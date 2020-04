Amire a legdörzsöltebb fogadók sem tippeltek

Még február végén is jelentős forgalomemelkedést várt erre az évre, a közelgő globális figyelmet kapó sportesemények – olimpia, labdarúgó Európa-bajnokság – miatt a sportfogadási szektor egésze. A koronavírus azonban szinte teljes egészében kiradírozta a sportnaptárt. Napjainkban még a rutinos sportfogadók is olyan, korábban egzotikusnak tekintett ligákkal ismerkednek, mint például a tádzsik labdarúgó-pontvadászat, vagy a nicaraguai bajnokság.

Még bő egy hónapja is gyengécske viccnek számított volna a népszerű, sportfogadással foglalkozó fórumokon, ha a fogadók a nicaraguai Liga Primera küzdelmeinek lehetséges kimeneteleit boncolgatják. Pedig érdemes lett volna, hiszen a „húsvéti” kínálatban szerepelt például két, ismerősen hangzó gárda találkozója, a Juventus Managua – Real Madriz derbi is. Mivel a sportvilág lokális, országos és nemzetközi bajnokságai gyakorlatilag felfüggesztették működésüket, vagy esetleg már be is zártak az utóbbi hetekben, a sportfogadási piac szereplői nem tehettek mást, beemelték kínálatukba azon – még ellenőrizhető – sporteseményeket, amelyek szabályosan elérhetők.

Még nem látni, mikor kezdődhetnek újra a bajnokságok

Így került fel a fogadólapokra például a tádzsik vagy a burundi labdarúgó-pontvadászat is, de a szektor mély rétegei iránt érdeklődők kockára tehetik pénzüket a már említett nicaraguai futball tartalékligájában is. Pedig nem éppen ilyen várakozásokkal indult a 2020-as esztendő. A globális sportfogadási piac az elmúlt években komoly bővülést mutatott. Igaz volt mindez az új sportágak beemelésére, az új termékek bevezetésére, valamint az egyre növekvő forgalomra is.

A Szerencsejáték Zrt. vezérigazgatója, Czepek Gábor februárban még úgy nyilatkozott a Világgazdaságnak, hogy az idei nyárra várt sportesemények, így a labdarúgó Európa-bajnokság és a tokiói olimpia miatt a bukmékeri játékok forgalma az idén akár 10 százalékkal is emelkedhet. Érdemes érzékeltetni, a magyar nemzeti lottótársaság esetében mekkora pénzről is van szó. A társaság közlése szerint a tavalyi árbevétel 530 milliárd forint volt, a cég bevételeinek 47 százaléka pedig már a sportfogadási termékekből származott.

Nemzetközi szinten pedig valóban gigászi összegek mozognak e piacon. Mindezt remekül illusztrálja, hogy az egyik legnagyobb online fogadóiroda, a Bet365 alapító tulajdonosa, Denise Coates csak a tavalyi évben 120 milliárd (323 millió font) forintnak megfelelő fizetést vett fel cégénél. Bár még messze – a békeidőben gyakorlatilag 12 hónapra kifeszített – sportszezon vége, ám a most kieső bevételeket nagyon nehéz lesz pótolni. Ez pedig a fogadóirodák mellett az egész sportvilág megérzi majd, hiszen a finanszírozás egyik fontos lábát éppen a fogadások adják. A nemzetközi és hazai sportvállalkozások, egyesületek jelentős részének megrendült az anyagi háttere az elmúlt időszakban. A szponzorációs pillért jelentő cégek egyrésze már most is a túlélésért küzd, így vélhetően a korábban sporttámogatásra szánt keretét nem, vagy csak alig lesz képes feltölteni. A szurkolók által követett legnépszerűbb elitbajnokságok napról napra változtatják prognózisukat a visszatérés tekintetében. A bukmékerek például már azt is beárazták, mennyi esély van, hogy június 1-ig újraindul az angol első osztályú labdarúgó-bajnokság, a Premier League. A bukik több mint háromszoros pénzt kínálnak erre a forgatókönyvre, nagy összeget azért ne kockáztassanak.