A Virtuózok után most Firenze a cél a további tanulmányaiban

A közeli községben, Baracson élő Kiss Péter nevét két évvel ezelőtt ismerte meg az ország, amikor a tinik korcsoportjában harmonikajátékával továbbjutott a Virtuózok című komolyzenei tehetségkutató középdöntőjébe a negyedik szériában. Most éppen a továbbtanulás kérdésköre áll a hétköznapjai központjában, ráadásul külföldön képzeli el a jövőjét.

Két éve találkoztunk először a Virtuózok kapcsán. Azóta mi történt?

– Leérettségiztem. Most fejeztem be a tanulmányaimat a Pécsi Művészeti Gimnáziumban. Ez idő alatt igazából képeztem magam.

Az mit jelent, napi hány óra gyakorlást?

– Jobb esetben olyan négy-öt óra kell, hogy legyen. Nem mindig jön össze, de három biztosan megvan mindig. Ez szombat, vasárnap is, minden nap. Ki lehetne hagyni, de általában nem szoktam.

A Virtuózok után Kéméndi Tamás, a tanárod máshogy foglalkozott veled?

– Nem. Igazából nagyon bevált a módszer, ahogy tanított engem, nagyon sokat köszönhetek neki. A Virtuózokban sem tudtam volna ilyen messzire eljutni nélküle. Ugyanazon a vonalon mentünk tovább. Ahogy idősebb lettem, és talán kicsit ismertebb a Virtuózok miatt, több lehetőségem is nyílt például Pécsett is. Elmondhatom, hogy felléphettem a 200 éves múltra visszatekintő Pannon Filharmonikusokkal, és Rotary ösztöndíjban is részesültem. A Pécsi Rotary ösztöndíjpályázat célja a tehetséges pécsi fiatalok támogatása, hogy kiemelkedő művészeti, tudományos vagy sporttevékenységüket kibontakoztathassák, elmélyíthessék, ezáltal a kiválósági területükön a jövőben sikeresek lehessenek.

– Két éve egy interjúban úgy fogalmaztál, hogy „a gimnázium után szeretnék továbbtanulni, zeneakadémiára menni. Egyelőre még vacillálok belföld és külföld között. Mindenképpen a tanári szakmában szeretnék elhelyezkedni, s emellett a színpad is érdekel.” Most hogy látod?

– Mindenhol azt hallottam, hogy akik külföldön tanultak, több tudást tudtak megszerezni az egyetemi évek alatt, talán ott többet lehet tanulni. Tavaly nyáron voltam egy kurzuson Olaszországban, és ott ismerkedtem meg Ivano Battiston tanár úrral, aki a Luigi Cherubini Conservatory of Music tanára Firenzében, és emellett fel is lép, és komponál is. Nagyon szimpatikus volt, ahogy tanított, és remélem, én is az vagyok neki. Úgy döntöttem, hogy hozzá mennék továbbtanulni.

Mennyire nehéz oda bejutni?

– Szeptemberben lesz a hangszeres felvételi vizsga, ahol különböző korszakokból kell darabokat játszani megadott szempontok szerint. Remélem, hogy bejutok, hiszen egy egészen jó nevű intézményről beszélünk.

Akkor most a nyár nem a pihenésről szól?

– Mindenkinek most volt a felvételije, nekem pedig szeptemberben lesz, mert ott később, novemberben kezdődik a tanév. Úgyhogy nekem most kezdődik a felkészülés, a gyakorlás, úgyhogy nyáron sokat kell majd dolgoznom.

Ha felvesznek, oda kell költözni…

– Ez nehéz kérdés, ha minden igaz, kollégiumba kerülök, amire pályázni kell az ösztöndíjjal együtt. Mindenképpen nehéz lesz, mert elképzelhető, hogy honvágyam lesz. Hamar barátokat kell majd találni, az ilyenkor fontos. Van egy magyar lány, aki már három éve ott van barokkfurulya-szakon, vele szoktam beszélgetni, nagyon sokat segít. Voltam már távol a szüleimtől, hiszen Pécsre jártam, de ilyen sokáig nem. Ha kijutok novemberben, akkor karácsonykor jövök csak haza. Anyáéknak lesz talán nehezebb. De szerencsére mindenben támogatnak, és sokat köszönhetek nekik.

Itteni zeneiskolai tanárod, Juhos Melinda mit szól a döntésedhez?

– Neki is nagyon sokat köszönhetek, hiszen a Virtuózok alatt is, de bármikor, ha szükség volt rá, mindig segített a felkészülésben. Most is felajánlotta, hogy bármikor megkereshetem, szívesen tart nekem órákat a felkészülési időszakban. Valószínűleg igénybe is fogom venni. Nagyon örült, ő is ajánlotta Battiston tanár urat.

Büszke rád?

– Ő az összes tanítványára büszke. Akiket kinevelt művészeket, mindig nagy örömmel emlegeti. Például Csuka Marcell most Szentpétervárott tanul, rá is nagyon büszke.

Tételezzük fel, felvesznek, elvégzed, hogyan tovább?

– Utána mindenképpen szeretnék elhelyezkedni, elsősorban tanári állásra és mellette zenélnék színpadon. Azt, hogy hol, külföldön vagy itthon, azt még nem tudom, meglátjuk, hogy mit hoz a jövő.

(Az ifjú művész videóját a következő elérhetőségen lehet megtekinteni: https://mediaklikk.hu/video/virtuoz-pillanatok-kiss-peter-2/#)