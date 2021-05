A Vidám Emberek Közössége megint szerepel a tévében

A közszolgálati médiaszolgáltató Család’21 című műsorának stábja május 18-án ismét Kulcsra látogatott. Ezúttal az Ősz utcában forgattak. A 13. havi nyugdíj kapcsán szólaltatták meg a Vidám Emberek Közösség tagjait.

Ezt ne hagyja ki! Krákogva jelezte Karácsonynak Gyurcsány, ne feleljen az újságírói kérdésre (videó)

Mint ahogy arról már valamennyien értesülhettek ez év januártól megkezdődött az előzőekben elvont tizenharmadik havi nyugdíj visszaépítése.

2021-től négy részletben visszaépül a tizenharmadik havi nyugdíj. Ez évben az arra jogosító nyugellátások januári összegének a huszonöt százaléka érkezett meg az érintettekhez, majd 2022-ben az ötven százaléka fog, 2023-ban pedig a hetvenöt százaléka és 2024-től a nyugdíjasok a tizenharmadik havi nyugdíj teljes összegét évente kézhez kapják majd.

A tévés stáb forgatásának apropója az volt, hogy az országgyűlés elfogadta a jövő évi költségvetést. Így most már egészen bizonyos, hogy a nehézségek ellenére is sor kerül majd a tizenharmadik havi nyugdíj visszaépítésének második lépcsőjére – tájékoztatott a helyszíni forgatáson a televíziós műsor felelős szerkesztője, Szabó Ágnes.

A kormányzat szándéka egyértelmű: mindent megpróbálnak elkövetni azért, hogy anyagilag is megfelelő módon tudják megbecsülni azt a munkát, amelyet az idősek elvégeztek az elmúlt évtizedekben. A kulcsi nyugdíjas csapatot arról kérdezték, hogy mi a véleményük arról, hogy az ország vezetői továbbra is gondoskodni szeretnének róluk, mire költötték a többletbevételt, mit szólnak hozzá, hogy várható a nyugdíjprémium.

A közösség hölgytagjai kedélyes teázás közben, kameraláz nélkül, mosolygósan nyilatkozva meséltek a megvalósult álmokról és a különböző még megvalósításra váró célokról is. Abban azonban mindannyian egyetértettek, hogy egy szemernyi kétségük nem volt afelől, hogy a kormány teljesíti majd ígéreteit.

A Család’21 stábja szinte már hazajár Kulcsra. Benke Ottó operatőr is otthonosan mozog a településen. Nem csoda hiszen először 2018-ban tudósítottak az akkor első alkalommal megrendezett kulcsi Dunamenti Idősek Találkozójáról a hajóállomásról.

– Nagyon tetszett a rendezvény, remek volt a hangulat. Azt tapasztaltam, hogy a Vidám Emberek Közössége névben a jelző valóságos. Vezetőjük Kaiserné Erzsikében, – akihez ma is érkeztünk forgatni – pedig egy olyan embert ismertem meg aki valóban motorja a közösségnek, ezért nem tudtunk tőle elszakadni. Bármiben számíthatunk rá, csakúgy mint a település polgármesterére Jobb Gyulára is – mondta el Szabó Ágnes szerkesztő.