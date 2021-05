A lehetőség felelőssége – még nem nyitja meg kapuit a Bartók

A Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza már nem játszik a közönség előtt az évad végéig, azaz június közepéig. E pár hétben online folytatják a programokat, s közben több produkciót is próbálnak a nyári szabadtéri helyszínekre. Ugyanakkor előbb kezdik majd a jövő évadot, október helyett már augusztusban. A döntés hátteréről közleményt adtak ki.

Dunaújváros – „Mindannyian vártuk, várjuk azt a bizonyos nagy nyitást, a kulturális élet – egyáltalán a világunk – újraindítását. Azt a bizonyos szabadságpontot, amikor végre egy nagy levegőt vehetünk – szabadon. Azt a pontot várjuk, amelytől mindenkit biztonságban, egészségben, védelemben tudhatunk magunk körül. Nézőket, művészeket, munkatársakat. Nálunk, a színházban sem védett még mindenki. Várják az oltási sorukat. Itt a maszk így még kötelező használatú, hogy kölcsönösen óvjuk egymást.

Ugyanakkor a jogalkotók kimondták a nyitás lehetőségét. Ez a lehetőség jelenleg a legkomolyabb felelősség egy kulturális intézményvezető számára (is). Nyithatnánk, pótolhatnánk az elmaradt bérletes előadásainkat a zárt térben, védettségi igazolvánnyal beengedhetnénk a közönséget, „hatósági jogosítvánnyal” ellenőrizhetnénk a nézők védettségi igazolványát. Megkérhetnénk őket, hogy tegyenek fel maszkot, noha ez nem kötelező, és nekik sem kötelességük ezt betartani. Megkérhetnénk őket, hogy tartsanak távolságot a nézőtéren, de erre sem kötelezhetjük őket. Ők biztosan megértenék a mi szempontjainkat, mi pedig az övékét, és közösen próbálnánk ezt megoldani. Másfelől az elmaradt gyerek- és ifjúsági előadásokat – nálunk ezekből van a legtöbb – nem tudnánk most pótolni, a szülőkkel, pedagógusokkal együtt még nagyon féltjük ezeket a korosztályokat is. Mindjárt vége a színházi és az iskolai évadnak. Hozzátesszük: a művészek közül annak, aki nem védett, a jogszabály szerint maszkban kötelező a színpadi munkát végeznie előadásokon is.

Tényleg nagyon nyitnánk, legszívesebben minden egyes nap játszanánk. De ezzel a rendkívül komoly felelősséggel, amit jogilag is viselünk, mégis úgy határoztunk – a fenntartó dunaújvárosi önkormányzat egyetértésével –, hogy nem nyitunk ki már az évad végéig, arra a néhány hétre. Ám továbbra sem hagyjuk színház és kultúra nélkül a 70. születésnapját ünneplő várost – az online térben marad a színházunk erre a nyári szünet előtti időre programokkal, koncertekkel.

Folyamatosan zajlanak a próbák. Két „házi bemutatónk” lesz májusban, az Illatszertáré és a János vitéz táncjátéké. Aztán elkezdjük az izgalmasan „összetett” című kortárs mű, a Hamlear próbáit – két dunaújvárosi születésű művésszel, Nagy Ervinnel és Koltai Róberttel. Majd sorra jönnek a vendégjátékaink – kizárólag szabadtéri színházakban országszerte. Utazunk a Sándor Mátyással, a Toldival, a Jónás könyvével, az Utánképzés ittas vezetőknek című sikerprodukcióinkkal. A Hamleart a Gyulai Várszínház Shakespeare Fesztiválján játsszuk.

Viszont előbb nyitjuk, már 2021 augusztusában az új évadot a Bartók Liget nyári programsorozatunkkal – részben kapcsolódva a város Újranyitás! rendezvényeihez. És mindent, amit a több hónapos kényszerszünet alatt próbáltunk, vagy streamelve mutattunk be, vagy alig játszottunk, vagy pótolnunk kell – mindezt egymás után tűzzük műsorra A kis hercegtől a Nem leszek a játékszered! zenés előadáson keresztül az Illatszertárig, a János vitézig, a Hamlearig.

A nyár arról is szól, hogy új bérletkonstrukciókkal, marketingkampányokkal igyekszünk a régi és az új nézőket vissza- és megnyerni a Bartók kamaraszínház előadásainak. Túljutva a világjárvány okozta megpróbáltatásokon, színházunk életét az újjáépítéssel indítjuk, amire már most is készülünk, és a nyarunk is erről fog szólni.

A mindannyiunkat megrázó járvány és annak hatása kizökkentette a világunkat. Azt valljuk: helyreállításában nagyobb felelősséggel kell részt vállalnia a színháznak. Most van igazán szükségük az embereknek a közösségi törődésre.”