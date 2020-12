A város több kijelölt pontján vásárolhatjuk meg a fenyőfát

Várhatóan az idén is 2-2,2 millió vágott fenyőt értékesítenek az országban.

A többi között erről nyilatkozott Boross Dávid, a Magyar Kertészeti Árudák Egyesületének elnöke az MTI érdeklődésére. A tavalyihoz hasonlóan a vágott fenyők közül 50 százalékban lucot, 30-40 százalékban nord­mannt értékesíthetnek az idén is, az összes többi fajta pedig alig 5 százalékot tesz majd ki.

Magyarországon mintegy 3000 hektáron termesztenek fenyőfát, főleg Vas, Zala, Somogy megyékben. A fák kitermelése november közepétől kezdődik, először a földlabdás fenyőfákkal. Az értékesítés nagyrészt faiskolai árudákban, közterületeken történik. A szervezet szerint célszerű őstermelőknél, bejáratott, megbízható árusítóhelyeken megvásárolni a fenyőfákat, mert azokat csak decemberben vágják ki, ezért tartósabbak, szebbek.

Célszerű bejáratott helyen megvenni a fenyőt

Kérdésünkre az önkormányzat azt a tájékoztatást adta, hogy ugyanazok a fenyőárusok vannak városunkban, akik tavaly is voltak, ugyanannyi területet kértek és kaptak, mint akkor. Önkormányzati területen tehát tíz árus kezdi meg a fenyők értékesítését december 9–12. között: a piac melletti parkolóban hatan, a Baracsi út – Aranyvölgyi út kereszteződésénél, a Vasmű úti körforgónál, a Skálánál, valamint az Apáczai Csere János utcai nagy parkolóban egy-egy árus. Ezen kívül vannak olyan árusítópontok, amelyek magántulajdonban vannak, egyebek között a bevásárlóközpontok parkolói. Itt is lesznek árusok, például a Béke körúti Interspar parkolóban is.

Immáron hatodik esztendeje érkeznek ide Baloghné Csók Edináék. Ők őstermelők, a Somogy megyei Csurgóról hozzák a fenyőket. Mint azt Edina elmondta, a hónap elején vágták ki a fenyőket, és már december 5-én megérkeztek városunkba. Az eddigi tapasztalatok alapján sokkal többen vásárolták már meg a karácsonyfát ez idáig, mint általában, pedig a vírushelyzet miatt más termelőkhöz hasonlóan ők is kisebb forgalomra számítottak. – Ez azt mutathatja, hogy fenyőfa nélkül nincs karácsony – mondta mosolyogva Edina. Vannak olyan vásárlók, akik már haza is vitték a fákat, és vannak olyanok is, akik kérésére ott a helyszínen tárolják a megvásárolt fenyőt, és Edináék ingyenesen házhoz szállítják majd a megadott napon. Az elmúlt években kialakult egy vásárlói kör, így nagyjából tudják, hogy miből mennyi fogy. Van mindenféle fenyő, vágott és földlabdás, luc, ezüst és nordmann, az egyméterestől a hatméteresig, az árak 4500 forinttól indulnak. A legnagyobb és a legkisebb fák közül vásároltak eddig az emberek, a nagyokat folyamatosan pótolják is majd a kínálatban.