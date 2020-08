Az igyekezet megvolt, a pontosság még hiányzik

Egyre feszítettebb tempóra kényszerítik egymást a férfi futsal NB I. csapatai a felkészülési mérkőzések során. A Dunaferr DUE Dutrade FC legutóbb az Aramis SE gárdájával meccselt Budaörsön.

A találkozó sokféle nem várt meglepetést hozott. Például azt, hogy az újvárosiak otthon felejtették a góllövő cipőjüket. Azt is, hogy a mérkőzés főszereplője, a teljesen egyéni nézőpontú, de következetes játékvezető a vendégek részéről Sántát kiállította, nem mellékesen betiltotta a kamerák használatát, valamint követelte a rögzített anyagok azonnali törlését.

Ettől függetlenül, azért abból a száz vendégkísérletből néhány lövés igazán beakadhatott volna. Az igyekezet megvolt, a pontosság azonban a játék valamennyi eleméből hiányzott. Úgy tűnt, hogy még érezték az elmúlt hetek súlyát. A becsületgólt Toni parádés sarkazása után Horváth Bedy lőtte. A záró gólt az Aramis ezután üres kapuba vágta.

Az Aramis részéről Moga Flavius Lóránt vezetőedző értékelt: – Úgy gondolom, hogy ez egy edzőmérkőzés volt, nem szabad nagyon nagy dolgokat levonni belőle. Ki kell javítanunk azokat a hibákat, amiket a támadásban és a védekezésben lekövettünk. Azt gondolom, hogy ilyenkor elsősorban nem az eredményre, hanem a mutatott játékra, a helyzetkihasználásra és a hozzáállásra kell figyelnünk. Találtam a játékunkban elég hibát. Ez egy új csapat, és össze kell szoknunk, sok tanulnivaló vár ránk.

Frank Tamás, az újvárosiak mestere:

– Ez most egy olyan meccs volt, amikor nekik szinte majdnem minden, nekünk meg semmi sem ment be. Amikor összehasonlítjuk ennek a csapatnak a tavalyi és az idei összeállítását, akkor látszik, hogy jó pár gól „elment”, ami lehet, hogy ma hiányzott. A hétfői meccsben még a múlt heti fáradtság is benne volt. Nem esett jól ez az eredmény, de nem lóg az orrunk, megyünk tovább, és tesszük a dolgunkat. Ma is láttam olyan dolgokat, amikben előre léptünk. Legközelebb a Kecskemét lesz az ellenfelünk. Sajnos, akkor is közönség nélkül kell majd játszanunk.