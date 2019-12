Advent második hétvégéjén a remény gyertyáját gyújtottuk

Hideg és köd fogadta a Városháza térre kilátogatókat tegnap délután, de a hangulat remek volt.

A második adventi hétvége is eseménydúsan zajlott Dunaújvárosban és környékén. Városunkban az eddigi évektől eltérően csak a hét végi napokra terveztek színpadi programokat az Adventi forgatag szervezői, ami jó döntésnek bizonyult – a hirtelen jött hideg ellenére csütörtökön és pénteken is, de főleg a ködös szombat estén kifejezetten sokan látogattak ki a Városháza térre. Lévén Mikulás hét végéje, a nagyszakállú kuckója is nagy vonz­erőnek számított, de a táncos produkciókra is sokan kíváncsiak voltak.

Vasárnap felizzott az óriás adventi koszorú második gyertyája, amelyet Szabó Zsolt koordinációs és városüzemeltetési ügyekért felelős alpolgármester gyújtott meg, áldott készületet kívánva az összegyűlteknek. A gyertyagyújtást a Dunaújvárosban működő egyházközösségek vezetőinek ünnepi gondolatai előzték meg. Ezután Zsigmond Lala, és az X-faktor egykori felfedezettje, Kocsis Tibor koncertje következett, lezárva az Adventi forgatag második hétvégéjének programsorozatát.

A környékbeli településeken is derűsen gyűltek össze a lakók, hogy együtt legyenek részesei az ünnepnek. A szervezők a lehetőségeik szerinti bensőséges programmal és ünneplőbe öltöztetett környezettel várták őket.

Dunaföldváron az eseménysorozatnak a Vár udvara ad helyet. A program a karácsonyi játszóház megnyitásával délután háromkor kezdődött. Az idei évben ennek egészen kiváló helyszínt ad az Ispánház földszintje. Ez alkalommal a Duna-Túra Egyesület segítségével jött létre ez a gyermekek számára megálmodott lehetőség. A karácsonyi vásár ezzel egy időben nyitotta meg a jelképes kapuit az érdeklődők előtt. A hasonló téli szabadtéri rendezvényeket mindenütt komfortosabbá teszi a tea, a forralt bor és a zsíros kenyér kínálása is, amit ezen a hét végén a Szt. Rókus Borlovagrend, és a már a gyerekprogramnál is emlegetett Duna-Túra Egyesület biztosított. Az ünnepi gyertyát ötkor gyújtották meg, amelyhez az áldást Szabó Oszkár katolikus plébános mondta el. A színpadról az óvodások és az Annamatia Nőikar műsorát, valamint a Szironta Együttes csengettyűkoncertjét élvezhették az ünnepség résztvevői.

Daruszentmiklóson a helyi általános iskola diákjai is kitettek magukért. Ezen a napon ők adtak egy kedves műsort az összegyűlteknek a faluházban. A koszorú második gyertyáját is ők gyújtották meg.

Nagykarácsonyban a Czuppon Péter vezette, a csípős időre fittyet hányó mezőfalvi és nagyvenyimi néptánccsoport fergeteges és egyben gyönyörködtető produkcióját vastapssal ismerték el a nézők. Az ünnepi gyertyát a képviselő testület tagjai közösen gyújtották meg.