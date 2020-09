A legfontosabb, hogy benn kell maradni!

Az NB III Közép csoportjának tizedik fordulójában vasárnap 16.30 órakor a sereghajtó Majosi SE együttesét fogadja a Dunaújváros PASE labdarúgócsapata. Ez lesz az új vezetőedző, Jakab Elek hazai debütálása.

A csütörtök dél­előtti sajtótájékoztatón a kedden kinevezett vezetőedző, Jakab Elek először az Újpest FC II elleni szerdai vereségről beszélt, majd az elképzeléseit ismertette.

– Láttam a csapat néhány idei mérkőzését, és azt vettem észre, hogy a játék valami miatt nem úgy alakul, mint ahogy elvárható lenne. Az Újpest ellen is bizonytalan labdarúgókból álló csapatot láthattunk a pályán szerdán. Ebből az apátiából kell kimozdítani az együttest. Bár az első félidőben a hibák ellenére viszonylag stabilak voltunk és vezettünk 1–0-ra. Egy elkerülhető szituációból azonban a félidő vége előtt egyenlített az ellenfél. A második elején egy kézre pattanó labda után büntetőből kaptunk gólt. Ettől a pillanattól kezdve a játékosaim lélektani gödörbe kerültek, és a játékunk alacsony szintre esett vissza. A mérkőzés tapasztalatai alapján kiderült, bizonyos posztokon változtatni kell. Meg kell találni mindenhova azokat az embereket, akik az általam elképzelt szakmai feladatokat meg tudják valósítani – mondta.

Majd arról beszélt, úgy látja, erőnlétileg nincs különösebb probléma, de ő egy kicsit más fizikai paramétereket helyez előtérbe az edzésmunka során. A taktikai mozgásokban azonban rengeteg hibát látott, amit gyakorolni kell. A rögzített helyzeteket is sulykolni kell, mert ezek a játékszituációk is rendkívül fontosak.

– A jövőre vonatkozó legfontosabb feladat, hogy ebben az osztályban benn kell maradni. Emellett azt szeretném, ha a csapat előrelépne egy olyan stabil pozícióba, ahol nem kell remegő lábakkal pályára lépni. Építkezni szeretnénk, hiszen a csapatban rengeteg a fiatal játékos, emellett vannak harminchat éves labdarúgóink is. Ez az állapot nem ideális, ami a szakmára terhet, felelősséget ró, hiszen fel kell építeni a fiatalokat, hogy a jövő is működjön. Ebben megvan az idősebb játékosok felelőssége is, hiszen nekik kell példaképeknek lenniük. Csak együtt lehetünk sikeresek. A helyzetünkön már vasárnap javíthatunk, de óvok mindenkit attól, hogy lebecsülje az ellenfelet. A mostani körülmények között nem beszélhetünk kötelező győzelemről. Tudjuk, hogy ellenfelünk az utolsó helyen áll a bajnoki táblázaton, de az ilyen mérkőzések nagyon nehezek lehetnek, ha nem koncentrálunk maximálisan – tette hozzá.

A forduló további párosítása: Budapest Honvéd-MFA II – HR-Rent Kozármisleny, ESMTK – Kecskeméti TE, Szekszárdi UFC – Dabas-Gyón FC, Hódmezővásárhelyi FC – Körösladányi MSK, Vác FC – Taksony SE, Iváncsa KSE – Ferencvárosi TC II, Rákosmente FC – Paksi FC II, Szegedi VSE – Újpest FC II, FC Dabas – Monor.