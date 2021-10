A Munkácsy-díjas művész rangos díjak érméinek megálmodója

Új díjat alapított ­2017-ben a Külgazdasági és Külügyminisztérium: a rendelet szerint Balassi műfordítói nagydíjat is adományoz a tárca. A díj kisplasztikáját a minisztérium felkérésére Fried­rich Ferenc Munkácsy-díjas szobrászművész készítette, aki számos ismert díj alkotója is.

Dunaújváros – A Balassi műfordítói nagydíj azoknak a személyeknek adományozható, akik „tevékenységükkel kiemelkedő módon járultak hozzá a magyar irodalom külföldi népszerűsítéséhez, műfordítások létrehozásának formájában.”

Idén Paul Sohar magyar származású amerikai műfordító kapta a Balassi műfordítói nagydíjat. A Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) szervezésében a Magyar Tudományos Akadémián rendezett ünnepségen a KKM kulturális diplomáciáért felelős helyettes államtitkára, Schőberl Márton hangsúlyozta: Magyarország nem lehet eléggé hálás azoknak, akik elérhetővé teszik irodalmunk nagyjait idegen nyelveken.

A díjat 2017-ben Adan Kovacsics (Chile), 2018-ban Vickó Árpád (Szerbia), 2019-ben Teresa Worowska (Lengyelország), 2020-ban Jurij Pavlovics Guszev (Oroszország) vehette át.

Számunkra ez a díj elsősorban annak megalkotója, a dunaújvárosi illetőségű, Munkácsy-díjas Friedrich Ferenc szobrászművész miatt érdekes.

– Nagyon megtisztelő volt számomra a felkérés, mert egy 1979-ben készült munkámat, a Gondolat az anyagról címmel megismerve kerestek meg a minisztériumból, hogy készítsem el annak bronzból készült kisplasztika-változatát. Mindez visszaigazolása azoknak az érzelmeknek, amelyeket munkáimmal közvetítek.

Friedrich Ferenc 1975-től rendszeresen részt vett hazai és külföldi kiállításokon. A Dunaújvárosi Nemzetközi Acélszobrász Alkotótelep egyik megalapítója és szervezője. 1981-től tagja a Művészeti Alapnak, majd az Alkotóművészek Országos Szövetségének, 1983-tól a Magyar Képző- és Iparművészek Szövetségének, illetve 2011-től a Magyar Művészeti Akadémia köztestületi tagja.

Érméi, kisplasztikái, szobrai, közterületi alkotásai közvetlen környezetünkben és az ország számos helyén láthatók. Ő alkotta például a vasmű díjaihoz kapcsolódó közismert Borovszky-ezüstérmet is, amely a vállalati szakemberek által kapható díjak közül a legmagasabb szintű elismerés (volt). Az ő nevéhez fűződik a Dunaferr főtanácsosa díj emlék­érme is, de övé a helyi gimnázium legrangosabb díja, a Széchenyi-díj bronzplakettje is. A Vasmű téri rozsdamentes acélból készült alkotása a vállalat fennállásának 50 éves évfordulójára készült el.

Friedrich Ferenc túl a hetedik ikszen ma is aktív. Amikor nála jártam, épp restaurált egy szobrot, mert legyünk őszinték, ehhez is beleérző képesség, finom lélek és szenvedély is kell.

Napjainkban Székesfehérvár nem kevesebb mint 14 városi díja érmeinek szellemi atyja. Olyanoké, mint például a díszpolgári címhez tartozó Pro Civitate, a Pro Cultura Albae Regiae, a Pro Cartate Albae Regiae, vagy a város sportjáért, közbiztonságáért, oktatásáért, ifjúságáért, egészségügyéért alapított díjak bronzplakettjei.

Eddigi művei különböző közgyűjteményekben is megtalálhatóak. Közülük legismertebb a londoni British Museum, illetve a Magyar Nemzeti Galéria, vagy a székesfehérvári Szent István Király Múzeum.