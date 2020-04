Amíg lehet, kivárnak, hogy a zenei katarzis ne maradjon el

Mintha ködben szurkálnánk – mondta Gajda Ferenc, az MTV CityRocks főszervezője, amikor arról érdeklődtünk nála, a július végére Dunaújvárosba tervezett, az eredeti várakozások szerint félezernél is több résztvevővel megvalósuló különleges zenei produkció megrendezésére lát-e esélyt a kialakult veszélyhelyzet miatt.

Két éve Szegeden négyszázan, tavaly Kecskeméten már ötszázan gondolták úgy, hogy csatlakoznak Magyarország legnagyobb „rockzenekarához”, amikor ismert hazai és külföldi slágereket együtt adnak elő fiatalok és idősek, profik és amatőrök, az együtt zenélés örömével fűszerezve. A rendezvény nemzetközi elismertségét jelzi, hogy annak kiemelt partnere 2020-ban a Music Televison Hungary, és a július 25-re tervezett bulira ismét részvételi rekordot vártak a szervezők, ugyanis időben és számszakilag is a legtöbb jelentkezés futott be, ékes bizonyítékaként, hogy nincs igazuk azoknak, akik azt mondják, Magyarországon halott a rockzene. Aztán jött a koronavírus-járvány, és borított mindent.

Gajda Ferenc főszervező megkeresésünkre azzal kezdte, figyelve minden körülményre és központi intézkedésre, egyelőre kivárnak, annak ellenére, hogy az esemény logisztikája nem egyszerű, viszont a résztvevőket sokkal könnyebben tudják mozgatni, mint mondjuk egy többnapos fesztivál programját átírni a több tucat fellépővel és nézők tízezreivel, elég csak a szintén dunaújvárosi Rockmaratonra gondolni.

Szeptember végéig van értelme a halasztásnak

– Azon az állásponton vagyunk, egy kis időt még adunk a döntésre, mást most nem tehetünk, csak bizakodunk. Nagyon szeretném, ha időben lemenne a buli a Szalki-szigeten. Én vagyok a legoptimistább a csapatban, nyilván, ahogy haladunk előre az időben, és a járványügyi helyzet nem javul, sajnos erre egyre kisebb lesz az esély, hiszen a közönséggel együtt több ezer emberről beszélünk, nélkülük pedig ennek az adrenalinbombának és zenei katarzisnak nincsen értelme. Természetesen mi is a kormányzati előírásokkal teljes összhangban, a résztvevők maximális biztonságára törekszünk, és átérezzük ennek felelősségét. Folyamatosan tartjuk a kapcsolatot Dunaújváros önkormányzatával és a lehetséges a, b, c, és d verziókról egyeztetünk. Abban a pillanatban, ha a flashmobra észszerű időpontban idén még lehetőség lesz, máris nekiugrunk a szervezésnek – mondta.

Amikor arra kérdeztünk rá, mégis mi lehet a legkésőbbi dátum, ami még reálisan szóba jöhet, Gajda Ferenc azt válaszolta: jelen pillanatban a ködöt szurkálják, mondhatna most ő akár szeptembert, de ezt semmire nem tudja alapozni. Viszont amíg halvány esély is van rá, hogy az MTV CityRocksot valahogy nyáron, kora ősszel meg tudják rendezni, nem gondolnak a törlésre. Már csak azért sem, mert a műfaj őshazájához, Olaszországhoz képest, ahol ezren szoktak összejönni, a népességhez viszonyítva óriási eredmény, hogy nálunk ennyi embert, ennyi zenészt egy időben össze tudnak hozni.

– Azért azzal is számolni kell, ha a legjobb forgatókönyvet vesszük, és nyár végére feloldják a korlátozásokat, akkor egyszerre biztosan rengeteg rendezvényt akarnak bepótolni országszerte, ami szintén hatással lehet a miénkre. Az azért nyilvánvaló, hogy novemberben öt fokban és esőben nem lehet szabadtéren koncertezni, magyarul, hogy mégis mondjak valami konkrétumot, szeptember végéig látom értelmét a halasztásnak – tette hozzá.

Hétéves kortól egészen hetvenig

A felkészülés egyébként már elkezdődött, nyilvánosságra hozták az idei magyar és külföldi dalok listáját, hogy a jelentkezők elkezdhessenek gyakorolni, ugyan a végső, magukra formált verziót a szervezők készítik el, de most a saját zenekaruk, amely az oktatóvideókat készíti el, még a stúdióba sem tud bemenni. Pedig a háttér­anyagok elkészítése rengeteg munkával jár, így erre is időt kell majd szánni, ha zöld utat kapnak.

Ha észszerű időpontban idén még lehetőség lesz, nekiugranak a szervezésnek

Gajda Ferenc elmesélte azt is, amit szintén örömmel látnak, hogy azon első jelentkezők közül, akik küldenek magukról videót, százból maximum öt eset van, amikor még gyakorlásra van szükség, hogy bekerüljenek a csapatba, ahol hétéves kortól hetvenig találni résztvevőket.

A főszervező hozzátette, a kétórás koncert repertoárján szereplő hazai együttesek közül minden érintettet udvariasságból, a jó kapcsolat érdekében megkeresnek – egyébként nem kellene külön engedélyt kérni –, hogy tudjanak róla, kiválasztották egy dalukat az eseményre, aminek örülni szoktak. Ezenkívül meg is hívják őket, vegyenek részt személyesen is a koncerten, ami azért nem gyakran sikerül, mert ugyanakkor dübörgött a fesztiválszezon is. Ennek ellenére volt példa, hogy a sztárvendég el tudott jönni a közös zenélésre. – Idén is van olyan művész, akit nagyon szerettem volna elhívni és szívesen jönne is Dunaújvárosba, csak éppen akkor lekötött fellépése van. Viszont, most, amikor minden eseményt törölnek, halasztanak, és a mi eredeti időpontunk is módosulhat, akkor erre is lesz esély.

A Quimby és a Republic is belefér a határokba

Felvetettük azt is, hogy a nevében rockzenét hirdető esemény listájába miként kerülhetett be korábban, Ocho Macho-, vagy most éppen Quimby-, illetve Republic-dal, hiszen ezen együttesekről nem ez a műfaj ugrik be elsőre az embereknek.

– Nem mondanám, hogy elmentünk más irányzatok felé, az alapvetés továbbra is a rock­zene, az ominózus Republic-szám igenis az, nyilván, ha a Szállj el kismadarat játsszuk, akkor jogosan mondhatnák ezt. Idén lesz egy Beatles-egyveleg is, a versenyprogramon kívül azért vettük fel, mert a zenekar jubilál 2020-ban és szeretnénk ezzel tisztelegni előtte, annak ellenére, hogy nem a mi műfajunk. Próbáljuk a határainkat feszegetni, de az alap mindig a rock lesz.

Különleges karanténzenéléssel üzentek

A CityRocks közössége egyébként múlt vasárnap már szolgált egy vaskos meglepetéssel, megmozgatva a korábbi résztvevőket egy különleges videóklip készült el, amikor egyszerre kétszázan zenéltek, de mindenki otthon. A Queen The Show Must Go on dalával egyrészt azt jelezték, a rendes életnek egyszer folytatódnia kell. Másrészt a nálunk sokkal nehezebb helyzetben lévő olaszoknak szerettek volna így üzenni, és megköszönni munkáját a saját csapatukhoz tartozó közel ezer regisztrált zenész között található rendőröknek, mentőknek, orvosoknak, kamionsofőröknek és még sokan másoknak.

– Minden tiszteletünk és hálánk azoké, akik áldozatot hoznak azért, hogy a legnagyobb show – a megszokott mindennapi életünk – folytatódhasson. Nekik ajánljuk ezt a filmet, bármilyen területen is állnak helyt. És örültünk azoknak az orvosoknak, rendőröknek, katasztrófavédelmiseknek, akik mellénk álltak, és a videónkon keresztül is otthon maradásra biztatják az embereket. Zenészek vagyunk, a hangszer és a mikrofon az eszközünk, a közösség és az együttlét a lételemünk. A rock flashmob arról szól, hogy van olyan út, amelyen bármifajta különbségtétel nélkül mindenki együtt járhat. Ez lesz a dolgunk a járvány után is, és nem kell hozzá se hangszer, se mikrofon, bárhol és bármikor meg tudjuk csinálni – zárta gondolatait Gajda Ferenc.