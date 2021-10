Baracsról indult, és az ország legfittebb lánya lett

Táncművészként dolgozik, de foglalkozik jógaoktatással is, emellett az ország „Legfittebb lánya” is egyben a mindössze 22 éves baracsi szépség, Veszprémi Nikolett.

Veszprémi Nikolett lett a „Legfittebb lány” a BiotechUSA versenyén. A mindössze 22 éves dunaújvárosi születésű lány első versenyén indult, amelyet megnyert. Nikolett tinédzser korától kezdve figyel magára, és igyekszik minél tudatosabban élni az életét.

– Dunaújvárosban születtem, és Baracson éltem egész gyermekkoromban. Táncművésznek tanultam középiskolában, és most is ez a munkám, a hivatásom. A táncon kívül jógaoktatással, illetve táplálkozási tanácsadással is foglalkozok. Szeretnék minél több embernek segíteni, megtanítani az egészséges életmód fortélyait.

Nikolettet saját bevallása szerint mindig is foglalkoztatta a gondolat, hogy elinduljon egy megmérettetésen, de eddig nem vitte rá a lélek, hogy ténylegesen részese legyen egy nagy cég által szervezett versenynek.



– Mindig is nagy álmom volt, hogy egy ilyen nagy cég szponzoráljon, így neveztem erre a versenyre. Ez az első ilyesfajta verseny, amin elindultam és sikeresen vettem a megmérettetést. A későbbiekben szóban jöhet más verseny is, de egyelőre most nem tervezek újabb versenyzést.

A tánc volt az alap mozgásforma, amely elindította Nikit az egészséges életmód útján.

– Tizenhat éves koromban ismerkedtem meg ezzel a mozgásformával, és ekkor került először szóba az egészséges táplálkozás. Ekkor még nem fektettem akkora hangsúlyt sem az edzésre, sem az étkezésre. Később aztán egyre tudatosabbá vált minden, és 2019-ben végeztem el a Fitnesz életmód- és táplálkozási tanácsadó-képzést. Ekkor már teljes mértékben figyeltem az étkezésemre, és az edzés is fontos szerepet töltött be az életemben. 2021-ben végeztem el a Hatha jóga oktatóképzést, és ekkor kezdett bennem minden tudatosulni. Fiatal korom óta figyeltem a kinézetemre, szerettem volna tónusos izmokat építeni és vékony lenni.

Azonban mostanra már tudom, hogy nemcsak a kinézet a fontos, hanem az is, belül hogyan érezzük magunkat. Nagyon fontosnak tartom az egészséges táplálkozás és rendszeres testmozgás mellett a mentális egészséget is, ezt próbálom átadni a közösségi felületeimen is.

Tánc, jóga, edzés

A huszonkét éves lány hivatását tekintve táncművészként dolgozik, ennek révén került fel Budapestre is. Szenvedélye a mozgás, ez a szabadidejére is kihatással van, hiszen saját testsúlyos edzést végez, mellette jógázik, és olyan tematikájú könyveket olvas, amelyekkel fejleszteni tudja magát.