Átadták az önkormányzati kitüntetéseket is a falunapon

Háromféle kitüntetést is adományozott Nagyvenyim képviselő-testülete az augusztus első szombatján megrendezett falunapon. Az elismeréseket, díjakat Vargáné Kaiser Katalin polgármester adta át.

Dr. Lovász Zita, Nagyve­nyim nagyrabecsült fogorvosnője hosszú évek óta kitartóan kezeli a község betegeit. Szaktudásával, türelmével, intelligenciájával megnyugtatja a fogorvosi széktől félő embereket. Mindig a fogak megtartásáért küzd, csak végső esetben javasolja a fog eltávolítását. Sokszor munkaidőn túl is szolgálja a lakosságot. Kiemelkedő kollegialitással vett és vesz részt az orvosi rendelő kollektívájában. Nagy örömmel fogadta a pályázaton megnyert új fogorvosi széket, gyorsan megtanulta a használatát. A képviselő-testület Nagyvenyimért kitüntetést adományozott dr. Lovász Zita részére.

Szintén Nagyvenyimért kitüntetést adományozott a testület a Koncz házaspárnak. Konczné Bójás Magdolna és Koncz Bertalan, mindenki Magdi nénije és Berczi bá’-ja már a ’90-es években tevékeny tagja volt a venyimi sport­életnek. Eleinte mindketten, mint futballisták szerepeltek az öregfiúk illetve a Nötye elnevezésű női csapatban. Majd egyre inkább mint edző, pedagógus, sportvezető, elnök és elnökségi tag, technikai vezető, szertáros, gondnok, büfés és még ki tudja milyen szerepkörben váltak ismertté. Ha kellett, életben tartották az egyesületet, elévülhetetlen érdemeik vannak a sportegyesület működésében és fennmaradásában. Voltak ők a serdülő, ifi, tartalék és a felnőttcsapat edzői is, eközben eljuttatva helyi és helyi kötődésű srácokat az „első csapatig”. Rendszeresen fogadtak vendégeket Altomünsterből is.

Nagyvenyim Köz-szolgálatáért kitüntető címet vehetett át Lajtos Jánosné, aki sok évet dolgozott a nagyvenyimi Nefelejcs óvodában, munkáját csendesen, de nagy odaadással végezte, szorgalmas, tettre kész, jó szándékú ember, jó kedélye segítette a közösség jó csapattá kovácsolását. Óriási tapasztalatával oszlopos tagja volt az óvoda konyhájának, keze nyomán sok finom étel készült az óvodás gyerekek örömére. Mindig nagy szeretettel, mosolygósan közeledett a gyerekek felé, ha valamely kisgyereknek segítségre volt szüksége fáradhatatlanul leült mellé és segített neki. A konyhai tevékenységek iránti szakértelme magabiztosságot sugárzott, amelyre mindig az igényesség volt jellemző. Süteményeivel gyakran megörvendeztetett a gyermekeket és minden óvodába érkező vendéget.

Ugyancsak Nagyvenyim Köz-szolgálatáért díjat adományozott a testület Czimmer Évának, aki 2001. szeptember 1-jén kezdte meg pályafutását Nagyvenyimen, és dunaújvárosi létére nagyon hamar otthonra lelt a községben. Néhány napja tanított az iskolában, amikor megérkezett az altomünsteri diákok cserecsapata, így némettudásának köszönhetően azonnal bekapcsolódott a partnerkapcsolatba. Részt vett a két iskola diákjai közötti utazások szervezésében, értékké növelte a gyerekekben az idegen nyelv ismeretét, szeretetét. Részt vett a felnőttcsoportok fogadásában, az altomünsteri adventi vásárok kitartó résztvevője volt. Emellett elsősorban pedagógus, a nagyvenyimi iskola egyik meghatározó alakja. Nagy hangsúlyt fektetett arra is, hogy az ifjúságot a szabadidő hasznos és kulturált eltöltésére tanítsa. Rendszeresen színházba, operába vitte a gyerekeket, és minden évben csoportot szervezett a kutatók éjszakájára is. Hétvégenként túrázni, korcsolyázni invitálta a tanulókat, kollégákat, szülőket. 15 éven keresztül a nyári táborok fő szervezője volt. Az erdőjárók túracsoportjának tagjaként is sokan ismerik és elismerik teljesítményét.

Kegyes Lászlóné Hajnalka a Nemzetközi kapcsolatok fejlesztéséért díjban részesült. Partnerkapcsolatokban való tevékenysége sok évvel ezelőttre nyúlik vissza, ám igazán mértékadóvá az elmúlt öt évben vált a testvértelepülésekkel fennálló barátságban végzett tevékenysége. Felelősségteljes és gondos résztvevőjeként e negyedszázados kapcsolatnak övé volt a feladat, hogy terelgesse a fiatalokat, idősebbeket, vendégvárókat és kiutazókat. Többször utazott ő maga is Altomünsterbe, Mákóba, Inaktelkére egyaránt, ahol férjével baráti kapcsolatokat szereztek, hiszen közvetlenségükből és kedvességükből fakadóan könnyedén sikerült jó viszonyt kialakítaniuk az ottani emberekkel. Többször vették ki részüket önzetlenül az altomünsteri „Magyar sátor” személyzeteként a munkából. Tevékenysége az altomünsteri és egeresi testvértelepülési kapcsolatban is jelentős. Ehhez a kapocs benne a tiszta szív, őszinte emberi kapcsolat.

Az Altomünster Zene Egyesület (Musikverein Altomünster) szintén Nemzetközi kapcsolatok fejlesztéséért díjat kapott. Jelenleg 40 aktív zenész a tagja, sok rendezvényen, eseményen vesznek részt. Az egyesület Nagyvenyimre érkező tagjai évek óta színesítik a falunapi programokat. A fúvószenekar ébreszti a község lakóit, valamint színpadi produkciójukkal megismertetik közönségükkel a tradicionális bajor zenét. Tevékenységükkel nagymértékben hozzájárulnak Altomünster és Nagyvenyim között kialakult partnerkapcsolat színesebbé tételéhez, fejlesztéséhez, és a jó kapcsolat fenntartásához.

Nemzetközi kapcsolatok fejlesztéséért díjat vehetett át a Vér házaspár. Vér Szilveszter és felesége különös elhivatottságot érez a partnerkapcsolatok ápolása és továbbfejlesztése iránt. Az altomünsteri partnerségben a kezdetektől biztos pontot jelentenek a vendégfogadásban. Az adventi készülődés idején a barátság jegyében közel 10 éve vállalják a hosszú utat azért, hogy a magyar gulyás elkészítésével színesebbé tegyék a bajor barátok adventi ünnepét. Nem ismernek lehetetlent, csak feladatot látnak és megoldást keresnek. Szilveszter, ha kell Mikulás-jelmezt ölt magára. Altomünsterben sokakkal építettek ki jó barátságot, így szeretettel fogadják őket mindig. Ugyanakkor otthonuk ajtaját örömmel tárják ki az Erdélyből érkezők előtt is.