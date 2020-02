A kulcsi önkormányzat közmeghallgatást tartott

Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2020. évi első közmeghallgatását február 12-én délután 16 órai kezdettel hirdették meg a polgármesteri hivatal dísztermébe. Ezt a közmeghallgatást is hasonlóan az elmúlt évek eseményeihez, Jobb Gyula polgármester nyitotta meg.

Az ülés elején a település vezetője köszöntötte az önkormányzati képviselő-testület tagjait, a polgármesteri hivatal tisztviselőit, a közszolgáltató cégek képviselőit és azokat a kulcsi lakókat, akik megtisztelték jelenlétükkel a kulcsi közmeghallgatást.

Mivel a csatornázás már hosszú idő óta a kulcsiak életének fontos része, ezért először a kivitelező cég képviseletében Bíró Kornél projektvezető kapott szót. A szakember elmondta, hogy a kulcsi munkálatok szinte a végéhez értek, a Deák Ferenc utca és a Sőtér sétány kivételével, de előreláthatóan március végéig majd ott is befejezik a közmű kivitelezését, és ezt követi majd az útburkolat javítása.

Ezt követően a DRV Zrt. képviseletében jelenlévő Vörösné Weiner Katalin önkormányzati referens és Véber Zoltán művezető vették át a szót. Felhívták több adminisztrációs jellegű teendőre a lakosság figyelmét. Fontos, hogy minden csatornabekötést a vízmű szakembereivel kell majd átvetetnie a kulcsi ingatlantulajdonosoknak, és szakértői díj megfizetésére is számítania kell a lakosságnak, azonban a szokásos huszonkétezer forintos díj helyett az év végéig a csatornához csatlakozóknak ez csak kevesebb mint kétezer forintjukba fog kerülni. A szakértők és a település vezetői is egybehangzóan szólaltak fel a csatornaillemtannal kapcsolatban.

A szennyvízcsatornával kapcsolatos témák után a település gazdálkodását alapvetően meghatározó bevételek és kiadások áttekintése következett. A bevételeket taglalva Palóczi Tímea a nyertes pályázatokról is beszélt, amelyeknek köszönhetően több folyamatban lévő beruházás is megvalósul, mint például az orvosi rendelő bővítése és a felnőttjátszótér. A kiadásokat ismertetve az üzemeltetéshez, az intézmények, úthálózat karbantartásához, felújításához kapcsolódó kiadásokat emelte ki a hivatali munkatárs, s azt is hozzátette a pénzügyi szakértő, hogy közel tizenkétmillió forint tartalékforrás maradt az év közben felmerülő, előre nem látható kiadásokra a településen.

A napirend utolsó pontjaként a jelenlévők intézhettek közérdekű kérdéseket a testülethez, ennek során szóba került a csatornázás, az utak állapota, a csúszásveszélyes területek jelenlegi helyzete, az ingatlanadó-emelés, a kamerarendszer kivitelezése, az önkormányzati kommunikáció, és sok más mellett a pénzkiadó automata kérdése is. Az ülést 19 óra után zárta be a polgármester.