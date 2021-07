A szerepek ugyan változnak, de az ember nem

Estére, a nap végére beszéltük meg az interjút Pető Zsolttal, aki az Euroshow Kft., tulajdonos-ügyvezetője és a DKSE kajak-kenu szakosztály elnöke. Kedves, zöldövezeti környezetben fogad. Arra a kérdésemre, hogy ki is ő valójában, mai világunkban kicsit meglepő, de annál hitelesebb választ adott: „Elsősorban egy szilárd értékrendű ember vagyok.”

– Ebben a gyorsan változó világunkban ez stabil álláspont, de kérdés, hogy mennyire vállalható ez?

– Ha sérülésekkel is jár időnként, akkor is kell, hogy vállaljam, mert nincs fontosabb annál, hogy bele tudjak nézni a tükörbe. Ha követtem is el hibákat, úgy hiszem, tanultam belőle, és életem végére úgy kell elérnem, hogy jól megértettem az élet lényegét, és alapvetően már jó hosszú ideje jó irányba haladok. Ezt a lelki fejlődés szempontjából értem. Vallom, hogy ez az alapja mindennek, tehát ebből a gyökerezik az üzlet, ebből gyökerezik a társadalmi szerepvállalás, erre alapul a család és az összes emberi kapcsolat. Mert, ha úgy vesszük az üzlet az egy címke, a sport, vagy bármi más foglalkozás is egy címke. Minden címke mögött azonban az emberi kapcsolat a lényeg. Te és én. És most mindegy, hogy milyen szerepben beszélgetünk egymással, mert a szerepek mindig változnak, viszont az ember nem változik, legalábbis nem szabad, hogy változzon. És minél kevésbé szerepet játszó valaki vagy, hogy finoman fogalmazzak, annál biztosabb, hogy olyan embereket találsz, gyűjtesz magad köré, amilyen te magad is vagy. Én szeretek olyan emberekkel lenni, akikkel azonos elveket vallok.

– Azért hétköznapi értelemben mégis csak több szerep vár az emberekre.

– Ha így nézzük, akkor nekem is van cégvezető, tulajdonos, – szakosztály elnök, családapa, férj szerepem, de azt gondolom, hogy mindegyiknek azonos emberi értékrendből kell táplálkoznia. Egy példával illusztrálva, a „ház alapja” a jellem és az értékrend, erre épülhet csak minden más. Ez is folyamatosan formálódik, hiszen nem tudom biztosan állítani, hogy mindig ilyen voltam és nagy valószínűséggel tovább fogok fejlődni. Ahogy tapasztal az ember az életben egyre bölcsebbé válhat, hogyha képes levonni a tanulságokat és képes száz százalékban felelősséget vállalni a tetteiért.

– Nem születik mindenki vállalkozónak.

– Abból lesz vállalkozó, akiben benne van a vállalkozó. Ez egy mentalitás. Elsősorban annak a kérdése, hogy képes vagy-e- amint az előbb is mondtam -, száz százalékban felelősnek érezni magad mindenért, ami körülötted van. Mindegy, hogy a politika merre megy, milyen adó jogszabályok vonatkoznak rád, hány éves vagy, milyen képzettséged van, a szomszédnak több van-e, vagy kevesebb. Egy biztos, hogy Te vagy a felelős. És ha valaki azt mondja, hogy igen, én vagyok a felelős az az ember azonnal reálisan látja a helyzetét és tudja, hogyan kell lépnie.

– Sokan irigylik ezt a fajta életet, ezt a szabadságot, de a mögötte lévő munkát nem látják.

– A saját példámról tudok csak beszélni. Rengeteg vállalkozó és vállalkozás van és minél nagyobb vállalkozás, annál jobban le vannak osztva a szerepek. Amíg egy vállalkozás kicsi, addig multifunkcionális emberekre van szükség, a vezetőnek lehetőség szerint majdnem minden területhez értenie kell valamelyest. Nyilván az első időszakban ez egy gazdasági, méretgazdaságossági kérdés. A vállalkozónak a napi munkaidejét a feladat határozza meg, nem ér véget a munka 8 óra után. A vállalkozó tehát feladatorientált, és amíg a feladat nincs kész, amit maga elé kitűzött, addig igazából – bár maga osztja be az idejét – folyamatosan a dolgozik.

– Korábban sportoltál. Gondolom mélyen táplálkozol mentálisan a sportból hozott gyökerekkel.

– Maximálisan egyetértek. A sportban különlegesnek számítottam, de nem az eredményességemre szeretnék utalni. Engem a szorgalmam vitt előre. Tizennégy és fél évesen tévedtem le a vízitelepre, és a következő évben szinte már ifiversenyző voltam. A társaim több éve sportoltak már és nagy előnyben voltak. Utólag úgy látom, hogy a szorgalmam és kezdeményező készségem emelt ki a társaim közül. Amíg a többiek a Margit – szigetről Szentendrére eveztek, én sokszor Leányfaluig mentem. Pedig a szentendrei táv sem kicsi, 34 km. Úgy gondoltam, hogy ha többet és szorgalmasabban edzek, akkor jobban fogok fejlődni, mint a többiek. Ez persze meghozta az eredményeket is, az ifjúsági korosztály végére ifjúsági válogatott kerettag tudtam lenni és szép eredményeket is elértem. A „tegyél többet mint amit elvárnak” mentalitás a neveltetésez és a családi gyökerekhez is visszavezethető. Mindig bizonyítani szerettem volna. Gyerekkoromban lehet, hogy édesapámnak, ma már inkább önmagamnak. Mindig feszegettem a határaimat, be akartam bizonyítani magamnak, hogy én még „annál is” többet tudok.

– Egy nagyon érdekes mondatot hadd idézzek: csak azon az úton jutunk el valahova, amelyen elindulunk. Te hol tartasz ezen az úton?

– Ez a kérdés megint messze vezet, azt gondolom, hogy alapvetően világnézeti kérdésekről is beszélhetnénk ebben a témában. Őszintén és bátran vallom, hogy nem vagyok materialista szemléletű. Hiszek a reinkarnáció tanában és ebből a megközelítésből tényleg vallom, hogy minden másodpercben úton vagyunk a világon a fejlődés útján. Egyébként nagyon jól van kitalálva a „rendszer”, mert ha nem hozunk döntéseket, akkor az egy megrekedéshez vezet, de ezáltal mégiscsak tapasztalatot szerzünk. Például, hogy lemaradunk dolgokról. Amennyiben rossz döntéseket hozunk, akkor a fájdalomból tanulunk, ha pedig jó döntéseket hozunk, akkor a sikerből kell tanuljunk, ami talán a legnehezebb feladat.

– A csúcson nem látszik az, hogy mikor válik lejtővé az emelkedő.

– Ott hiszi el az ember, hogy most már minden jó, de ez nagyon csalóka. Utólag ismertem fel. Miközben benne voltam, mindig azt kérdeztem magamtól, hogy miért kapom meg ezt az élettől? Miért van erre szükség, hogy így felemeljen bennünket az élet. Mikor lesz erre szükség? Később megkaptam a választ. Egyészt bibliai példát kell idéznem. Van a hét bő és a hét szűk esztendő. Ez is egyfajta bölcsességet feltételez, hogy ha valaki fel tudja fogni a bőség idején, hogy el fog jönni a hét szűk esztendő, akkor talán jobban marad két lábbal a földön és nem száll el annyira. Ennek ellenére az első felívelésnél én is úgy éreztem, hogy csak egy csettintés és bármit megoldok. Egy telefon, ahova kell és minden meg van oldva, le van rendezve. Ilyenkor az ember egy picit szerénytelenebbé válik, vagy, ha nem is szerénytelenebbé, de túlzottam magabiztos lesz. A környezetemtől nem kaptam semmi visszajelzést, hogy én nagyképű lennék vagy sem.

– Mikor jól megy neked, akkor sokan vannak körülötted, amikor kevésbé, akkor pedig elkopnak a barátok meg a segítők.

– Mindenféle konkrétum nélkül ez nálam is így van, mindenhol így van. Néha egy beosztásnak, néha egy státusznak szól. Én ezt is onnan közelíteném meg, hogy az emberi természet, az ember tulajdonképpen önző, viszont a lélekminőség nagyon sokat számít. Ez már összefügg a több életen keresztüli lét feltételezett tanaival, amelyet az előbb említettem. Azt gondolom, hogy ha valaki sok tapasztalatot gyűjt a sok élet során, akkor egy érettebb lélekkel születik, jobban tud eligazodni a világban.

– Érdekes, sőt tanulságos, amit mondasz. Van egy szép családod őket is így találtad meg?

– Abban biztos vagyok, hogy az én kedves feleségemet a lét nekem rendelte, engem pedig talán neki. Amikor megismertem őt, akkor már a hetedik találkozáskor meg is kértem a kezét. Ez így jött ki, hogy pont a hetedik napon. Éreztem, – és ez egy nagyon erős érzés volt (különbözött, amit addig éreztem másokkal kapcsolatban) – és biztos voltam benne, hogy nekünk közös az utunk. És lám-lám idén 25. éve vagyunk házasok. (Feleség: egy év telt el megkéréstől a házasságig). A gyerekek is gyorsan jöttek, legalábbis Réka. Mi annak idején egy vallásközösség tagjai voltunk és egy ifjúsági konferencián találkoztunk Debrecenben. Én Pestről, Ő Dunaújvárosból. Így hozta az élet. Gyorsan megoldódtak az akkor függőben lévő kapcsolataink és onnantól kezdve együtt voltunk.

– Egyedül nem megy. A családról szót ejtettél. Ilyen mentálisan erős egyéniség, hogyan választ munkatársakat?

– Most már egyre tudatosabban. El is mondom miért. Ez a mi szakmánk, a vállalati rendezvényszervezés, egy nagyon sok szakmát felvonultató és összefogó projektmenedzsment gyakorlatilag. Itt mindenhez kellene érteni, ezáltal semmihez sem ért úgy az ember. Nagyon sok szakmát kell összefogni. Nem úgy, mint egy műszaki vagy egészségügyi szakmában, ahol rettentő nagy tárgyi tudást kell felépíteni egy specifikált irányban. Itt mindenhez érteni kell, a hangtechnikától a vendéglátáson át, az emberi kapcsolatkezelésig, mindenhez, ami egy rendezvénnyel kapcsolatosan előfordulhat. Ezért ezt a szakmát elméletben csak érinteni lehet és a kereteket megtanulni. Elhívtak néhányszor előadást tartani rendezvényszervezés tárgyban a Pázmány Péter Katolikus Egyetemre és más helyekre is. Láttam a metodikát, hogy mit tanítottak. Az én részem is 90 percig tartott és éppen el tudtam mondani a felszínt. Sok ilyen felszínt kaptak a tanulók, és mikor kijönnek, azt tudják, hogy mi a keretrendszer és semmi mást. Amikor pedig eljönnek egy céghez, menet közben tanulják meg a szakmát. Két év kell ahhoz, hogy egy jó képességű friss diplomásra rá lehessen bízni egy közepes méretű rendezvényt, összetudjon rakni egy kreatívot, egy költségvetést, megtanulja, hogy valójában mi is a szervezés, milyen forgatókönyvek vannak, és milyen részletekre kell odafigyelni, hogy minden klappoljon. A rendezvényszervezés gyakorlatilag ”próba nélküli premier színház”. Itt elsőre kell tudni tökéleteset alkotni.

Hogy választjuk ki a kollégákat? Ma már egyre tudatosabban. A pandémia időszakában már láttuk, hogy mi fog történni a nyitáskor. Szerettünk volna ebben a pillanatban egy kicsit előnyben lenni. Ezért három új munkatársat fel is vettünk. Feladtunk egy jól megfogalmazott, jól specifikált hirdetést, amire rengeteg jelentkező érkezett. A diploma és a tárgyalóképes nyelvtudás is alapfeltétel volt. Aki nem beszéli az angolt, nem tud velünk dolgozni, hiszen külföldi rendezvényeink is vannak.

– Beszéltünk az előbb a szerepekről, családapaként, sportvezetőként, hogy tudod ezeket összeegyeztetni?

– Nagyon maximalista vagyok a feleségemmel együtt és a gyerekeimen is ezt látom. Ez a belső értékrendből és a belső minőségből fakad. A családon belül ez valahogy normává vált, hogyha valamit csinálunk, azt megpróbájuk átgondolni, hogy mi lehet az, amit meg tudunk tenni, és abból azt tesszük meg, amit csak lehet. Ebben benne van az összes szabadidőnk szinte, nagyon sokat dolgozunk. Az Euroshow mellett, a Dunaújvárosi Központi Sportegyesület munkája – ugyanúgy a feleségem vállán és az enyémen is rajta van – kitaláljuk a stratégiát, hogy mit szeretnénk elérni, amivel elégedettek lennénk. Aztán összehozzuk azokat a szereplőket és erőforrásokat, ami szükséges. Ezután leülünk az emberekkel és egyeztetjük velük, teljesen világosan, hogy mi a feladatuk, mi a felelősségi körük. Milyen lehetőségeik vannak, ebből nekik tudni kell dolgozni.

– Ma már ez a mentalitás nagyon ritka, hogy egy vezető egyfajta biztonságot is ad.

– Ha az ember nem érti, hogy miért van ott, akkor nem tudja kihozni magából a maximumot.

– Ezzel példát is mutatsz.

– Mi nem csak vezetjük az embereket, hanem operatívan is dolgozunk. Itt céloztam arra az elején, hogy vannak nagyon nagy vállalatok, ahol a csúcsvezető már csak a vezérhelyettesekkel tárgyal. Értik egymást fél szavakból is, hiszen a másik is képzett ember. A vezér kiadja a stratégiai feladatokat, rábízza a munkát a vezér-helyettesekre, majd beszámoltatja őket és az egészet koordinálja, közben intézi az állami és egyéb kapcsolatokat. Mindent megteremt, hogy ezek az emberek el tudják végezni a munkát. Nekünk pedig, mint kisvállalatnak a vezetői feladatok mellett operatív dolgokkal is kell foglalkoznunk!

– Helyben alulról építkezik ez a sportág és itt neked köszönheti a mai helyzetét. Milyen az utánpótlás, mennyire hozzák a szülők a gyerekeket, mennyire tekintik ezt perspektívának? Húzóerő-e az, hogy a kajak-kenu sport nemzetközi szinten is jó legyen?

– A felnőtt csapatunk a 2024-es olimpián ott lesz, ha nem történik betegség vagy sérülés. Három év van hátra és jobbak vagyunk a C-2 500 méteres távon a magyar mezőnyt tekintve. Az egyik nagy prioritás, hogy megmutassuk, hogy ez a dunaújvárosi klub hazánkat fogja képviselni Párizsban. A klub élvonalmenedzsmentjének a vezetőkkel és az edzőkkel az a célja, hogy a legjobb szakmai munkát, hátteret és a legjobb körülményrendszert teremtsük meg. És ez minden korosztályban igaz, aki válogatott szintű versenyző. Ahogy nőnek a gyerekek, úgy fejlődik először a korrelációs szakmai tudás és mindenféle szakmai edzőknek a biztosítása, később a sportegészségügyi, sporttudományos erőforrások bevonásával egészen magas szinten.

A másik nagy cél, – amit kérdeztél – hogy létszámban is egy nagyobb egyesületté váljunk. Vidéken talán ebben a sportágban Győr a legnagyobb 500 versenyzővel. Mikor idejöttem 2012-ben talán harmincegynéhány versenyengedélyes versenyző volt, most a százat át fogjuk lépni. Tavaly volt hetvenöt, előtte ötvenhárom. Miután összeolvad a DKSE és DKKSE -a Dömsödi Kajak- Kenu Sportegyesület – és ott is nyitottunk már egy tagozatot, ott is növekedési perspektíva van. Ott hatvan főig el tud menni a rendszer, itt Dunaújvárosban pedig legalább száz-százötvenig. A következő három évben megkockáztatom, hogy elérjük a százharminc-százötven versenyzői engedélyes létszámot. Le nem igazolt, túrázó, masters és egyébből legalább száz fő, tehát kétszáz-kétszázötven fős klubról beszélünk, ami magyarországi viszonylatban már egy jelentős számnak számít a 175 tagszervezetből. Éremtáblán még jobb a pozíciónk, hiszen ott vagyunk az első tízben.

– Hova pozícionálod magad tizenöt év múlva?

– Szerény, visszahúzódó nyugdíjas leszek a feleségemmel.

– Te nem az a típus vagy!

– A kajak-kenuban szeretnék még egyszer bizonyítani, hogy megcsináljuk a párizsi olimpiát. Azt is, hogy felépítsem a klubot egy eddig még nem látott méretűre. Ahogy már félig rendbe van rakva a csónakház és, hogy a tanmedencét is újraépítsük. Legyen egy példaértékű klub Dunaújvárosban.

– Várható az, hogy a gyerekek bekapcsolódnak a cégbe?

– A gyerekek már bekapcsolódtak, viszont a prioritás nekik a tanulmányaik. A lányom pszichológiát tanul Pécsen, a fiam gazdálkodás menedzsmentet a Corvinuson. Hasznos és komoly szakmák. Réka egyébként grafikusként dolgozik nálunk, mert az építész szakmája miatt, van egy grafikus végzettsége is. Ő ugyanis építészmérnöknek készült, a harmadik évben jött rá, hogy nem szeretne igazából tervezni, mert az nagyon száraz és nagyon műszaki, nem valószínű, hogy ki tudja élni azt a művészi hajlamát, ami benne van. Ezért azt mondta, hogy szeretne a lélekkel, az érzésekkel és a mentális kérdésekkel foglalkozni.

– Ezt itthonról hozta, nem?

– Lehet, de ő eleve egy nagyon érett lélek. Mi nagyon hálásak vagyunk az égnek, hogy két ilyen lélek született ide hozzánk. Öröm volt látni a fejlődésüket, felnövésüket.

– Nincs ennek még vége.

– Hála Istennek! Az Euroshow kapcsán a végcél, hogy felépítsük a Duna-parti rendezvényközpontot, működjön jól a vállalati rendezvényszervező szakág. Most elindítottunk egy kereskedelmi üzletágat, pont a pandémia kapcsán, de ez részben kapcsolódik a rendezvényszervezéshez, hiszen olyan terméket hozunk be, ami rendezvények szempontból hasznosítható. Forgalmazni is fogjuk és egy bizonyos rendezvénytípust, a vízi szórakoztató rendezvénytípust tudunk nagyszámú termékkel támogatni, ami csak nekünk lesz. A kiállítási üzletág is működőképes, tehát három-négy portfóliónk lesz, ami stabilan működőképes. Nagyon bízunk abban, hogy a gyerekek szeretnének ezzel valamit kezdeni, de ha ők más irányba mozdulnak el, akkor meglátjuk, hogy mit teszünk. Ha találunk olyan vezetőt, viheti. Ha nem, akkor akár az is előfordulhat, hogy irányt váltunk az életben.