Barátsággal a sütögető, kedves háziasszonyoknak

Szabó Ferencné cukrász mesterasszony radikálisan szakított a most dívó szakmai trendekkel, és az előszállási üzletében, már a dédimamák által is készített, nemzedékek által imádott süteményeket készíti. Messze földről is fölkeresik egy kis ízes időutazásra. A karácsonyi készülődéshez kaptunk praktikus tanácsokat.

Hagyományőrző a cukrászat?

– A régi ízek és süteményfajták megőrzését vállaltam magamra, mi a házi jellegű süteményekkel rukkolunk ki. Jó döntés volt, mert nagyon sokan szívesen választják ezeket. Sokan a „lakodalmas” süti elnevezéssel illetik, hiszen legtöbbször már csak faluhelyen és azokon az alkalmakon juthatnak hozzá. Nálunk a pozsonyi bejgli az igazi slágercikk így a karácsony tájékán. Ennek az ünnepnek a jellegzetes és hagyományos süteményei például a mézes tészták, amiknek van legalább öt-hat változata. Ezek otthon is készíthető különleges és kedves süteményeink, hiszen jellegzetes az illatuk és az állaguk is több napon át megfelelő lesz. Akár az ünnep után is fogyasztható. Ilyenkor sokan ütik föl a szakácskönyveiket, és nálunk is keresik az egyszerű, zsiradékot is tartalmaz házi készítményeket is. Ezeknek is nagyon jó az eltarthatóságuk.

Megsüssük otthon?

– Az idén nyilván kevesebb vendéget fogadhatunk, és a háziasszonyoknak jól meg kell gondolniuk, hogy mit készítsenek, és abból mennyit?! Mindig azt mondtam, hogy akinek van rá energiája, pénze és ideje, az nyugodtan álljon neki otthon, és sütögessen. Őszintén szólva irigylem érte azokat az asszonyokat. A mai világban azonban sajnos nagyon sok embernek rohanásból áll az élete, ezért nekik azt tudom ajánlani, hogy inkább vásárolják meg készen, fajtánként kisebb mennyiségben, a különböző fajtákat kiválasztva a cukrászdákban. Mi például lakodalmas tálakat állítunk össze, amikben tíz-tizenöt félét is találhatnak a vásárlók.

El kell tudni dönteni, hogy mi a fontosabb?

– Hasonló változatosságot otthon már nagyon nehéz produkálni. Két-három süti elkészítése legalább fél napot fog igénybe venni, hiszen meg kell sütni a tésztákat, el kell készíteni a hozzá való krémeket, és be is kell fejezni azokat. És utána persze jön az elmaradhatatlan rendcsinálás. Tehát nem lebeszélni akarom őket, hanem barátsággal figyelmeztetek mindenkit, aki döntés előtt áll, hogy az ünnepi készülődésben ne vállalják túl magukat!

Háziasszony is tud lenni az ünnep előtt?

– Úgy vagyok, ahogy a többi nő. Nagyon sok munka vár rám is, és várhatóan, csak az utolsó nap tudok a karácsonyra rákészülni. A szentestét valamelyik gyerekemnél fogjuk eltölteni. Majd az első napon fogok eljutni odáig, hogy a családomat egy finom ünnepi ebéddel várhassam. Valószínűleg megosztva fogunk találkozni, mert szerencsére mi is egy nagy család lettünk.