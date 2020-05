A törzsvendégek már elkezdtek visszaülni a régi asztalaikhoz

Ha óvatosan is, de lassan kezd visszatérni az élet a helyi vendéglátóhelyeknél, így a Campus étteremnél is, amely az elmúlt hónapokban is kiemelt figyelmet fordított időskorú törzsvendégei kiszolgálására.

A múlt hét elején életbe lépett enyhítéseknek köszönhetően lassan kezd visszatérni az élet a vendéglátóegységekben, így a Campus étteremben is. A népszerű vendéglátóhely az elmúlt hónapokban is végig arra törekedett, hogy a járványhelyzet ellenére is a megszokott színvonalon szolgálja ki törzsvendégeit. A közelmúltban lapunkat több idős korú dunaújvárosi polgár is megkereste, hogy köszönetet mondjon a Campus étterem munkatársainak az elmúlt hetekben nyújtott pontos és megbízható szolgáltatásért.

– Miután márciusban bejelentették a járvány megfékezése érdekében hozott szigorú intézkedéseket a vendéglátóhelyeknek, így nekünk is az egyik napról a másikra át kellett alakítanunk mindennapi működésünket. A Campus éttermet évek óta számos idős korú törzsvendég tiszteli meg bizalmával. Mivel a koronavírus-járvány miatt ők váltak a leginkább védendő társadalmi csoporttá, így felajánlottuk számukra, ha kérik, megszervezzük és kiszállítjuk számukra a mindennapi meleg ételt. A kezdeményezésünk pozitív fogadtatásra talált, és sokan éltek, illetve élnek ma is e lehetőséggel. E szolgáltatás is hozzájárult ahhoz, hogy munkahelyeket tartsunk fent a leginkább válságos időszakban. Itt érdemes megjegyezni, hogy idős korú törzsvendégeink közül sokaknak kiemelt napi programot jelentett, jelent az étterem-látogatás, vagy a napi menü elvitele.

– Örömteli, hogy sokaknak tudtunk segíteni. Diákmenüt is kínálunk, talán ezzel is könnyítve a családokra háruló pluszterheket – mondta el megkeresésünkre Horváth Attila, a Campus étterem vezetője, akit a múlt héten életbe léptetett enyhítés, részleges újraindítás tapasztalatairól is kérdeztünk:

– Úgy látom, nemcsak a vendéglátóhelyek, hanem a fogyasztók is nagyon várták már, hogy elkezdhessünk visszatérni a régi, megszokott hétköznapokhoz. A törzsvendégek egy része már visszaült megszokott asztalához, ám még nagyon messze vagyunk a járvány előtti forgalomtól.

„Egyik napról a másikra kellett váltanunk”

Munkatársaimmal azon dolgozunk, hogy megháláljuk a vendégek bizalmát. Természetesen, ahogy eddig is, minden szabályt, higiénés elvárást betartva dolgozunk, azaz: csökkentettük az étterem befogadó képességét, hogy a javasolt távolságtartás meglegyen, az asztalokat is ennek megfelelően állítottuk be.