütire, de akkor még javában folyt a munka, ezért kíváncsi lettem, hogy mit fogok ma tapasztalni. Körülnéztünk, és a legszimpatikusabb helyre ültünk le. Jó választásnak bizonyult.

– Még soha nem voltam ebben a cukrászdában, most tudtam meg, hogy felújították, de ez látszik is rajta. Nagyon elegáns lett – mondta a távolabbról érkező vendég. – Saját kávézóm is volt Szegeden, nagyon szeretem ezt az italt, ezért erre is kíváncsi voltam. Igényes, veszedelmes vendég vagyok – tette hozzá nevetve. Minden nagyon rendben van, tetszik, akár örökbe is fogadnánk ezt a jó kis cukrászdát!