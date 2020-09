Álláskeresők vállalkozóvá válásának támogatása

Cikkünk címe egyben egy GINOP-pályázat címe is, amely segíti a regisztrált álláskeresőket abban, hogy vállalkozást indítsanak és megvalósíthassák elképzeléseiket. Lássuk, miről is van szó pontosan, hogy működik ez a gyakorlatban.

A kormány az Európai Unióval kötött partnerségi megállapodásban célul tűzte ki az álláskeresők munkanélküliségének csökkentését, a foglalkoztatási lehetőségeik bővülését a vállalkozóvá válást és az induló vállalkozások fejlesztését szolgáló intézkedések révén. A projekt tartalma a GINOP-5.1.9-17 program keretében elfogadott üzleti tervvel rendelkező, a képzési programokat eredményesen elvégző, vállalkozásukat megalapító álláskeresők által létrejött vállalkozások számára vissza nem térítendő támogatást biztosítson induló költségeik támogatása céljából – áll a pályázati felhívásban.

Harminc év alatt

Természetesen a fiataloknak is nyújtanak vállalkozóvá váláshoz támogatást. Ugyanilyen GINOP-os pályázat formájában, elvégzendő képzéssel, benyújtandó üzleti tervvel. Az elnyerhető összeg is azonos a fentebb tárgyalt pályázati összeggel. Nekik is regisztrált álláskeresőknek kell lenniük az igényléshez.

A vállalkozásukat meg­alapító vállalkozók, maximum 4 573 800 forint vissza nem térítendő támogatásban részesülhetnek induló költségeik támogatása céljából. Eddig a száraz tények, nézzük kicsit közérthetőbben ezt a témát. Kik is lehetnek jogosultak a támogatásra? Olyan személy által alapított vállalkozásnak nyújtható támogatás, aki a támogatási kérelem benyújtásakor rendelkezik a GINOP 5.1.9-17 konstrukció keretében jóváhagyott üzleti tervvel, valamint a GINOP 5.1.9-17 programban a képzés sikeres elvégzéséről szóló tanúsítvánnyal, és az általa létrehozott vállalkozás a támogatási kérelem benyújtása előtt maximum 3 hónappal korábban alakult. Fontos kihangsúlyozni, hogy a pályázat álláskeresőknek szól. Regisztrált álláskeresőnek kell lenni a programba történő bevonás napján, azaz a szerződéskötéskor, ahhoz, hogy ez az egész működhessen. Már meglévő vállalkozással nem lehet pályázni, mivel a programba vonáskor más vállalkozásban többségi tulajdonnal nem rendelkezhetnek a jelentkezők. Sőt a projekt tizenkét hónapos időszaka alatt és az egyéves fenntartási időszak alatt nem lehet nappali tagozatos hallgató a pályázó.

Amennyiben a feltételeknek megfelel a pályázni kívánó, elindíthatja a folyamatot egy regisztráció formájában. Kikötés, hogy Közép-Magyarországon kívül essen a terület, ahol az új vállalkozás megindul majd. Dunaújváros nem tartozik ebbe a régióba, így településünkről is lehet pályázni, és lehet ide új vállalkozást megálmodni. Területileg illetékes mentorok segítik a pályázókat, Dunaújvárosra két ilyen mentor is figyel. A regisztráció után elbeszélgetésre hívják a pályázót, hogy biztosan kiderüljön, pályázhat-e a projektre. Majd egy kompetenciatesztet kell kitölteni, amelyben azt vizsgálják, hogy az induló alkalmas-e egy vállalkozás vezetésére. Pszichológia, matematika és egy kis közgazdaságtan szerepel ebben. Ha ez sikeres, akkor következik a szerződéskötés és a már sokat említett GINOP-képzés időpontjának kijelölése. A tanfolyam elvégzése vizsgával zárul. Az itt megszerzett tudás birtokában kell megalkotni ezek után az üzleti tervet, amit a benyújtás után elbírálnak. Amennyiben ez sikeres, akkor meg lehet alapítani a vállakozást, és nullás adóigazolás birtokában igényelni lehet a támogatást, amelyet elbírálás után hatvan napon belül folyósítanak is. Dunaújvárost a Közép-Dunántúli Régióba sorolták, a pályázat aktuális állásáról lásd nagyobbik keretes írásunkat.