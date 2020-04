Az emberi élettel, egészséggel összevetve semmi sem drága

A vírusveszéllyel kapcsolatos korlátozások bejelentésétől kezdve a Sárga Taxi járműveinek többsége megváltozott belső térrel szállítja az utasait. Az okokról és a napi, a nyilvánosságot érintő kérdésekről a cég tulajdonosai közül ketten, Pinczési István és Komáromi László tájékoztatott bennünket.

Pinczési István a Sárga Taxi egyik társtulajdonosa, és munkatársai felelősen végzik ezt a tevékenységet:

– Ezt a szakmát a gyakorlatból ismerem, 1990-ben kezdtem, de hasonló helyzettel szerencsére még nem találkoztam. A veszélyhelyzet idején született intézkedéseinket a közös érdekek mentén hoztuk meg. Nagyon fontos a számunkra, hogy ezek segítségével a kollégáink megélhetését tudjuk biztosítani. A nemzetközi példákból vett minta alapján ajánlottuk ezt a fóliás utastér-leválasztást a gépkocsivezetőinknek, akik ennek nyomán alakították át a járműveinket. Ezzel egy időben a központi intézkedésekkel összhangban ajánlást fogalmaztunk meg számukra, aminek a betartásával az utasaink és a önmaguk egészségére is fokozottan tudnak ügyelni. A járművek fertőtlenítéséhez a szükséges anyagokat biztosítjuk, a protokoll betartását pedig folyamatosan ellenőrizzük – mondja Pinczési István.

Valamennyi járművük fertőtlenítéséhez a szükséges anyagokat biztosítják

Hozzátéve: – A gépkocsiparkunk ózongenerátoros fertőtlenítését közelmúltban a helyi Zozofólia Kft. munkatársai négy napon át végezték, aminek a költségeit a cégünk viselte. A jövőben már az általunk beszerzett, saját berendezéssel végezzük el ezt a munkát. Ennél a beruházásnál nem szeretnénk a költségekről szólni, hiszen az emberi élettel és egészséggel összevetve, semmi sem drága… Jelenleg a gépkocsivezetőink többsége két személyt szállít, de van, aki bevállalja a hármat is. Ez az ő döntésük, nem kívántuk őket befolyásolni. A most született intézkedéseinket bizalomépítőnek szántuk a megrendelőink irányába, és ezek a tapasztalataink szerint be is váltották a hozzá fűzött reményeinket.

Különleges feladatok

– A jelenlegi helyzet, a vendéglátáshoz hasonlóan a taxizásban is jelentős forgalom-visszaesést okozott. Erre a mostani kihívásaira válaszolva egy új szolgáltatást vezettünk be. Bevásárolunk, a gyógyszertárba és akár a trafikba is elmegyünk, ahogy a kedves megrendelőnk szeretné. A telefonszámunkon, vagy az e-mail-címünkön is megrendelhető ez a szolgáltatásunk. Ezeket a kívánságokat az üzleti diszpécserünk rögzíti, és továbbítja a bevásárló és kiszállító munkatársunknak. Felelősen csak így lehet tenni a dolgunkat. Nem félünk, de tiszteljük a mindenkire leselkedő veszélyt. Az erre az időszakra vonatkozó egészségügyi ajánlásokat betartjuk, és a munkánk jelentős részét home office-ból végezzük – hangsúlyozta Pinczési István.

Komáromi László, a Sárga Taxi egyik tulajdonosa is napra készen figyeli a vállalkozással kapcsolatos eseményeket:

–Már hosszú ideje dolgozunk eredményesen a társaimmal, 2001-ben kezdtünk. Az elmúlt majd két évtizedben dinamikus fejlődést tudtunk elérni, ami a járműveink darabszámában és a foglalkoztatott kollégáink létszámában is megmutatkozott. Ez utóbbi az elmúlt nyolc évben megháromszorozódott. A hiedelmekkel szemben ez a szakma is biztonságosabb lett, mivel a technológiai fejlődéssel a GPS-rendszerek egyre megbízhatóbbak lettek, pontosan tudjuk, hogy melyik kocsi merre jár, és szükség esetén segítséget is tudnak kérni.

A vírus gazdasági hatásai

– Az eltelt időszakban szerencsére nem találkoztunk ilyen negatív gazdasági hullámmal, mint amit ez a vírusjárvány hozott magával. Pontos számot nem tudok mondani, de visszaemlékezve, a 2008-as válság idején sem estek hasonlóan vissza az eredményeink, mint ebben a mostani ciklusban. És akkor még nem is szóltam a mindannyiunkat fenyegető egészségügyi problémákról. Nekünk szerencsére gazdasági okok miatt nem kellett megválnunk a kollégáinktól, mivel közülük jó néhányan maguktól visszavonultak. Ők az idősebb, a veszélyeztetettebb korosztályba tartoznak. Érdekes, hogy többen már ismét jelentkeztek a munkavégzésre.

Válasz a körülményekre

– Igyekeztünk megnyugtató ajánlattal állni az utazóközönségünk elé. Körülnéztünk, hogy a világ különböző helyein, például a nagyon veszélyeztetett New Yorkban, milyen megoldásokat találtak az ottani taxivállalatok a probléma kezelésére. Ezért választottuk ezt a kocsijainkban található műanyag fóliás elválasztást, ami valószínűleg megnyugtató megoldást jelent az utazóközönségünk számára. Ebben a nehéz témában is folyamatosan figyelünk a bennünket választó utasok észrevételeire.

Elnyerték az utasok bizalmát

Nyuli László a hasonló megoldást választó kollégáihoz hasonlóan egy valóságos fóliasátor mögé húzódva érkezik az utasokhoz. Nem rémülnek meg a különös látványtól?

– A legtöbb utas számára ez inkább bizalmat nyújt, a gondoskodást érzik ki belőle, ami a célunk volt. Ezzel a fóliával lezárjuk a közöttünk lévő teret, kizárva az eseteleges közvetlen fertőzés lehetőségét. Az ez irányú tevékenységem ezzel nem zárul le, hiszen igyekezek minden utas után a kocsit fertőtleníteni, hogy a biztonságot fenntarthassam. Ehhez a cég vezetése elegendő mennyiségű fertőtlenítő szert bocsátott a rendelkezésünkre. Már tizenkilenc éve ülök a taxi volánjánál. Ehhez hasonló mélyrepülés-szakasza még nem volt a munkámnak, mint amit ez a vírushelyzet okozott. Azt nem mondanám, hogy félek, inkább tartok tőle. Betartom az ajánlásokat, és teszem a dolgomat, hiszen az élet azért nem áll meg. Alkalmazkodnunk kellett hozzá, ezért folyamatos kocsifertőtlenítés mellett, maszkban és kesztyűben dolgozunk.