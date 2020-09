Adonyban nyugalom van járványügyi szempontból

A kisváros oktató- és nevelőintézményei közel ötszáz gyermekért felelnek nap mint nap. Az évkezdésről kérdeztük a vezetőket.

A Szent István Általános Iskola és AMI igazgatóját, Orthné Horváth Mariannt kerestük meg a szeptemberi iskolakezdés kapcsán.

– 333 diákkal, minden évfolyamon két párhuzamos osztállyal kezdődött a tanév, köztük a legkisebbek, az elsőseink negyvennyolcan vannak. Az első hetek mint mindig, most is arról szólnak, hogy felmérjük, milyen tudás maradt meg az elmúlt tanévből. és ismétlünk.

A művészeti tanszaki képzés is elindult, de természetesen a járványhelyzet változásával központi utasítás alapján bármikor változhat a művészeti oktatás helyzete. Nálunk is a szülők, kifejezett igazgatói engedéllyel léphetnek be az iskola területére, és a gyerekek hiányzás után csak orvosi igazolással jöhetnek újra iskolába. Azonban úgy tapasztalom, hogy a szülők partnereink a közös érdekeket szolgáló intézkedésekben, és komolyan veszik az ezzel kapcsolatos kéréseinket. Pedig mind ez­ idáig nálunk település-szinten is nyugalomról tudok beszámolni. Nem tudok sem fertőzött gyermekről, sem szülőről. Mindennek ellenére azért felkészültünk a lehetséges digitális oktatásra is. A tapasztalatok alapján közösen kiválasztottuk az esetleges oktatáskor használható platformokat, de őszintén remélem, hogy erre nem kerül majd sor, mert véleményem szerint nem jó senkinek. A gyerekek nem tudnak egyedül tanulni, vagy nem olyan hatékonyan, hiszen a mi figyelmünk is könnyen el tud kalandozni az internet világában, de jelentős probléma a kisebbek esetében az is, hogy digitálisan nem megoldott a gyermek felügyelete sem. A járvány első hulláma során pont az iskolahéten, azaz március 16-val kellett bezárni az intézményt, így a tradicionális elsős avatásunk elmaradt. Ezért most a tanévnyitón fogadtuk be szertartásosan a másodikosainkat, és a mostani kicsiknek szeptember végére tervezzük az avatási ünnepséget. A tanévnyitó ünnepségünkön ünnepelhettük meg Gáborfi Lajos tanár urat is, aki hatvanöt éve lett pedagógus, most a vasdiplomáját vette át – mondta el az adonyi iskola igazgatója.

Az adonyi Hóvirág óvoda vezető óvónője, Steinmann Katalin is beszámolt az adonyi legkisebbek nevelési intézményben töltött első napjairól.

– Minden előírást betartva indult az évünk. A két és fél, hároméves kiscsoportosoknak engedélyeztük, hogy a szülő bekísérhesse őket az öltözőbe. Egyszerre tíz gyerek és tíz szülő lehetett bent, természetesen minden óvintézkedést betartva, maszkban. Összesen harmincegy új gyerkőc jött hozzánk, összesen száztizenhét csemete jár egyelőre az óvodába. A férőhelyeink száma százhuszon­nyolc, amelyet a gyermekek és szüleik igényei alapján folyamatosan töltünk fel. Szeptember elsején két, jelentős változás is fogadta az óvodásokat. Befejeződött az intézmény kerítésének kivitelezéséből az első ütem, és két csoportszoba és a folyosó teljesen megújult – mondta el a vezető óvónő.