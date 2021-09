A világnap alkalmából a térség több településén is műsorral tisztelegnek

Már harminc éve köszöntik fel világszerte október elsején az időseket. Ugyanis az ENSZ közgyűlése 1991-ben nyilvánította október elsejét az idősek világnapjává. A neves nap alkalmából majd´ minden település közös ünneplésre hívja az idős korú lakosságot.

Ezt ne hagyja ki! Orbán kormányoz, Gyurcsány show-t rendez és a választói adatbázis elkészült

Önmagát becsüli meg minden nemzedék azáltal, hogy tudomásul veszi: a világ nem vele kezdődött – fogalmazott örökérvényűen Sütő András.

A mindennapi munkánk során, ha még az sokszor rohanós is, soha nem felejthetjük el azt, hogy az elődök példái milyen fontosak. Mert ebből meríthetünk erőt, hitet és bátorságot. Egy kisgyermek is a másolás útján tanul a legtöbbet, és ez később sem változik jelentősen. Hiszen mi is így teszünk, amikor az idősebbeket figyeljük, így inspirálódunk és az ő példáikból okulunk és – jó esetben – tanulunk. A hosszú idő alatt összegyűjtött tapasztalat minden gordiuszi csomóra talál megoldást.

Rácalmásra Koós Réka és vendégei érkeznek majd

Sokan mondják az idősek közül, hogy megették már a kenyerük javát. Valóban megtették, amit várt tőlük a család, a nemzet, s most már a pihenés éveit töltik. Minden további erőfeszítésük ajándék a következő generációknak. Ajándék, ami megfizethetetlen, szavakkal alig kifejezhető – ezért segíteni az idősek életét, a kezdeményezéseiket, számunkra, az őket követő generáció számára aktív, megtisztelő és a jövőnek példát mutató, édes kötelesség, amelyért már önmagáért is hálásnak kell lennünk.

Ezért sok helyen emlékeznek meg az idősekről ebben az október eleji időszakban. A többi között Pusztaszabolcson is meghívták a neves nap alkalmából a helyi könyvtár és művelődési ház épületébe a 65 évesnél idősebb lakókat. A zenés délutánt október 3-án, vasárnap délután rendezik, 15 óra 30 percre várják az érdeklődőket.

Adonyban is megemlékeznek az idősek világnapjáról. A Bálint Ágnes Művelődési Ház és Könyvtár épületébe invitálják a város szépkorú polgárait október 4-én délután 15 órára. A program elején Ronyecz Péter polgármester mond köszöntőt, majd az Adonyi Általános Iskola és AMI tánccsoportjainak előadását láthatják az érdeklődők, kortárstánc és néptánc műfajokban. A diákok produkciói között pedig a Kató néni konyhája – interaktív főzőshow szerepel az adonyi ünnepi programlistában. Érdemes figyelni rá, hogy a városi rendezvényen csak regisztrációval lehet részt venni.

Kulcson is kitesznek magukért a szervezők. A településen október 1-jén, pénteken köszöntik az időseket a helyi iskola zenetermében. A 13 óra 30 perckor kezdődő rendezvényen Jobb Gyula polgármester mond ünnepi beszédet, majd a Fekete István Általános Iskola és AMI diákjai adnak elő zenés és prózai produkciókat. Fellép majd a Vidám Emberek Közössége, továbbá Csuhai Gyuláné és Bartók Béláné szavalatát is meghallgathatják a résztvevők. A kulcsi ünnepség sztárfellépői Szávolovics Gabriella nótaénekes és Mészáros János Elek énekes lesznek. A faluház munkatársainak információi alapján a kulcsi idősek napi ünnepségen a résztvevők közül a nevezetes évfordulójukat ünneplők külön ajándékot kapnak majd.

Rácalmáson a helyi rendezvényközpont és sportcsarnok épületegyüttesébe szól az idősek világnapja alkalmából megszervezett ünnepség meghívója. A rendezvény itt is – mint általában a települések központi rendezvényein – ingyenes, azonban a rác­almási idősebb korosztálynak a jegyeiket előzetesen ki kell váltani a művelődési házban a könyvtár nyitvatartási idejében. Itt október 1-jén, 17 órától lesz a rendezvény. A vendégeket Schrick István polgármester köszönti, ünnepi beszédet dr. Molnár Krisztián, a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke mond majd, a műsorban fellépnek Koós Réka és vendégei.

Dunaújvárosban a Munkásművelődési Központban október 2-án, szombaton nyugdíjas családi sportnapot szervez az „Aranydaru” Szállítómű Nyugdíjas Egyesület. A délelőtt 9 órakor kezdődő különleges idősek napi program helyszíne az intézmény udvara lesz. A rendezvényt a szervezők információja alapján egy vendég is meglátogatja majd, mégpedig a neves kerámiafestő, Csík Jenő érkezik Pécsről az ünneplők körébe, hogy ezzel is színesítse a dunaújvárosi egyesület programját.