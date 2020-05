A meglévő vevők megtartása a cél a vállalkozások számára

Az új típusú koronavírus-járvány kitörése a megbetegedések mellett a gazdasági életre, és annak valamennyi résztvevőjére komoly hatással bír. Nem túlzás kijelenteni, hogy a jelenlegi válság eddig soha nem látott mértékben befolyásolja az életünket.

A kijárási korlátozás, az egész világot behálózó bizonytalanság és egyéb tényezők most rendkívüli kihívás elé állították a vállalatokat. Ahhoz, hogy túléljék a válsággal járó változásokat, a már megszokott stratégiájukon is változtatniuk kell.

Stratégia kérdése, hogy a válságot veszélyként vagy lehetőségként fogják fel, mivel előbbi esetben ez alapvetően korlátozza a lehetséges utakat, az utóbbi pedig új, kreatív megoldásokat indukálhat.

Egy jó marketingstratégia kialakítása most az egyik legfontosabb eszköz, amelynek segítségével továbbra is a piac szereplői maradhatunk a válsághelyzetben. A vásárlóerő visszaesése, az áruforgalom csökkenése, a szolgáltatások leállása, és a pénzügyi veszteség komoly problémát okoz nemcsak a kis- és középvállalkozóknak, de a nagy cégeknek egyaránt. A gazdasági recesszió ideje alatt olyan marketingstratégiák fognak előtérbe kerülni, amelyek a leggyorsabban képesek a megváltozott helyzethez alkalmazkodni. Most nem az új ügyfelek megszerzése, sokkal inkább a meglévő vásárlók megtartása a cél. Ők azok, akik tartós, hosszú távú bevételi forrást és a vállalkozás „profitábilitását” jelentik, mert velük számolhatunk biztosan, és rájuk támaszkodhatunk most, a recesszió idején is. Hiszen a válság mind pénzügyi, mind pedig pszichológiai értelemben hatással van a fogyasztókra. Az emberek takarékossá válnak, és elhalasztják a termékek vásárlását vagy a szolgáltatások igénybevételét, vagy eleve kerülik a vásárlási helyzeteket. Azoknál az iparágaknál, amelyek közvetlenül a fogyasztókat szolgálják ki, direkt keresletcsökkenés figyelhető meg. A szakemberek különböző módszereket javasolnak a válság marketingszempontú kezelésére. Ezek egyik része alapvetően a fogyasztói magatartásból eredő lépésekre koncentrál. Hiszen a válság nagymértékben változtatja meg a vásárlói szokásokat. Lényeges tehát annak vizsgálata, hogy miként alakul át a vásárlói attitűd, milyen termékeket és szolgáltatásokat részesítenek előnyben. Ebből a versenyhelyzetből azok a vállalkozások kerülhetnek ki győztesen, amelyek képesek mélyebb betekintésre a fogyasztók gondolkodásmódjába. Ennek pedig a legegyszerűbb és legköltséghatékonyabb módja az, ha olyan vevőkre koncentrálunk, akiket már jól ismerünk, mert visszatérő, törzsvásárlóink. A vásárlási szokások tekintetében pedig nem kell varázsgömb ahhoz, hogy megállapítsuk, hogy a vásárlók nem ebben az időszakban fognak új termékekkel, szolgáltatásokkal próbálkozni, pláne akkor, hogy ha ezeket a célzott üzeneteinket el is tudjuk juttatni hozzájuk. Kijelenthetjük tehát, hogy a marketing kulcsfontosságú szerepet tölt be vállalkozások fennmaradásában, bevételeinek megtartásában.

A marketing alapelvei mindig, így a jelenlegi körülményektől függetlenül is, ugyanazok: a kereslet és a kínálat párosítása, és a felmerülő igények kielégítése. A jelenlegi válsághelyzet azonban a fentiek megvalósításában, az eddig megszokott módszerektől eltérő gyakorlatot tehet szükségessé.

Nézzük a jó oldalát is a jelenlegi kényszerhelyzetnek, hiszen olyan kihívások elé állít bennünket, hogy pozitív kimenetelű, gyökeres változásokat eszközöljünk. Rákényszerít bennünket, hogy áttekintsük működésünket, mérlegeljük hatékonyságunkat, és új módszereket, megoldásokat keressünk a felmerülő problémákra, kérdésekre. Megragadhatjuk a kínálkozó lehetőségeket, és új módszerekkel, szemléletmóddal, felépítéssel akár győztesen kerülhetünk ki a jelenlegi válsághelyzetből.

Sok cég azonban a gazdasági válság hatására csökkenteni kezdi a fejlesztési és marketingköltéseit annak reményében, hogy ily módon meg tudja óvni erőforrásait.

A felmérések szerint a fogyasztók azonban jóval érzékenyebbek a marketingüzenetekre a válsághelyzetben, mivel azok megnyugvást és biztonságérzetet keltenek bennük a stresszel teli hétköznapokban, amikor a fogyasztók amúgy is bizonytalanok. Azok a vásárlók, akik a gazdasági visszaesésben csökkentik a kiadásaikat, sokszor támaszkodnak marketingüzenetekre, reklámokra, hogy biztonságérzetük növekedjen. Kutatásokkal kimutatták, hogy a reklámoknak olyan hosszútávú előnyei vannak, amelyek messze meghaladják költségeiket. A reklámozás olyan mértékben hozzájárul a forgalomhoz, hogy a befektetőknek is célszerű figyelembe venniük ezt a hatást. Azok a cégvezetők tehát, akik továbbra is költenek a marketingkommunikációra, nem csupán vállalatuk jövőbeli forgalmát alapozzák meg, hanem pozitív jelzéseket is a társadalom egészének és a befektetőknek is a várható teljesítményről.

Nem beszélve arról, hogy kihasználva a rendelkezésünkre álló többletidőt, fejlesztésekre és a tanulásra fordíthatjuk energiáinkat. Ennek nagy hasznát vehetjük majd a válságot követő időszakban azon a letisztult piacon, ahonnan kihullottak a gyengébb vállalkozások, ott ugyanis extra munícióval tudunk majd profitot termelni, esetleg a jelenlegi bevételkiesést pótolni.