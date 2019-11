A vöröskereszt helyi szervezete számára elsődleges a prevenció

Egészségnapot tartott a Magyar Vöröskereszt dunaújvárosi szervezete tegnap a Munkásművelődési Központban. A rendezvény során előadásokkal és szűrésekkel várták azokat a városiakat, akik számára kiemelten fontos az egészség.

Mind a szűréseken, mind az előadásokon sok érdeklődő vett részt a középiskolásoktól kezdve az idősebbekig – mondta Feth Katalin, a vöröskereszt helyi szervezetének elnöke. Azt is megtudtuk tőle, hogy az alapvető tájékoztatáson és megelőzésen kívül újabb vizsgálatok, szűrések – például az EKG – azért kerültek be a programba, hogy az esetenként több hónapos várakozást elkerüljék. Katalin kiemelte továbbá, hogy véradás tekintetében Dunaújváros és térsége kiválóan teljesít, a helyi és környékbeli lakosok jóval több vért adnak, mint a kitűzött cél, ezzel pedig statisztikailag országos első helyen állunk!

Az egészségnapon tiszteletét tette a város humán ügyekért felelős alpolgármestere, Barta Endre is, aki a város vezetőinek nevében lapunknak azt nyilatkozta, hogy maximálisan elégedettek Feth Katalin és csapata munkájával, aktivitásával. Példaértékű az a hozzáállás, ahogy a prevencióra helyezik a hangsúlyt az ilyen és ehhez hasonló rendezvényekkel, az egészségmegőrzés fontosságát hangsúlyozva. Végül hozzátette, ez az a terület, amit most is és mindig támogatni fognak, ha módjuk van rá.

Az egészségnapon a többi közt vércukorszintet, koleszterinszintet, vérnyomást ellenőriztethettek az érdeklődők, EKG-vizsgálaton vehettek részt és számos informatív előadást hallhattak az érdeklődők. Mivel a november a prosztatarák megelőzésének dedikált hónap, így a központi téma a férfiegészség megőrzése volt.