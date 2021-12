A nővé válást büszkeséggel jó megélni, nem szégyenérzettel

A Magyar Vöröskereszt országszerte 500 iskolában több 10 ezer csomag intimbetéttel segít a menstruációs szegénységben érintetteken. A karitatív szervezet munkatársai úgynevezett RedCross­Box-okat helyeztek ki a programban részt vevő iskolákban. E piros ládákból az intézmény bármely tanulója kérhet egészségügyi betétet szükség esetén térségünkben is, az Arany, a Móra vagy a Pentele iskolákban és vidéken a kulcsi valamint a nagyvenyimi tanintézményekben egyaránt.

Dunaújváros A menstruációs szegénység okozta problémák nemcsak hazánkban, de a nagyvilágban is jelentősek. Magyarországon sem ritka eset, hogy menstruáció idején a tanulók azért hiányoznak a tanítási órákról, mert sajnos nem engedhetik meg maguknak az alapvető női intimhigiénés termékek megvásárlását. A hiányzások kialakulásához hozzájárulhat a felvilágosítás és az edukáció hiánya, így a Lányból nővé programban erre is kiemelt hangsúlyt fektettek egy oktatófilm elkészítésével. Emellett, idén már 500 iskolában vált elérhetővé a RedCrossBox, amelynek segítségével több 10 ezer csomag prémium kategóriás intimbetétet juttat el a Magyar Vöröskereszt az érintettekhez az egész országban, a Procter & Gamble támogatásának köszönhetően.

A program pilot fázisában – főleg hátrányos helyzetű térségekben – figyeltek fel arra a problémára, hogy a tanköteles korú lányok hiányzása az oktatási intézményekből jelentősen megnő menstruáció idején. A RedCrossBox-ok a programban részt vevő iskolákban kerültek kihelyezésre, a piros ládákból pedig az iskola bármely tanulója – egyéni háttér vizsgálata nélkül – kérhet egészségügyi betétet szükség esetén. A betét mellé pedig igény szerint kaphat egy kiadványt is, amelyben sok hasznos információt talál a menstruáció, a tisztálkodás és a testi tünetek kezelésével kapcsolatosan.

Szorongás nélkül élhessék meg a nőiességüket

A Lányból nővé program két fő célja, hogy egészségügyi termékek biztosításával enyhítse a menstruációs szegénység által kialakult helyzetet, illetve, hogy egy oktatófilm levetítésével az iskolások többet tudjanak meg a menstruációról. A Magyar Vöröskereszt ezzel is szeretné elősegíteni, hogy a menstruáció témája ne legyen többé tabu, és hogy a nővé válás folyamata szégyen­érzet helyett büszkeséggel töltse el a fiatalokat, ami pszichés fejlődésük szempontjából is nagyon fontos. Az elmúlt két év tapasztalatai alapján nemcsak a lányok, de a fiúk körében is fontos ennek az üzenetnek az erősítése, hogy minél kevesebb esetben fordulhasson elő bántó, stigmatizáló viselkedés a kamaszok körében.

A program részeként az iskolákban bemutatnak egy oktatófilmet, amelyet a Magyar Vöröskereszt készített a Miskolci Egyetem Egészségtudományi Karának közreműködésével. A filmben Perge Anna, az egyetem oktatója egy könnyen érthető prezentáció segítségével mesél a menstruációról a hatodik osztályos tanulóknak.

Arról, hogy hazánkban pontosan hány embert érint a menstruációs szegénység, még mindig nincs pontos adat. A Lányból nővé projekt 2019-es indulásakor anonim kérdőívet töltöttek ki a felmérésben részt vevő iskolás lányok, amelyben arra a kérdésre kereste a szervezet a választ: előfordult-e, hogy egészségügyi eszköz hiányában hiányzott az iskolai tanításról? A kérdőívek kiértékelésekor mintegy 10 százalékos érintettség volt látható a megkérdezett 4300 fő körében.

A 2021/22-es tanévben októbertől jövő év május végéig rendelkezésre állnak az intimhigiénés termékek az oktatási intézményekben. Minden szükséget szenvedő fiatal lányt arról biztosít a vöröskereszt, hogy forduljon bizalommal az intézmény pedagógusaihoz, akik megfelelő ­diszkrécióval tudják kezelni a helyzetet. A támogató segítségével a szervezet legfontosabb célja, hogy a fiatal lányok természetes módon éljék meg a menstruációs időszakot, ne szenvedjenek hiányt, és ne alakuljanak ki ebből fakadó traumák. Legyenek büszkék arra az izgalmas folyamatra, ahogy lányból nővé válnak.

A Magyar Vöröskereszt területi vezetője, Feth Katalin is ezt az utóbbi kijelentést hangsúlyozta lapunk olvasóinak, amikor a helyi szinten is elérhető kezdeményezésre hívta fel a figyelmet. Mint elmondta: fontos, hogy a lányok szorongások nélkül, felszabadultan élhessék meg nőiességüket. Ezért a térség öt iskolájában a tanári szobában egy-egy óriási piros dobozban több száz egészségügyi betétet helyeztek el, amelyből bárki kérhet, akinek szüksége van rá. A segítséget kérők többféle csomag közül választhatnak és diszkréten, papírzacskóban kapnak megoldást az ilyen jellegű intim problémájukra. Feth Katalin vöröskeresztes vezető minden fiatal lányt arra biztat, hogy bátran használják ki a piros dobozok kínálta lehetőséget, és éljenek vele, azért is, mert jövő év januárjában minden dobozt újratöltenek majd a vöröskereszt aktivistái, így senkit nem hagynak egyedül továbbra sem ezzel a problémával.