Az első DUDIK-éjszaka varázsa, Újváros nagyon szeret mulatni

Különösebb ceremónia nélkül nyitotta meg a kapuját a XI. DUDIK fesztivál szerdán estére! Szervezetten, jól működően indult meg a szórakoztató gépezet az alsó Duna-parton. Összeállításunkban a nagyszínpad környékén történteket jelentjük.

Szerdán délelőtt futótűzként terjedt a DUDIK-ra várók között, elmarad a nyitó esemény nagy dobása, a Majka-koncert, megbetegedése miatt. Hasonló, kivédhetetlen kellemetlenség minden rendezővel előfordult már. Arnold Miklós, fesztiválunk első embere sem dőlt a kardjába: rátett még egy éjszakát a szervezésre, és szerdán reggelre megvolt az új terv, ami neki sikert, a vendégeknek príma estét hozott.

A The Biebers tagjai nem voltak a sors kegyeltjei, amikor nyári verőfényes hőségben ők nyitották a koncertsorozatot. Puskás Peti szkeptikusan, de iszonyatos elszántsággal készülődött. A sikerüket azonban az előéletük és a fantasztikus közönség miatt garantálni lehetett. A frontembernek nem kellett azt kiabálnia, hogy „szeretlek benneteket!”, benne volt a levegőben, mindenki érezte azt. Így nyilatkozott lapunknak: – Egyszerűen imádom a munkámat, és arra gondolok, hogy ha már itt vagyunk a színpadon, akkor nyomjuk, ahogy a csövön kifér! Ilyenkor egy-másfél óránk van, hogy odategyük magunkat.

Következett a hazai büszkeség, Horváth Tamás, s imponáló számú közönség állt bele ebbe a modern kori mulatozásba. Azaz hét év után sikerrel tért vissza a hazai nagyszínpadra az újvárosi popsztár. Tagadhatatlanul az lett belőle! Óriási energiával, a rajongókat boldoggá tevő mosolyával és persze a slágereivel. Remek koncerttel igazolta a jó hírét. Kiváló zenésztársakkal, közöttük az idevalósi Su­becz Tamással, aki ezúttal vokalistaként kapott szerepet.

Tamással a koncert után beszélgettünk: – Nagyon élveztem, jó kis este volt. Azt láttam, hogy Újváros nagyon szeret mulatni, a közönség is velem együtt tombolt. Mérhetetlenül hálás vagyok érte, nagyon jól csinálták a dolgukat a csillagos ötös kevés is az értékelésükre!

A Necc Party by Spanish Wax fellépése alatt mintha egy házibulin lettél volna! Egy olyan félén, ahol megpróbálják két órába belesűríteni az elmúlt 20 év legnagyobb slágereit. A válogatás a 2000-esek elejéből szemezgetve indult, aztán szinte követhetetlen, de élvezetes bakugrásokkal folytatódott, az ezen a küzdőtéren még soha nem hallott kiváló minőségben és dinamikával. A vizuális részleg is hasonló eklektikával vágtatott, a fénytechnikát Fefe küldte európai színvonalra. A két „megveszekedett” Arc, egy szó nélkül, végig énekeltette és táncoltatta a hatalmas közönségét.

Egy fesztivál szabadtéri színpadán hajnali negyed egykor bekezdeni a zúzós villanygitározásba? Emberes kihívás. A Fish!-nek simán ment. A magukat a hard­pop műfajába illesztő négyesfogat valószínűleg nagyban hozzájárult, az aznapi hiányzó, Majka felépüléséhez, hiszen az elhangzó sorozatos jókívánságaik csak azt hozhatják magukkal.

Frissül az Utca

A szerdai nap első fellépője a dunaújvárosi Névtelen Utca zenekar volt, az MVM arénában a törzsközönségük előtt játszottak. A koncerten két meglepetéssel is érkeztek a fiúk. Egyrészt hazai közönség előtt itt debütált először új daluk, amelyhez a közelmúltban videóklip is készült. Az Arra várok egy budapesti koncertjükön már ráadásként elhangzott, de városunkban a DUDIK-on találkozhatott vele először a közönség. Az üdítő új nóta mellett egy bejelentés is történt: Pável Krisztián dobos búcsúzik a bandától. Jávorszky Zsolt vokalista, gitáros azt mondta, Krisztián utódja még egyelőre maradjon meglepetés, de annyit elárult, hogy a tagcserét követően az alapvető műfajuk ugyan nem változik majd, de tervezik, hogy elektronikus elemekkel variálják az új dalokat. A szerdán bemutatott szerzeményt ugyanis rögtön frissiben követi majd egy újabb nóta, amin a nyár és az ősz folyamán dolgoznak a fiúk, és ahhoz is készülni fog videóklip. A tagcsere mellett egyéb személyi változásokról is beszámoltak. Új menedzsert köszönthetnek a banda oldalán, a jövőben Vidra Klaudia egyengeti a srácok útját. Az a terv, hogy Klaudiával a csapatban nyitni tudnak más városok felé is. Eddig Fe­jér és Pest megyében koncerteztek főleg, és szeretnének innen továbblépni. „Kezdjük kinőni ezt a várost” – mondja Salamon Balázs énekes. Az irány az lenne, hogy több nyári fesztiválon is bemutatkoznának, ezzel bővítve rajongóik körét, és megmutatni az országnak, milyen az ő alternatív pop-rock, szöveg centrikus zenéjük.