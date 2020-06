A Munkásművelődési Központban már elő vannak készítve a nyári táborok

A Munkásművelődési Központot is érzékenyen érintette a pandémiás helyzet. Kováts Rózsa igazgatót kérdeztük, hogyan vészelték át eddig.

– Március 17-én home office-ban kezdtek a kollégák. A munkánk kilencven százalékát így végeztük. Áprilisban már az intézmény épületében is folyt a munka, természetesen a biztonsági intézkedések betartásával. Rendet raktunk, raktárt rendeztünk, festettünk, kertészkedtünk, leltároztunk, mindent elvégeztünk, amivel esetleg elmaradásban voltunk, vagy szebbíteni lehet a környezetünket. Nagyon bíztam a májusi nyitásban. Elkezdtünk otthonról programokat szervezni. Először csak rövidebb távra, majd szeptemberre, de kész vannak a karácsonyi játszóházak is. Kiköltöztünk a virtuális térbe. A magyar költészet napja alkalmából egyedi vetélkedést hirdettünk, Írjunk kézzel! elnevezéssel. Meglepően sok pályamunka érkezett, még Penészlekről is. A CsupaCsoda Birodalom NépmesePontban sem állt meg az élet, Hallgass mesét! címmel már hetven mesét feltöltöttünk, minden este felkerült egy új mese.

Az országos sorozatokhoz tudtak kapcsolódni?

– A közösségek hete programsorozat rendezvényeit is a virtuális térbe kellett áthelyeznünk idén. Így jött létre az „Így is összetartozunk!” Virtuális Közösségek Hete – MMKaranTeam programsorozat, a karanténkultúra jegyében. Ebben zajlott például a 70 év 70 kérdés a várostörténetről című kvíz. Nem hittem volna, hogy ekkora sikere lesz. Napi száz-százharminc megfejtés érkezett hetven napon keresztül. Volt karantén-májusfák versenye, a „Van időnk szeretni” keretében kreatív szeretetüzeneteket lehetett küldeni.

Nagyüzem lesz nyáron az MMK-ban a nyitás után

Virtuális kiállításmegnyitót tartottunk, Fazekas Zoltán felvette otthonában, ahogyan végigvezeti a festményeiből készült tárlaton a látogatókat. Nagy siker volt az MMK-tivity – virtuális activity is, rengeteg rajz érkezett, de a játék sajátosságainak megfelelően volt körülírás és volt, amit elmutogattunk. Mindegyikből naponta három került ki az MMK közösségi felületére. Legnagyobb szívfájdalmunk ebben a helyzetben az volt, hogy elmaradt a jubileumi, ötödik Pünkösdi Rózsa Gyermeknéptánc-találkozó, pedig jöttek volna még Sepsiszentgyörgyről és a Felvidékről is. Nem is tudtunk beletörődni, megtartottuk virtuálisan egy videó segítségével. Ugyancsak mozgóképben emlékeztünk meg az eddigi összes kiállításunkról, amit az elmúlt öt esztendőben megrendeztünk a megnyitó plakátok segítségével.

Hogyan élik meg a helyzetet?

– Már bent vagyunk, dolgozunk, előkészítő munkákat végzünk. Heti egy alkalommal Fekete Péter államtitkár úr online „forródróton” tájékoztat minket a várható döntésekről. A NépmesePonton rajzpályázatot hirdettünk „Pöttöm Panna Virágai” elnevezéssel minden rajzolni szerető művész léleknek. Rengeteg fesztiválra jelentkeztünk, amik elmaradtak, és saját programjaink közül is sokat el kellett engednünk. Rosszul éljük meg. Kicsit kezdünk belefáradni ebbe az online létbe, nagyon várjuk már a nyitást. Már a nyugdíjas közösségeink is türelmetlenek. Ezek már nem mi vagyunk. Szeretnénk már emberekkel dolgozni! Szabad térben már lehet rendezvényeket hirdetni, de a házat nem nyithatom ki. Abban a pillanatban, hogy a kormány feloldja a korlátozásokat, rögtön tudjuk indítani a táborainkat. Indulnak a népmesepontos táborok augusztus közepéig Már van egyezségünk a szabadtéri színházi előadásra, de azzal még várnunk kell.

Mindenki meg tudta tartani az állását?

– Senki nem veszítette el az állását nálunk. Abban egyeztünk meg, hogy nyáron senki nem vesz ki szabadságot. Eddig sem zártunk be augusztusban, csak rövidített nyitvatartással működtünk, de most ez sem lesz, teljes nagyüzemben megyünk végig. Szeptember körül már a megszokottak szerint indulhat be az élet, feltéve persze, hogy nem lesz második hulláma a járványnak.