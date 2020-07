A világot összedolgozná, ha lehetne – nem tud nyugodni

Nem unatkozott a járvány­ügyi helyzet során Némethné Naszvadi Julianna, a Pentelei Nyugdíjas Klub vezetője. Bár nagy közösségi bulikat nem szerveztek, a többiekkel telefonon tartották a kapcsolatot. Közben Juci néni takarított, kertet rendezett, mindig akadt valami tennivaló.

A járványügyi helyzetben több óvintézkedést vezettek be annak érdekében, hogy megvédjük magunkat és másokat is a fertőzés veszélyétől. A vírus leginkább az idősekre jelent nagy kockázatot, rájuk kell a legjobban odafigyelnünk. Nyilván nem mindenki egyforma, vannak közülük olyanok, akik kevésbé elővigyázatosak, de a többség igenis betartotta a rendelkezéseket, és most is óvatos, amikor közösségbe megy. Utóbbiak táborát erősíti Némethné Naszvadi Julianna is, a Pentelei Nyugdíjas Klub vezetője. A közelmúltban látogatást tettünk nála, érdeklődtünk hogyléte felől, hogy mi történt vele a karantén ideje alatt, és persze, hogy mi a helyzet a klubélettel. Természetesen a szükséges óvintézkedéseket betartottuk, érkezésünkkor kinyitotta a kaput, előrement, leült a nagyszoba kanapéjára, ezután mi utánamentünk, és a szemközti fotelokban foglaltunk helyet, ügyelve a távolság betartására.

Naszvadi Juci néni a nyolcvanhatodik életévét töltötte be a napokban

Egy új hűtőgép állt a szoba közepén, még bedobozolva. Gyorsan magyarázza is nekünk, hogy volt egy nagyon régi hűtője, ami a napokban megint beadta a kulcsot, elromlott. Hívott volna hozzá szerelőt, de lánya javasolta neki, hogy talán jobban megérné, ha már vennének egy újat. Így is történt, csak hogy elsőre olyan magas hűtőt választottak, amire bár rá lehet tenni a mikrót, de úgy nehezen tudná kivenni belőle a felmelegített kávét. Lánya tüstént intézkedett, kicserélik egy megfelelőbbre, úgyhogy ez is rendeződik.

Eddig is segített neki mindenben a lánya, de az elmúlt hónapokban kifejezetten nagy gondossággal volt azon, hogy Juci néni semmiben se szenvedjen hiányt. Ezért is válaszolta a „hogyan telt a karanténos időszak” kérdésünkre Juci néni szerényen mosolyogva, hogy csodálatosan. Ő ugyanis ilyen vidám, pozitív gondolkodású volt világ életében, a Vasmű úti patikából is csak úgy emlékeznek rá, mint a mindig mosolygós pénztáros hölgyre. Itt harmincnyolc évet töltött, és életfelfogása, hozzáállása, az, hogy mindenben meglátja a jót, nincs másként most sem. Büszkén meséli, hogy lánya folyamatosan gondoskodott róla, elment neki a boltba bevásárolni, mindig hozta, amire éppen szüksége volt. A gyógyszertárba együtt mentek, hiszen itt kellett a személyes megjelenés is, de máskülönben a kapun kívül nem is ment sehová.

Nem unatkozott, mindig lefoglalta magát valamivel, hiszen egy kertes háznál mindig van tennivaló, főleg annak, aki szereti a rendet, a tisztaságot és a virágokat.

– A világot összedolgoznám, ha tudnám. Egyszerűen nem tudok nyugodni – mondja nevetve. Mindig kitűzött adott napra valamilyen feladatot magának. Amikor például szikrázó napsütés volt, kiterítette szellőztetni az ágyneműket. Volt, amikor palántákat ültetett, vagy éppen meglepetésként a lányának főzött paradicsomos húsgombócot. Régebben több állata volt, jelenleg két tyúkot tart az udvaron, de ezzel is már szeretne felhagyni. Mint mondta, az a fontos, hogy nyugalom legyen. Nincs luxus, nincsenek felesleges eszközök, berendezési tárgyak a házában. Szerény körülmények között él, mégis elégedett, kényelmesen érzi magát, mert mindene megvan, ami kell. – Akkor kelek, amikor akarok, én ütemezem a dolgaimat, totyogok a magam tempójában – mondja nevetve.

A 86. életévét töltötte be a napokban, de nem szeretné nagy dobra verni. Pedig a buliból, a köszöntésből úgysem fog kimaradni, ha a barátokon, a kedves ismerősökön múlik! Népes kis csapatról van szó, a Pentelei Nyugdíjas Klubról.

Juci néni 1991-ben csatlakozott a tagok sorába, ám akkor még korántsem a nyugdíjasok közössége volt. Kézimunkázó, szövő-, varró-, hímzőszakkörként találkoztak itt a hölgyek, cseverésztek, jóízűen elbeszélgettek. Az akkori vezető segítséget kért Juci nénitől a szervezésben, idővel aztán egyre több feladatot bíztak rá. Folyamatosan bővült a csapat, férfi tagokkal is. Kirándulások sokasága adta az újabb és újabb élményeket. Felsorolni is nehéz, hogy mennyi helyen jártak, például Budapest összes nevezetességét, látnivalóját felfedezték együtt, voltak a Mátyás-templomban, a Parlamentben, különböző múzeumokban, képtárakban. Nagyon gyakran keresték fel a fürdőket az ország számos pontján, Kiskunhalason nem hagyták ki a csipkemúzeumot sem. Volt olyan alkalom, amikor egyszerre hatvanan utaztak, két buszt kellett igényelni.

Peregtek a hónapok, az évek, és bár a lelkesedés nem hagyott alább, már nem járnak el annyit, drágább is lett egy-egy utazás megszervezése. – És hát elmúltak az évek felettünk – fogalmazta meg Juci néni, amit azzal magyarázott, hogy a klub nagyrészt 80 év feletti tagokból áll.

Megmaradtak a hétfői találkozók és a bulik a Magyar úti klubházban, amiknek viszont mindig megadják a módját a Pentelei Nyugdíjas Klub tagjai. Ünnepelnek szülinapokat, névnapokat, a nagyobb eseményekről is megemlékeznek, legyen az a kenyérünnep, anyák és apák napja. Farsangkor rendszeresen beöltöznek, mindig van valami kis verses műsor, sőt, jó kapcsolatot ápolnak az óvárosi óvodával, és adott ünnepeken ellátogatnak a nyugdíjasokhoz az ovisok egy-egy kedves fellépéssel. A klubbal az is a céljuk, hogy ápolják a hagyományokat. Annak idején nagyon sokat dolgozott a földeken Juci néni. Ami akkor mindennapos volt, az a mai generációnak kuriózum, és ezt igyekeznek átadni az utókornak, például az aratóbáljaik alkalmával, amikor is felidézik a szokásokat.

Annak idején, még a kézimunka-szakkörben huszonheten voltak, aztán a nyugdíjasklubot már százöt fővel regisztrálták. Most körülbelül ötven-hatvan az aktív tagok száma, akik amikor csak tehetik, részt vesznek a programokon. A járványügyi helyzet miatt nem voltak nagy rendezvényeik. Telefonon tartották egymással a kapcsolatot, érdeklődtek a másik felől. A legközelebbi bulit szeptember elejére tervezik, de figyelik a híradásokat, hiszen előfordulhat az is, hogy még akkor sem lehet tartani nagyobb közösségi rendezvényt.