Alázat, tisztelet, szerénység, szeretet – ez a sikerek alapja

Példaértékű munkával és hozzáállással idén is számos kiváló eredményt értek el a Dunaferr SE sportolói, az egyesület nem véletlenül került be a tíz kiemelt vidéki klub közé. Azaz volt ok büszkeségre a klub évzáró összejövetelén, a lemezalakító szabadidőparkjában.

Az ünnepségen megjelentek a sportegyesület és a szakosztályok vezetőségi tagjai, edzői és legjobb sportolói. Az önkormányzatot Szabó Zsolt alpolgármester, dr. Sürü Renáta jegyző, és Motyov­szki Mátyás képviselő, az ifjúsági sport- és turisztikai bizottság elnöke képviselte.

Szabó Zsolt rövid köszöntőjében arról beszélt, maga is megtanulta, minden nap mennyi lemondással és kitartással jár, ha valaki sportoló. – Az igazi hősök azok, akik most itt ülnek. A legjobb befektetés, amit tehetünk, ha sportolunk, mert ebben az esetben mindenkinek van egy álma, szeretné valamire vinni, ezáltal olyan élményekkel gazdagodhat, amelyek egész életét meghatározzák. Kívánom azt, minél több ilyenben részesüljön mindenki, és kívánom, a Dunaferr SE még nagyon sok gyerek álmát teljesítse be – mondta. Majd következett a díjátadás, amikor a legjobb utánpótlás-sportolók teljesítményét ismerték el (lásd keretes írásunk). A végén Mátyás Gábor ügyvezető elnök szólt az egybegyűltekhez, s azzal kezdte, óriási öröm, hogy a Dunaferr SE bekerült a tíz kiemelt vidéki egyesület közé. – Ez nem másnak köszönhető, mint a szakosztályok kitartó és kőkemény munkájának, a mindennapos edzéseknek. A trénereknek, a versenyzőnek példamutató magatartása, az eredmények mind feljogosították az egyesületet arra, hogy ezt a rangot megkaphassa. Amennyiben visszatekintek az elmúlt év teljesítményére, nagyon rászolgáltunk arra, hogy meg is tudjuk tartani – fogalmazott Mátyás Gábor, s mint alapvetően optimista ember, számára egy pillanatig nem kérdés, hogy ez a kiemelés a jövőben is megilleti a Dunaferr SE-t. Kiemelte, 2020 végén lejár a sportágfejlesztési támogatások ciklusa, amelyek nagyon fontosak voltak a szakosztályok számára. Ennek segítségével vált még biztosabbá munkájuk, tudtak fizetéseket adni, edzőtáborokba utazni. Bízik benne, ez valamilyen formában folytatódni fog.

Mátyás Gábor szerint a 2019 év kiemelkedő pillanata volt, hogy a röplabda bekerült a tao (társasági adó) által kedvezményezett csapatsportágak közé. Ez olyan lökést adott, hogy az évtizedes utánpótlás-nevelést új alapkra tudták helyezni.

Az ügyvezető nem feledkezett meg a fő támogatókról, a névadó ISD Dunaferr Zrt. évtizedek óta a klub mellett áll, a nehéz időkben is. Mindig segítette a sportegyesületet, nem volt ez másként idén sem. Komoly szándék vezérli a céget, hogy a továbbiakban is szponzorálják a klubot. Az önkormányzatnak köszönhetően használhatják a szakosztályok a létesítményeket a napi edzéseken, versenyeken. – Azt gondolom, ez óriási segítségük részükről, hiszen ha nem tudnánk hol készülni, nem lennének eredmények sem. Nagyon fontos, hogy éltünk, és nem visszaéltünk a lehetőséggel – tette hozzá, majd rövid életképeket említett a mindennapokból, amelyekben van egy közös pont és mindenkire igaz, aki az egyesület kötelékében dolgozik. – Szerintem ez az alázat, tisztelet, szerénység és a szeretet. Ezek olyan ismérvek, tulajdonságok, amik kellenek ahhoz, hogy egy nagy család legyünk, és ahhoz is, a nehéz napokban erőt adjunk egymásnak, hiszen közös a cél. Mi kiváló közösségben dolgozunk és tartunk össze, remek eredményeink vannak. Ez annak köszönhető, hogy mindenki szeretettel, alázattal, tisztelettel végzi a munkáját. Lehet égszakadás, földindulás, azt gondolom, amíg ilyen légkör uralkodik a klubon belül, addig a Dunaferr SE nagyon erős lesz. Minden nap tanulok tőletek, figyelem a munkátokat, nagyon nagyon hálás vagyok, hogy ennek a közösségnek a vezetője lehetek. Köszönöm, hogy sokszor vért, verejtéket nem sajnálva, ennyi örömet okoztok nekem, egymásnak, Dunaújvárosnak, a támogatóknak – zárta Mátyás Gábor, aki az elnökség és a felügyelőbizottság tagjainak is megköszönte munkáját. Előbbiek közül Tarány Gábor, a DAK Acélszerkezeti Kft. ügyvezető igazgatója bejelentette, hogy az eddigi támogatásokon felül további kétmillió forintot ajánl fel az egyesület részére a fiatalok támogatására. Az év utánpótlás sportolói

Az Év Utánpótlás Sportolója díjat a szakosztályvezetők és az edzők javaslata alapján adták át öt sportágban. Az elnökség november 5-i ülésén döntött arról, ezt az eddigi egy helyett két sportoló, egy fiú és egy lány kaphatja meg.

A 2019-es kitüntetettek.

Birkózás: Pupp Viktória (edzője Kiss Károly), Szabados Márton (edzője Kemény Norbert).

Kajak-kenu: Hajdu Jonatán (edzői Molnár Gergely és Vajda Attila), Katona Lili (edzői Molnár Gergely valamint Vajda Attila).

Röplabda: Simon Réka (edzője Johann József), Laczi Dominik (edzői Tomanóczy Tibor, Szabó Gábor).

Torna: Makovits Mirtill (edzői Badics Réka, Török Dániel), Pál­fi Gábor (edzői Varga Gyula, Janis Pál).

Úszás: Kenyér Lilla (edzője Hornyák Judit), Kovács-Seres Hunor (edzője Szabó Gergő).