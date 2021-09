A mozgásszervi betegeknek és minden korosztálynak hasznos

A modernizáció mellékhatásaként egyre inkább elkényelmesedünk, keveset mozgunk, nem figyelünk eléggé az általános egészségi állapotunkra. Pedig Dunaújvárosban sok a zöldterület, amely szinte kínálja magát a tömegsportra, és több terem is várja a tornázni vágyókat.

Dunaújváros – Ezek közül egy különbözik a többitől, hölgyek hosszú sora igazolja, hogy eredményességéhez kétség sem férhet. Hogy miben más ez, mint a többi egészségmegőrző módszer, arról Bőle Éva Alizetics-oktatót kérdeztük.

– Mi is az az Alizetics?

– Az Alizetics egy test­szépítő és egészségmegőrző női torna, amely a vázizomzatot arányosan fejleszti, és nőiesen izmos alakot formál. Növeli az ízületi mozgáshatárokat, nyújtja a görcsös és lazítja a letapadt izmokat. A gyakorlatainak végzése során a test mélyizmai is jelentősen megerősödnek, jótékony hatása a testtartásjavulás, ami már pár óra elteltével is tapasztalható. A program visszeres lábbal is végezhető, mivel a gyakorlatok kíméletesek. Tudjuk, hogy idős korra megrövidülnek az izmok, így ezek nyújtása nagyon fontos. Ebben a tornában egyenlő arányban vannak az erősítő, nyújtó és lazító gyakorlatok, így érezhetően pozitív változást hoz a hölgyek életében. Mindenki hamar megtapasztalja a jobb köz­érzet kialakulását, amely az edzésórák számának növekedésével csak fokozódik. Az Alizetics nagy figyelmet fordít a légzőgyakorlatokra, a légzés és a mozgás szinkronizálására. Ezek elősegítik a megmozgatott izmok és a vérkeringés regenerációját. Összhatásként intenzív alakformálás jön létre, a tornázó pedig megszabadulhat a fölösleges kilóitól, vagy éppen megerősítheti izmait a test számos pontján, ahol a szép nőies forma azt megkívánja.

– A rendszeresen végzett gyakorlatok mellett mi kell még ehhez az életmódváltáshoz?

– Természetesen gyorsabban érhető el jelentős és látványos eredmény akkor, ha heti kétszer vagy háromszor 60 perces edzés keretében a pontosan kivitelezett gyakorlatok mellett az étrendben is történik változtatás. Ezt a lehetőséget van, aki igénybe veszi, és van, aki nem, mindenkinek adott a szabad döntés. Az egészséges étrend nagyon sokat számít testünk anyagcseréjének optimális működésében. Szükséges, hogy megismerjük azokat az alapvető szabályokat, amellyel segíthetjük szervezetünk anyagcsere-egyensúlyának megvalósulását. Ezzel hozzájárulunk a gyorsabb alakváltozáshoz és a meglévő mozgásszervi, légzési, keringési, emésztési és más anyagcsere-problémák javulásához, akár teljes megszűnéséhez is. Az életmódváltásban megfelelő tanácsokkal hatékonyan tud segíteni egy Alizetics-oktató.

– Mik voltak a leglátványosabb változások, amelyeket az itt tornázókon tapasztalt?

– E mozgásformáról érdeklődve egy hölgy úgy hívott fel, hogy szeretne tornázni jönni, de nem tud mozogni. Válaszom erre az volt: jöjjön el tornázni és fog tudni mozogni. 2019-et írtunk, akkor már olyan nehezére esett a járás, hogy a lakásában is bottal járt. Alig tudott feljutni a második emeletre, ahol akkor az órákat tartottam, de komoly erőfeszítése árán sikerült. Megérte. Egy év elteltével már 20 kilóval lett kevesebb a súlya, fulladása teljesen elmúlt, reumatikus ízületi gyulladása és fájdalmai megszűntek, magas vérnyomása és cukorértéke, pajzsmirigyműködése rendeződött. Testtartása jelentősen javult, alakja szépen formálódott. Étkezésén minimálisan változtatott: a kenyér, cukor, tésztaféle és tej fogyasztását mellőzte. A városban bármekkora távolságot gyalogosan tesz meg azóta is. Egy másik résztvevő látványos átalakulását is kiemelném. Ő 143 kilóval kezdte a 90 napos programot, végső célul 64 kg fogyást tűzött ki maga elé. A közös munkánk során valamivel több, mint 30 kg fogyás történt zsírszövetből. Köz­érzete és egészsége remek, erőnléte folyamatosan javul, a gyakorlatvégzés egyre könnyebb számára. Lelkiállapota kiegyensúlyozott, jókedvű és vidám.

– Kiknek javasolja ezt a mozgásformát?

– Egészségeseknek, akik figyelmet fordítanak testükre és alakjukra, amelyet ez a program kiválóan karbantart. Túlsúlyosoknak, akik a megfelelő táplálkozás mellett súlyfeleslegüktől igyekeznek megszabadulni. Mozgásszervi betegeknek és olyanoknak, akik szeretnének gyötrő mozgásbeli panaszukon enyhíteni, illetve a visszérbetegségek kialakulását és annak súlyosabb következményeit megelőzni. Mentálisan labilis személyeknek, akiknek javítja a koncentrációs készségét, erősíti önbizalmát, akik ezáltal kiegyensúlyozottabbá válhatnak. Tehát mindenkinek, aki a testi-lelki jólét elérésére, egyszerűen szebb alakra és minden tekintetben egészségesebb életre vágyik.