Bár elmarad a Rácalmási Tökfesztivál, a tökösök azért idén is készültek

Horváth Balázs, a rácalmási óriástök-növesztő idén is készült az őszi megmérettetésre. De a víruskrízis miatt most elmaradtak a nagy rendezvények, így a Rácalmási Tökfesztivál is.

A kisváros életében központi helyet foglal el a fesztivál. A mára már országos hírű őszi eseményre minden rácalmási készülni szokott.

Horváthéknál is fix program volt a naptárban a tökös rendezvény. Horváth Balázs óvónő feleségével és két kislányával is minden évben örömmel csodálja meg a városszerte elkészített tökkompozíciókat, szobrokat, sőt az elmúlt évek során a fesztiválprogramok között az édesapa óriás terményeiért is izgulhattak.

A hosszú évek alatt több fesztiválprogram hagyománnyá érett, így a tökkirályválasztás is, amely tulajdonképpen a magyarországi óriástökmérő verseny győztesének járó cím évről évre.

Horváth Balázs gyermekkorától növénybarát, az Amerikából származó Atlantic Giant fajtájú óriástökök növekedési erélye lenyűgözte, amikor először találkozott a fajtával. Ezután már nem volt megállás, maga is megpróbálkozott a tök növesztésével. Először csak 20-30 kilo­grammos termések lettek az itthon beszerzett magokból. Ám a témában mindinkább elmélyedve, továbbá Keszler Lászlóval – aki többszörös tökkirály cím birtokosa – kötött baráti és szakmai ismeretséget, konzultációik és már saját töknövesztő tapasztalatok is hozzásegítették az óriások eredményes neveléséhez.

A tavalyi évben a kétmá­zsás terméssel a rácalmási fesztivál bronzérmese lett, majd ezt követően a szerbiai Temerinben megrendezett tökfesztiválon is szerepelt, ahol hazánk három legnagyobb tökével képviselték a termesztő társakkal Magyarországot, ahol szintén nagy sikert arattak. Ezek a tökök étkezési célokra nem alkalmasak, ezért sorsuk beteljesedéséhez kiváló ötletet kölcsönöztek Amerikából, az ott hagyományos tökregatta mókás verseny magyarországi adaptálásával, amelyre 2019-ben a szerbiai megmérettetést követően a Velencei-tónál került sor, az I. Tökreszállás program életre hívásával. A vidám tökcsónakázás népszerű rendezvény lett, derűs és emlékezetes órákat ajándékozva a nagy számú nézőseregnek.

Az idei év elején Balázs a tökös társakkal megalakította az Óriásnövény Termesztők Klubját. A társaság létszáma mára átlépte az egy tucat tagot, akikkel folyamatosan megosztják az óriásnövény-termesztési tapasztalataikat, bővítik ismereteiket. A termesztők saját közösségi média oldalt is létrehoztak, ahol bárki betekintést nyerhet az óriásnövény-ter­mesztés fortélyaiba, informálódhat a megszállott társaság tervezett programjairól is.

– Sajnos ebben az évben három palántámból csak egy érte meg a felnőttkort, már a vegetáció elején azzal is problémák adódtak, de kihoztam belőle, amit csak lehetett. A kertemben a megmaradt egyetlen növény elárvult termésének tavasszal az Anonymus nevet adtam. Végül sajnos a növekedése megállt szerény 120-130 kilogrammban. Ez messze elmarad a bajnok méretektől – mondta el az óriástök-termesztő.

– Ez egy különleges, várakozásokkal teli hobbi, amelyben az örömök mellett minden évben sok az akadály és a veszély is, a sikerhez nagy adag szerencse is kell évről évre. Az óriástökök a királylányokhoz hasonlatosak, már a kezdetektől – a vetéstől, majd a palántaneveléstől a teljes növekedési ciklus alatt, a termés éréséig – védeni és óvni kell a sok veszélytől, rengeteg törődést igényelnek, hogy végül a teljes pompájukban tündökölhessenek. Igazi nagyfogyasztók, emellett igen érzékenyek is, például sok napfény kell nekik, de a hőségben leég a levelük, vagy rengeteg vizet igényelnek, de könnyen betegek lesznek a sok esőtől, sőt még a beporzást sem bízzuk a méhecskékre. Jövőre ismét teljes gőzzel készülök termesztő társaimmal a 2021-es programokra – fejtette ki a rácalmási Horváth Balázs.

Idén bár nem termesztőként, de fontos szerepet kap majd Martonvásáron Horváth Balázs, ahol a tökmérő versenyen október 10-én tökös bíróként vesz majd részt. A tökszemlén kívül érdekes rendezvényre számíthat a Martonvásárra látogató, az ígéretes programokon kívül tök jó előadásokat is ígérnek a szervezők.