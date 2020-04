A tűzvonalban állnak helyt a koronavírus-járvány idején is

Szerte a világon tombol a koronavírus okozta járvány. A hazai helyzet az átlagostól kedvezőbb. Ennek könnyen lehet az oka a dolgukat országszerte hittel, szolgálatként teljesítő emberek bátor helytállása. Tisztelettel mutatjuk be a környékbeli szociális segítők egy részét.

A vészhelyzet kihirdetésekor a környékbeli települések vezetői, a polgármesterek és az általuk irányított testületek szemmel láthatóan jó döntéseket hoztak. A gondoskodásra szorulók rendben és időben megkapják az általuk remélt segítséget. A mostani helyzetben náluk is napról napra emelkedik az ellátásra szorulók, vagy az azt igénylők száma.

A feladatok elvégzésére átszervezték a munkájukat

Jung Katalin, a Dunaföldvári Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ intézményvezetője tájékoztatott bennünket:

– Három szolgáltatást működtetünk. A család- és gyerekjóléti szolgálatot két, a házi segítségnyújtást három, az idősek nappali ellátását két személlyel látjuk el. Az étkeztetés módjában alapvető változtatás, hogy az ételt nem szabad a saját ételhordóba kiszolgálni, csakis az egyszer használatos dobozokba, amit az érintettek csak a saját lakóhelyükön fogyaszthatnak el. Ezért a Duna utcai helyszínünkön megszűnt az étkeztetés. A hajléktalanok ellátása is nehezebbé vált, mellette a számukra biztosított fürdési és mosási lehetőség is megszűnt – mondta el Jung Katalin. Hozzátéve: – Ezzel egy időben a házi segítségnyújtóink az eddig is ellátott, körülbelül harminc fős létszámot adó idősekhez járnak ki. Az ellátottak között vannak olyanok is, akik erről a szolgáltatásról a családjuk támogatását élvezve lemondtak, hogy minél kevesebb külső kontaktus érje őket. Az említett két fő végzi a hetven év felettiek részére a bevásárlást és a receptek kiváltását is, heti három alkalommal. Sajnos ezt a megbízást a jelentős sor­állások miatt a korábbinál lassabban, alkalmanként mintegy négy óra alatt tudjuk elvégezni. Ennek a segítségnek az igénybevétele folyamatosan nő. A lebonyolításban nagy segítségünkre van a tanyagondnoki szolgálat. Ebben a munkában is nagyon fontos az idősek bizalmának az elnyerése. Ezt a tényezőt erősíti, hogy mögöttünk érzik az önkormányzatunk támogatását is. A munkánk elvégzését a megfelelő védőfelszerelésekkel valamint a szükséges fertőtlenítő anyagokkal segítik.

A család- és gyermekjóléti szolgálat

– Az alapvető feladatunk ebben is megváltozott, de készen állunk a krízis helyzetek megoldására. Jelenlegi legnagyobb gondunk a bezártság és a munkahely elvesztése mellett az iskolalátogatás hiányához kapcsolódik. A két szülőből az egyiknek mindenképpen otthon kell maradnia, ezért például nem tud menni napszámba, ami komoly bevételkiesést okoz a számukra. Az említettek mellett azoknak is segítünk, akik digitális ügyintézés közben segítségre szorulnak – tette hozzá a dunaföldvári központ intézmény vezetője az előzőleg elmondottakhoz.

Nagy kihívás előtt állnak

Lipták Tamás, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat dunaföldvári támogatószolgálat vezetőjeként elmondta lapunknak:– Az utóbbi időben az elvégzendő feladatok miatt megnőtt kollégáink és az ellátásunkra szorultak pszichés leterheltsége. A támogató szolgálat az elmúlt időszakban huszonegy idős, fogyatékkal élő személyt látott el, amíg a Tanoda harminc gyermekkel, illetve a családjával van kapcsolatban, így körülbelül százhúsz-százötven személynek segít valamilyen formában. A legutóbbi intézkedés nyomán a legidősebbek ugyan kimehetnek vásárolni, de a mi ellátottaink már ebben is segítségre szorulnak. Foglalkoznunk kell a gyógyszereik beszerzésével, a hazajuttatásukkal, és a postai befizetéseikkel is. Napi kapcsolatban vagyunk velük, ami biztonságérzetet ad a számukra. Jelentős feladatunk a kórházból kikerültek ellátása, nekik például az otthoni ápolásukhoz a saját raktárunkból kell kórházi ágyat, vagy más eszközöket kölcsönöznünk. Az ápolásukat egyrészt mi, másrészt a helyi alapellátási központ szakemberei végzik.

A tanodások

– A közelmúltig behoztuk a tanoda épületébe a gyerekeket, és a megfelelő higiénés protokoll mellett itt tanultunk velük. Ma a szabályokat követve ezt már nem tehetjük meg. Sajnos sokan olyan családban élnek, ahol semmiféle számítástechnikai eszközünk sincs, ezért a távoktatásukhoz ideiglenesen laptopokat és tableteket adtunk nekik! Az országos és a helyi intézkedési terveket eljuttattuk a velünk kapcsolatban lévőkhöz, hogy korrekt, megbízható információkhoz jussanak. A munkánkhoz, amit egy hattagú állandó kollektívával végzünk (ehhez szükség esetén az önkéntesek is csatlakoznak) nagyon sok támogatást kapunk a városunk önkormányzatától – zárta gondolatait Lipták Tamás.