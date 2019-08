Az őszi árpa az aszály ellenére remek átlagot adott

Nincs megállás a Pentele Mezőgazdasági Zrt. életében. Nemrég fejeződött be az aratás, de már a következő vetés talaj-előkészítését végzik.

A cég ügyvezető igazgatójával, Márkli Jánossal beszélgettünk az aratásról és a jövőről.

– Hektáronként öt tonna búzát arattunk, a mennyiség közepes, de erre számítottunk, ez az aszályos tél és tavasz után már látszott. A káposztarepce 3,6 tonnát „tudott” hektáronként, ez jó közepesnek számít, bár előzetesen jobbat mutatott, többre számítottunk. A legkevésbé az aszályos időszak az őszi árpát viselte meg, hektáronként 6,3 tonna termet belőle. Az aratás az időjárás miatt egy kicsit csúszott, de időben sikerült befejeznünk a munkálatokat. Az Európai Unió által előírt minőséget minden téren elértük, a környékbeli gazdák terméseit is mi vásároljuk fel, tőlük is megfelelő minőségi gabonához jutottunk. Ami a legfontosabb, a jelek szerint nem lesz gond az értékesítéssel. Például az őszi árpára a Közel-Keletről van kereslet, egy-két hét és elkezdjük rakodni az uszályokat, és az áru utána indulhat a célállomása felé.

– Most a következő vetéshez készítjük elő a talajt, tarlóápolás folyik a földjeinken. Ennek lényege, hogy az aratás után megmaradt növényeket bedolgozzuk a földbe. Tavaly vettünk egy nagyon korszerű gépet, amely négy műveletet is elvégez. Szánt, altalajt lazít, beforgatja a talajt, majd egyenget és lezárja a talajt. Százhatvan hektáron vetünk majd káposztarepcét, száznyolcvanon őszi árpát és kétszázharmincon búzát. De a vetés előtt még műtrágyázunk, már megérkezett hozzánk a műtrágya. Még augusztusban elkezdjük a káposztarepcét vetni, szeptemberben jön az árpa, majd októberben a búza. E hónapban kettős feladatunk lesz, mivel kezdődik a kukorica betakarítása. Azt szeretném megjegyezni, hogy többször is nagy mennyiségű csapadék volt, ez jót tett a talaj-előkészítésnek és a kukoricának.

Országszerte befejeződött az összes nyári aratású szántóföldi növény betakarítása. A nyár első felét jellemző, viharokkal tűzdelt időjárás ellenére a gazdálkodóknak sikerült tartani az aratás ütemtervét.

Őszi búzából jó, közepes lett a termés, a 952 ezer hektáros termőterületről 5,27 t/ha átlaghozammal 5 millió tonnás összterméssel számolhatunk, a termény minősége a fehérje és sikértartalmat tekintve jó.

Az őszi árpánál a 2018-as és az öt éves átlagot is meghaladva, 218 ezer hektárról 5,49 t/ha átlaghozammal 1,2 millió tonnás az össztermés. Repcénél a területcsökkenés miatt a 296 ezer hektáros termőterületről 2,95 t/ha átlaghozammal a tavalyinál 12 százalékkal gyengébb, ugyanakkor az ötéves átlagnál 5 százalékkal jobb, 874 ezer tonnás lett az össztermés.

A hazai piaci árak a nemzetközi gabonapiaci trendeket szorosan követik, jelenleg a tavalyi árszintek figyelhetőek meg, de az Európában tapasztalható időjárási anomáliák ezen még változtathatnak. A termelők kedvezőtlen időjárási körülményekkel nehezített szezonon vannak túl, de erőfeszítéseiknek köszönhetően az ország ellátása megfelelően biztosított a 2019/2020-as szezonban és exportra is bőven jutni fog több millió tonna áru.