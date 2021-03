A tavaszi nagytakarítást nem csak a lakásban kell elvégezni

A tavasz már a nyakunkon van, a kerti munkák már megkezdődtek. Akinek van kerti tava, annak most ezzel is foglalkoznia kell.

Ezt ne hagyja ki! Tovább gyűrűzik Gyurcsány adóbűnöző ügyvédjének szakvizsgabotránya

Az első dolgunk a jobb idő beálltával (15 Celsius-fok körül), a tó tökéletes kitakarítása legyen. Ha ősszel nem takartuk le hálóval, akkor a levelek, illetve más hulladékok is beleeshettek a tóba, és lassan elkezdenek rothadni a vízben, ez nem tesz jót a tó állapotának.

A tóporszívó nagyon jó segítség lehet ebben a munkában. Ezzel az eszközzel könnyedén ki tudjuk szivattyúzni a tó alján lévő üledéket.

El kell távolítanunk tehát az aljzaton lévő szennyeződések nagy részét. Ha kis tavunk van, esetleg halak nélkül, akkor jó megoldás lehet a tó teljes leeresztése, kitakarítása és újratöltése. Itt jól jöhet a magasnyomású tisztítógép használata. Arra figyeljünk, hogy ne használjunk a tisztításhoz semmilyen vegyszert.

Ha a tavunk koszos, jobb először kitakarítani, mivel a szennyeződések folyamatosan el fogják tömíteni a szivattyút. A szivattyúnkat megfelelően kell méretezni, ami azt jelenti, hogy a tó teljes vízmennyiségét át kell tudni forgatnia 1, maximum 2 óra alatt. Ha halakat is tartunk a tóban, nagyon fontos egy biofilter használata a káros ammónia semlegesítésére.

A tavasz az az időpont, amikor beolthatjuk hasznos baktériumkultúrával a biológiai szűrőnket. Ez por vagy folyadék formájában elérhető a kereskedésekben. Ez felgyorsítja a hasznos baktériumtelepek kialakulását és gyorsan javítja a vízminőséget.

Próbáljuk a munka során ne nagyon felkavarni a vizet, mivel ez stresszelheti a halakat. Ebben a korai időszakban a halak még nagyon érzékenyek a zavarásra a hosszú telelési és koplalási időszak miatt. Jó ötlet lehet még egy 20-25 százalékos részleges vízcsere is. Ha lehetőségünk van rá, akkor ne csapvizet használjunk, hanem esővizet.

Algamentesítés, vagyis megoldások a zöld víz és az UV hatásai ellen

Az algamentesítés az egyes tótulajdonosok életét talán legjobban megkeserítő dolog. Az alga, amit a köznyelv vízvirágzásnak vagy algavirágzásnak nevez. Van, akinél állandóan fennáll, van, akinél csak tavasszal fordul elő, és egy szűk réteg még soha nem találkozott vele.

A zöld vizet a vízben lebegő phytoplanktonok okozzák. Ezek a mikroszkopikus élőlények (átlagos méretük 15 mikron, 0,0015 cm) az algák családjához tartoznak. Minden tóvízben található belőlük valamennyi, a kristálytisztának tűnő vízben egyszerűen csak kevesebb van. A Zeolit a kerti tó őre, azonban egyéb termékek használatával is sikerrel végezhetjük el az algamentesítést, hogy kerti tavunk vize tisztává váljon, és halaink látványát is jobban élvezhessük!

Távolítsuk el a tó széléről az elhalt növényi részeket, illetve a tóban lévő egyéb, tavirózsa-maradványokat is.

Ha szükséges, tőosztással osszuk szét, illetve ültessük át azokat. Ez jó idő arra is, hogy tápanyaggal lássuk el a tavi növényeinket.

A halakra is figyeljünk

Ha a tó már tiszta, a halakra is fordítsunk figyelmet. Keressünk rojtos, szakadt úszókat, nyílt sebeket, sérült pikkelyeket a testen. A halak most nagyon sérülékenyek, mivel a hosszú telelési időszak alatt kiéheztek, és gyenge az immunrendszerük. Ha bármilyen jelét is látjuk betegségnek, azonnal kezdjük meg a megfelelő kezelést, mivel az idő kulcskérdés a halak gyógyulását illetően.

A legjobb az etetéskor megfigyelni a halainkat, mivel ekkor közel vannak a felszínhez. Ha már az etetésről beszélünk, a halak emésztése függ a víz hőmérsékletétől, melegebb vízben jobban emésztenek, ezáltal több tápot is igényelnek a növekedésükhöz. Alapszabály, hogy nem etetünk 10 Celsius-fok alatt, mivel a halak képtelenek megemészteni a tápot, bár már ennének. 10–12 fokos vízhőmérsékletnél elkezdhetünk alacsony fehérjetartalmú tápot adni nekik.

12–15 Celsius-fok körül naponta adhatunk nekik tápot, 15 fok fölött már naponta kétszer etethetjük őket, és lassan elkezdhetjük adni nekik a magasabb fehérjetartalmú tápokat is, ezzel is támogatva a megfelelő növekedésüket.

A vízminőség

A jó minőségű, egészséges víz beállítása és megtartása kulcsfontosságú a koi tartásában. Ha a vízminőség gyenge, a halaink előbb vagy utóbb megbetegszenek.A folyamatos víztesztelés az egyetlen módja annak, hogy lássuk a vizünk állapotát. A legfontosabb paraméterek a pH, ammónia, nitrit, nitrát, különösen tavasszal fontos ezeket figyelni.

Ha bármelyek ezek közül is magas értékeket mutatnak, részeleges vízcsere (25–30 százalékos) segíthet megelőzni a katasztrófát.

Növények a tóban

A növényeknek nemcsak díszítő szerepük van a tóban, hanem számos fontos egyéb célt is szolgálnak.

A növények segítenek kontrollálni az alganövekedést, javítják a vízminőséget azáltal, hogy a felhalmozódott káros melléktermékeket felveszik a tóból. Árnyékolásukkal segítenek beállítani egy kellemesen temperált vízhőmérsékletet a nagy melegben, a halakat védik a közvetlen napfénytől, a kis halaknak elbújási lehetőséget kínálnak.

Megfelelően megválasztott növényekkel egészséges egyensúlyt alakíthatunk ki a tavunkban növények és állatok között. (Forrás: https://koimania.hu)