A népmese napját ünnepelték a gyerekek a Móricz iskolában

Szeptember 30-án ünnepeljük a magyar népmese napját. Ez alkalomból előadással és játékos vetélkedővel készültek a Móricz Zsigmond Általános Iskola fiataljainak.

Aznap délelőtt Suplicz Mihály, a Munkásművelődési Központ munkatársa, a Dunaújvárosi Vasas Táncegyüttes egyik vezetője és egyben móriczos apuka mesélt az alsósoknak. A tőle megszokott módon természetesen igyekezett interaktívvá tenni az előadást: Arany László gyűjteményéből a Vörös tehén című mesével kedveskedett a gyerekeknek. Négy alkalommal adta elő a produkciót, ugyanis a járványügyi helyzet miatt kisebb csoportokra bontva érkezett a nagy előadóba a nyolc alsós osztály. Mint azt Suplicz Mihály elmondta, azért fontos megünnepelni a népmese napját, mert így tud tovább élni, a mi felelősségünk, hogy megőrizzük és átadjuk ezen értékeinket a következő generációnak.

Kora délután az ötödik osztályosok voltak porondon. Nekik szervezték meg ugyanis a Meseút elnevezésű játékos foglalkozást, hiszen az ő iskolai tananyagukban szerepel a népmese. Németh Irma tanárnő állította össze a feladatokat: kilenc állomáson bizonyíthatták felkészültségüket, rátermettségüket a fiatalok. Úgy teljesíthették a különféle próbatételeket, mintha ők is mesehősök lennének: sárkánylángokat fújhattak, sárkányfejet dobálhattak, az alvilágban ügyesen kellett mozogni, de feladatok kapcsolódtak az Üveghegyhez, az Óperenciás tengeren túlra és a boszorkányházhoz is, volt, ahol mesét kellett írniuk a gyerekeknek. Bár eléggé szeles volt az időjárás, sőt, lógott az eső lába, sikerült szabadtéren, az udvaron megtartani a programot, jól érezték magukat a fiatalok.

Kilenc állomáson bizonyíthattak az ötödikesek

Ma, október 1-jén a zene világnapját ünnepeljük, és természetesen a Móricz iskola is rendezvényt szervez ennek apropóján, ám a pandémiás helyzet miatt szerényebben, úgymond családias körben tartják meg a programot: a Sándor Frigyes Zeneiskolába járó diákjaik, hat, fúvós hangszeren tanuló fiatal ad elő egy-egy rövidebb darabot a diáktársaiknak. Ha az időjárás engedi, akkor az udvaron tartják meg a műsort, ha nem, akkor az aulában. Fazekas Andrea, az iskola igazgatóhelyettese elmondta, sajnos a jár­vány­ügyi védekezés miatt nem tarthatnak már kisebb csoportokra bontva sem énekkari próbákat délutánonként, amit nagyon sajnálnak. Októbertől mérni kell a gyermekek testhőmérsékletét is. Az állam biztosított ehhez hét új eszközt az iskolának, de ezeken kívül kaptak már egyet-egyet korábban a tankerülettől és a szülői szervezettől is. Érintésmentes kézfertőtlenítőket is kihelyeztek az intézményben. Mint mondta, sok mindent át kellett szervezniük, de a legfontosabb a biztonság, az egészség védelme, és igyekeznek osztályszinten lebonyolítani mindent.