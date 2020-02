Az év legjobb sportolói között köszöntötték a tornászokat

Január közepén a Nemzeti Színház adott otthont Az M4 Sport – Az Év Sportolója 2019 gálának. A legjobbak között ott volt a dunaújvárosi „Mozdulj Diák” DSE két tornásza, Latinovics Lívia és Juhász Szebasztián – mint a sportdíjra jelöltek, valamint felkészítő edzőjük Salamonné Szabó Éva. A gála felemelő pillanatairól és az idei év terveiről beszélgettünk a két kiváló sportolóval, valamint trénerükkel.

Bevezetésként egy kis háttértörténet: a Magyar Speciális Olimpia Szövetség hivatalos közösségi oldalán tavaly december végén tette közzé, számos sikeres sportolóját jelölték az Év Sportolója 2019 szavazásra. A jelöltek között számos dunaújvárosi sportolót volt.

Az év férfi fogyatékkal élő sportolói között jelöltséget érdemelt ki teljesítményével Juhász Szebasztián speciális olimpikon, tornász, aki a márciusi Abu Dhabiban és Dubajban megrendezett Speciális Olimpia Nyári Világjátékokon három arany-, két ezüst- és egy bronzérmet szerzett.

Keleti Ágnes olimpikon legenda is gratulált teljesítményükhöz

A fogyatékkal élő női sportolók legjobbjai között volt jelöltként Latinovics Lívia, aki négy aranyéremmel zárta a márciusi világjátékokat.

A két kiváló eredménysorozat után bizonyára nem meglepő, hogy az év fogyatékkal élő sportolókkal foglalkozók edzők mezőnyében jelölést kapott Salamonné Szabó Éva pedagógus, tréner is.

Érdemes megemlíteni, hogy a Magyar Speciális Olimpiai küldöttség az említett világjátékokon 17 arany-, 7 ezüst- és 1 bronzérmet szerzett.

Változást jelentett a korábbi évekhez képest, hogy négy kategóriában ezúttal nem az MSÚSZ-tagok hagyományos szavazása döntött, hanem a Magyar Paralimpiai Bizottság által felkért szakemberek, szakírók voksolnak, összesen 62-en.

Az említett gálán végül mindkét tehetséges fiatal a szakemberek szavazatai alapján, dobogós helyen végzett az év fogyatékkal élő sportolója kategóriában.

Latinovics Lívia és Juhász Szebasztián felkészítő edzője, mentora Salamonné Szabó Éva így foglalta össze lapunknak a gálával kapcsolatos élményeit:

– Szívmelengető, ünnepélyes, megható, felemelő – e szavak jutnak eszembe erről a fantasztikus rendezvényről. Nem mindennapi pillanatokat élhettem át az Év Sportolója Gálán. Gyönyörű helyszínen, testközelből látni, hallani és elérzékenyülve, szűnni nem akaró vastapssal köszönteni az életműdíjas „kenukirály” Wichmann Tamás (az interjú felvételének napján a nagybeteg kenukirály még élt, Wichmann Tamás 2020. február 12-én hunyt el – a szerk.) kéz a kézben állni a világ legidősebb olimpiai bajnokával, Keleti Ágnessel, átölelni fiatalkorom egyik legnagyobb példaképét Balczó Andrást és csodálatos feleségét, Császár Mónikát… Hálás vagyok ezért az álomszerű estéért! A szakszövetségek javaslata alapján mindhárman benne voltunk a legjobb 10-ben a saját kategóriánkban. A paralimpiai bizottság elnöke által felkért szakértők szavazatai alapján a két sportoló bekerült a legjobb 3 közé, ami fantasztikus eredmény, és úgy gondolom, megérdemelt siker.

Őszintén megvallva, először csalódást éreztem, hogy a tanítványaim által elért hét speciális olimpiai arany-, 1 ezüst-, és 1 bronz­érem nem volt elég ahhoz, hogy én is odakerülhessek a kategóriám „top 3-as” listájára. Ezt az érzést azonban elhalványította, hogy Líviát és Szebit viszont érdemesnek találták arra, hogy a nagyon jók közül a legjobbak közé kerüljenek.A Nemzeti Színházban rendezett Év sportolója-gálán pedig együtt élhettük át a már említett csodás pillanatokat. Szeretettel gratulálok tanítványaimnak, valamint minden díjazottnak, jelöltnek, és az őket felkészítő, segítő szakembereknek! Fantasztikus élményt jelentett, hogy megismerkedhettünk kategóriánk győzteseivel is, és őszintén mondhatom, nagyon jó kezekbe kerültek a díjak. Külön gratulálok Ekler Luca paraatlétának és Szabó Álmos paraúszó-edzőnek, akiknek személyében fantasztikus embereket ismerhettünk meg; valamint természetesen az MSOSZ kiváló kosárlabdacsapatának!

Latinovics Lívia lapunknak elmondta, számára is meghatározó élményt jelentett a gála, ahol barátságot kötött például a kategóriájukban első helyen végzett Ekler Lucával.

Szebi is jó emlékekkel tért haza a Nemzeti Színházból, mint fogalmazott, örömmel, szeretettel és elismeréssel fogadták őket.

A tornászok és edzőjük számára a sikeres speciális olimpiai szerepléssel egy kétszer négyéves ciklus zárult le, a tavalyi év második felében, valamint jelenleg is új elemeket építenek be a gyakorlatsorba. Mindez azt jelenti, hogy Lívia már kettes szintű gyakorlatokkal fog versenyezni, Szebasztián pedig az első szintű gyakorlatait fejleszti tovább mind a hat szeren.

A hazai megmérettetések mellett, ha lehetőség adódik rá, idén ott lesznek a meghatározó nemzetközi seregszemlén is.