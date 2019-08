A nyarakra jellemző: kevesebb a hal, őszre áll vissza a „rend”

A kívülálló számára úgy tűnik, mintha halhiány lenne, és mintha drágábban is juthatnának hozzá a vásárlók a különböző halfajtákhoz. A szakember azonban megnyugtat mindenkit, nyáron mindig ez az általános helyzet, és az árak sem mentek feljebb, igaz, a nyári hónapokban kevesebb fajta hal kerül az üzletekbe.

Szalka József, a Dunaújvárosban méltán népszerű Piac téri hal-, vad- és füstöltáru-szaküzlet tulajdonosa régi motoros a szakmában, ezúttal is érdemes hallgatni a szavaira.

– Ebben az időszakban nincs halászat, kicsik a halak, a pontyok maximum egy-másfél kilogrammosak, most neveljük, hiz­laljuk őket. Tény, ebben az időszakban kisebb a kínálat, mint amit általában megszokhatnak a vásárlók. De a nyár amúgy sem a halfogyasztásról szól. Október-november lesz, amikor elérik a két-három kilót a most pici pontyok, akkorra áll vissza a piac, ősszel már lesz – a többi között – sütni való kárász, keszeg és természetesen harcsa is. A halakat ebben az időben búzával, kukoricával etetjük, ha kifognánk ezeket, akkor sem lenne egyszerű a szállításuk, mivel megerjedne bennük a tápanyag. A hőség tényleg nem kedvez a halgazdálkodásnak, a mi tavaink is felmelegszenek, ezért kútvízzel csökkentjük a tavak vízhőmérsékletét.

Még mindig kevés halat eszünk

Magyarországon a hat kilo­grammos fejenkénti éves halfogyasztás még mindig jelentősen elmarad a huszonkét kilogramm körüli európai átlagtól. Itthon mindössze huszonegyezer tonna hal kerül ki a huszonhatezer hektárt felölelő tógazdaságokból – a mennyiség nyolcvankét százaléka ponty. Saját termelésünk csak harmadát fedezi az igényeknek, a fogyasztás nagyobbik részét az import, döntően tengeri hal behozatala teszi ki. Az Európai Unióban a legtöbb halat a portugálok eszik, évente 55,3 kilogrammot. A további élmezőny: Spanyolország 46,2 kg, Litvánia 44,7 kg, Franciaország 34,4 kg, Svédország 34,2 kg.

Magyarország úgy utolsó az uniós rangsorban, hogy nálunk található Közép-Európa legnagyobb édesvizű tava, a Balaton.

Somfai Rezső, a Dunaújvárosi Sporthorgász Egyesület elnöke megerősíti Szalka József szavait:

– Az tény, ebben a kánikulában lecsökken a vizek oxigéntartalma, ezért több helyről is hallottunk mi is halpusztulásról, emellett a halak elbújnak a hűvösebb helyekre, például a nádasokba, így nehéz horgászni. A másik gond, hogy ebben a hőségben a kifogott halak szállítása is problémás. Mi többször telepíteni sem tudtunk, nem lehet ebben az időben. Amikor egy kicsit hűvösebb volt, rögtön rendeltünk tíz mázsa halat. A halat áruló boltok még nehezebb helyzetben vannak, mert ők kisebb halastavakból szerzik be az árut, ezek a kisebb tavak pedig hamar felmelegednek, elszaporodik az alga, ami elvonja az oxigént. A vadvizeken, mint például a Dunán, a Tiszán egészen mások a körülmények, a folyókban, vagy a Balatonban lehet horgászni.