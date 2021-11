A szőlőtermesztést terméskorlátozás mellett végzik

Remek borok, elhivatott előadó és szakértő közönség szerencsés, interaktív találkozója jellemezte a Dunaújvárosi Borbarát Klub legutóbbi eseményét, ami a Corner kávéház különtermében zajlott. Bakos Arankával, a család nevét viselő pincészet egyik tulajdonosával beszélgettünk.

Úgy tűnik, hogy a Bakos házaspárt egy életre megfogta a Badacsonyi borvidék egyik gyöngyszeme, a Csobánc-hegy. A birtokot 2013-ban alapították, a borokat hat év múlva kezdték értékesíteni. A szürkebarát, az olaszrizling, pinot blanc-t és furmint szereti azt a helyet, és remek italokkal hálálják meg a róluk való gondoskodást. Terroir borokat készítenek, ami azt a felismerhető, egyedi jelleget, illat- és ízvilágot jelenti, amely az adott hely jellemzője. A szőlőtermesztést szigorú terméskorlátozás mellett, a prémium minőségre törekedve végzik.

– Mi a birtok varázsereje?

– A mi területünk, egy háromszáznegyvenkét méter magas tanúhegy felénél található, amelynek a csúcsán a csobánci vár található. Kedvező a fekvése és a környezeti hatások, mert nem fagyzugos, és nagyon jó az átnapozottság. És ha már a napról beszélünk, nagyon fontos, hogy még ősszel is alaposan átmelegíti a köveket, amik a kisugárzásuk révén a kedvezőbb hőmérsékletet tartva nagyon jó hatással van a szőlőszemek cukorfokának emelkedésére. Éjszaka viszont erősen lehűlhet, akár nulla fok alá, ennek következtében viszont nem ég el a savtartalom: jó lesz az aránya a cukorral. Ettől olyan zamatosak a boraink.

– Boldog szüret volt az idei?

– A termés szempontjából, ahogy korábban, úgy most is. Kevés csapadék hullott a szezonban, ezért a lékinyerés alacsonyabb volt a vártnál, de a minőséget kiválónak mondhatjuk. Az idei viszont rendhagyó lett, mivel három évre meghatározott művelési móddal kiadtuk a szőlőnket. A Covid miatt ugyanis olyan mértékben ragadtak bent a tételeink, hogy előbb azokat kell értékesítenünk. Egyébként is hosszú, legalább kétéves érlelésre rendezkedtünk be, ezek a borok a legjobb formájukban kerülnek piacra. A folytatásról majd később nyilatkozunk.

A miénk egy jól szervezett, kicsi borászat, ahol mindenki igényesen teszi a dolgát

– Ki számít az önök célközönségének?

– Mindenki, aki a hagyományos eljárással készült olyan minőségű borokat szeretné kóstolni, amik százszázalékosan a megnevezett fajta szőlőből készülnek, és idő van hagyva nekik arra, hogy a legjobb formájukat hozzák. Éppen ezért nem mondhatom, hogy ezek „könnyű nyári kalandnak” számítanak, és az árfekvésük is ezt tükrözi.

– Ők az igényes borfogyasztók?

– Akik a szó szoros, és gyakorlati értelmében értékelik, hogy kézzel készülnek a borok. Ugyanis csak némi talajmunkát és permetezést végeztetünk el a gépekkel. Hasonlóképpen a szüretelés, a feldolgozás és a palackozás minden fázisa is az. Ezt is meg kell fizetni az árban. Gyakorlatilag mindenki az lehet, ha értékeli az elmondottakat, de egy jelentős szeletet kivéve ebből a fogyasztói tortából azt mondhatom, hogy a jól egzisztált igényes értelmiségiekre gondolok.

– Megosztja a szakmai titkait a vendégekkel?

– Tanárember vagyok, andragógus, tehát a felnőttképzésben dolgozok. Ezért hiszek abban, hogy fejre, szívre és mindenféle érzékszervre kell hatni ahhoz, hogy az információ úgy menjen át, ahogyan én azt szeretném. Aki itt ül, az nem látja a területet, „csak” egy üveg bort és a címkét, és egy nőcit, aki mindenfélét mond, amit hiszünk is, meg nem is. Szemléltetni szeretném az elmondottakat. Hoztam magammal adatokat a mi háromhektáros területünkről, és mintákat is belőle, hogy láthassák a különlegességét.

– Szeretnének-e nagyobb birtokon dolgozni a jövőben?

– Kifejezetten ügyelünk arra, hogy tartsuk ezt a birtokméretet, és a megtermelt bor mennyiségtől se nagyon térjünk el. Bár nem gondolom, hogy a legjobb borokat mi állítjuk elő közel és távol, de nem állunk tőle messze, és az árában szeretnénk eladni őket. Ez az igazi célunk. A magyar piac nagyon árérzékeny. Hihetetlen túltermelés van szőlőből és borból. A belefektetett munkát viszont nem lehet redukálni. Ezt a hazai piacon nem nagyon akarják megfizetni, illetve van olyan kör, amelynek már igen, de oda nagyon nehéz bekerülni. Azt szeretnénk elérni.

– Ön egy büszke ember?

– Én egy egyszerű, de tanult falusi lány vagyok, aki nem mondom, hogy sokra vitte, de minden területen mindenképpen tisztességesen és becsülettel akarja a munkáját elvégezni. Ezt nem könnyű megcsinálni a mai világban. Éppen ezért nem is vagyunk valami népszerűek ezzel a filozófiával, bár egyre többen vagyunk, akik ezt az egyébként nehezebb utat követjük!

– Az eredményesség?

– Azt nem az elfogyasztott mennyiséggel kapcsoljuk össze, hanem egy különleges, jó érzéssel. Amikor vendéget vársz vasárnapra, és a vendégek azt mondják, hogy de jót főztél, és de finom volt a bor! Nagy mennyiségnél ezt nagyon nehéz megvalósítani. A sikerünk a közös munkánkból születik. Amiben első helyen a családunk tagjait emelem ki, de fontos szerepet kaptak a külsős alkalmazottaink is. A miénk egy jól szervezett, kicsi borászat, ahol mindenki nagyon igényesen teszi a dolgát.

– Kritikus férfiközönség előtt kellett fellépni…

– Ez egy komoly feladat, amit nem egy csatának fogok fel. Egy rutinos előadó vagyok, aki közel harmincéves tapasztalattal léptem a vendégek elé. Hogy kritikákat is hallok? Az benne van ebben a tevékenységben és nem is árt nekünk, hiszen egy megalapozott kritika sokat segíthet nekünk a munkánkban.