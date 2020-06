Az égben követhetik őket

Remek hírek a Dunaferr Repülőklub háza tájáról. Verseny és izgalom várja az interaktív résztvevőket, mert hogy magunk is bekapcsolódhatunk az eseményekbe. Ha a felhők között nem is repülhet mindenki, azért otthon ülve az interneten szurkolhatunk a csapatnak! Az izgalmas híreket Tóth Imre osztotta meg lapunkkal.

A Dunaferr Repülőklub nagyon mozgalmas éven van túl. Szinte minden külső körülmény megváltozott az életükben. Csak a repülés iránti szeretet változatlan. Ez most kiegészül azzal, hogy nemcsak a saját repülést szeretik, hanem azt is, hogy ha a környék lakói maguk is kipróbálják, és egy kicsit belekóstolnak a szépségébe. Sokszor előfordul, hogy a felszínen nem látszik, hogy mi történik a levegőben. A repülők 2000 méteren hasítják az eget, és ez csak a gyakorlott szemek számára látható.

Az interneten keresztül minden „látható” róluk

Az egyesület tagjaiból a sportolók jelenleg a Magyar Nemzeti Bajnokságon szerepelnek Matkópusztán, ami szombatig tart, és már nagyon várják a jó időt. Most lehetőség nyílik bárkinek arra, hogy belelásson, mi is történik a sportrepülőkkel. Ugyanis sokan nem tudják, de van egy rendszer a sportrepülés használatában, amely elsősorban arra hivatott, hogy a repülőgépek pilótái egymást „lássák” a levegőben és a rendszer riassza a pilótát, ha valamelyik másik géppel olyan pályán repülnek, amely valahol a térben találkozik, vagy erre esély van. A repülőgépek fedélzetén van egy kis szerkezet, amely jeleket sugároz, ezt a másik repülőgép szerkezete fogja, és jelez a pilótának. Ezt a rendszert használva, bárki, akinek van internetes kapcsolata, meg tudja nézni, hogy hol is járnak a pilóták. Magyarországon számos antenna van, amely veszi a jeleket, és azokat a földön bárki láthatja. Csak el kell látogatni a live.glidernet.org oldalra.

Korábbi bajnok és kupagyőztes

A klub tagjai között van az egyik nemzeti bajnok, Gál Tamás, aki Szegeden vívta ki ezt a győzelmet 2018-ban. Szintén az egyesület kötelékében szerepel Tóth Csaba, aki a tavalyi Cívis Thermal kupa győztese volt. Sajnos az idén nem tud részt venni a versenyen.

A linken egy térkép jelenik meg, azon sárga, zöld és más jelek vannak. Ez egy európai kép, amelyen a színek jól mutatják a repülő szerkezeteket. A sárga jelenti a vitorlázógépeket. A zöld a motoros gépek és a rózsaszín a siklóernyőket. A jel közepén van általában 2-3 betű, vagy szám, amely a repülőgép farokjelét jelenti. Az ikonra kattintva megjelenik egy kis ablak a jobb felső sarokban, és azon jelzések vannak. Itt látható például egy pilótánk, Mészáros Máté repülése, aki az MY farokjellel rendelkező géppel repül, a magassága 1179 méter és a sebessége 96 km/óra. Egy olyan áramlatban van, amelyik 0.9 m/s sebességgel emelkedik (majdnem egy lift sebessége). És látszik a térképen a helyzete, valamint a nyomvonala. A sportrepülők a jelenlegi, nem könnyű helyzetben is készülnek, és sokat jelent a helyi emberek szurkolása, a versenyt naponta 12–18 óra között követhetik az említett oldalon.